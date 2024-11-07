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心臟病｜中大：心臟手術前適當運動可減殘障率　呼籲醫院積極推行計劃

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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研究團隊指心臟手術前復康安全有效。(中大醫學院圖片)

中文大學醫學院最新研究發現，透過安排身體機能較差的衰弱病人在手術前接受為期五周的運動復康訓練，可以幫助他們增強體魄。研究發現手術後第90天，術前復康訓練組的平均殘障水平，遠低於「常規護理組」9個百分點，顯示他們康復較快，整體的生活質素較高，研究究結果已發表於國際醫學期刊。

中大醫學院研究團隊於2018至2023年間進行隨機對照研究，為將接受心臟手術的病人設計了一個為期五周的術前運動復康訓練計劃，並分析其臨床效用。研究共有164名34至79歲、有「前期衰弱」至「中度衰弱」（臨床衰弱量表指數介乎四至六）的病人參與。

這批患者被隨機分配到「術前復康訓練組」及用作對照的「常規護理組」。術前復康訓練組於威爾斯親王醫院日間手術中心內設立的運動實驗室參與每周兩次的運動復康訓練。研究發現，心臟手術後第三天恢復質量評分中位數沒有差別、而第三十天存活天數也無明顯差異。不過直至第90天，「術前復康訓練組」的平均殘障水平遠低於「常規護理組」，兩者相差9.3個百分點。

      手術後第90天「術前復康訓練組」的平均殘障水平

     「術前復康訓練組」：5.3%

     「常規護理組」：14.6%

       兩者相差：9.3個百分點

研究高級通訊作者、中大醫學院麻醉及深切治療學系李煥坤表示，現時有誤解認為心臟病人在手術前運動是不安全的。研究結果證明，在物理治療師的監督及指導下，術前運動復康訓練對衰弱前期至中度衰弱的高危病人是安全而有效的，呼籲醫院積極推行心臟術前運動復康訓練計劃，投放更多資源以提升心臟手術對病人的療效。

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