秋冬打邊爐｜小紅書爆紅手切牛肉殺入惠康+逾500款火鍋食材及湯底　誘港人留港消費

【小紅書 / 惠康/ 火鍋/ 金藝智 / 潮牛工房 / 打邊爐】立冬過後，又是打邊爐的好時間。近年港人愛北上吃火鍋(港稱打邊爐)，惠康索性引入小紅書爆紅的潮牛工房的潮汕特色牛肉系列，讓港人假不不用排隊逼過關也可享受美食。



為應對港人的新口味， 惠康引入火鍋食品、湯底及配料，更特意引入近期於小紅書爆紅的潮牛工房的潮汕特色牛肉系列，每包 $49，兩包只售$79 (優惠期至11月14日)，共有13款刁鑽部位包括三花趾、五花趾、嫩肉等。

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年輕人最愛打邊爐

DFI零售集團零售食品（香港及澳門）商務拓展總監李昭韻表示，不少港人都熱愛吃火鍋，尤其是年輕人和喜歡熱鬧的人更會不分季節打邊爐。惠康從多地搜羅超過500款的食材，更到訪不同火鍋店考察，了解客人喜歡甚麼食材和最新食法。



為滿足集慣了點外賣的市民，惠康的網店同現推出網店限定套餐，配搭湯底和火鍋料，直送到家。3大王牌套餐同步登場，分別為美國穀飼牛肉壽喜燒套餐、日本和牛壽喜燒套餐、麻辣雞煲火鍋套餐。



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