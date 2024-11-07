特朗普當選｜陳智思料港美關係持續緊張　加徵關稅只是選舉策略

▲ 行會前召集人陳智思。（資料圖片）

特朗普再入主白宮，團結香港基金主席、行會前召集人陳智思認為，美國政府和特區政府的關係會持續緊張，難有溝通。陳又估計，對中國加徵關稅只是選舉策略，未必會落實。

陳智思估計，本港政府與美國政府之間的關係不會有大改變，特別是特朗普數年前對本港官員實施的制裁仍然生效，相信兩地在政治層面不會有太大變化，民間團體則繼續有對話，而商界亦樂意和美國保持商業活動，只是未必會表態。陳認為，特朗普是一個生意人，會視乎利益或即時好處談判。

劉兆佳料再因應新問題施加新制裁

▲ 全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

嬴得美國總統選舉的特朗普曾揚言，一旦當選會要求釋放壹傳媒集團創辦人黎智英。陳智思表示，法庭判決不應受政治影響或打壓，相信不會因某人言論而改變。

律政司副司長張國鈞晚上出席活動被追問特朗普上場對港法治的影響以及中美關係時則三緘其口，稱「對最近一些外國選舉沒有進一步的評論。」

全國港澳研究會顧問劉兆佳則認為，特朗普或因應香港出現的某些問題，例如是案件的審理或者法律的執行，而對香港施加一些新的限制和制裁。

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