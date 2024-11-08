  • 23°C
香港時間：2024118日 (五) 10:28

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

戰場上丨黎芷珊TVB台慶節目《戰場上》被腰斬　下周改由王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上

社會

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

黎芷珊主持TVB台慶綜藝節目《戰場上》被腰斬。

【黎芷珊 / 戰場上 / 烏克蘭】TVB台慶綜藝節目《戰場上》，由主持人黎芷珊與攝製隊走進當今世界戰火最激烈的兩大戰場烏克蘭及以色列，走遍一個又一個昔日曾遭受戰火洗禮的大城小鎮，悼念在戰爭中無辜喪生的普通市民、同時用心聆聽戰火倖存者的遭遇及與戰爭有關的故事。

目共10集，11月4日起逢周一至五晚10時30分翡翠台播映。《戰場上》播出兩集後，內容引起外界爭議，facebook有群組內多名網民發文表不滿指，節目單方面拍攝烏克蘭情况而未有提及俄羅斯一方，質疑節目偏頗。

另外，有網民發現《戰場上》片尾鳴謝烏克蘭政府籌集資金平台United 24，由此指攝製隊在當地獲烏軍協助拍攝。

戰場上丨黎芷珊台慶節目網民評價兩極　連續2晚讓路特朗普惹腰斬傳言

點擊圖片放大
+6
+5

戰場上丨王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上

疑因為被網民圍攻，myTV SUPER及官方網站在大前日已搜索不到《戰場上》，也由此傳節目被腰斬。而《戰場上》播3集便腰斬，而該節目現在只播了2集，在前晚（11月6日）及昨晚（11月7日）因美國總統大選有結果，原本播《戰場上》的時段調動改播《特朗普重掌白宮》特輯。

在昨日（11月7日）午間，TVB節目時間表仍顯示明晚周五（11月8日）及下周也是播《戰場上》。但在昨天傍晚，節目表卻有改動，《戰場上》已消失在周五的節目表上，顯示翡翠台在今晚10時30分播《特朗普重掌白宮》，而之前本來表示此特輯只有兩，即是現在突然加料多一集。

至於下周一（11月11日）晚，同時段改播王祖藍主持的《一條麻甩在汕頭》，而之前類似節目《一條麻甩在東莞》是在周六播。而TVB暫未有《戰場上》腰斬作回應。在明天周六，黎芷珊將出席無國界醫生活動，料屆時將被問及有關節目被腰斬一事。

戰場上丨黎芷珊到訪烏克蘭見證戰火下感人見聞　7人家庭親述冬天瑟縮地下室避難經歷

芷珊約您丨陳慧琳爆兩兒子好「孤寒」　51歲Kelly分享凍齡秘訣

芷珊約您丨楊千嬅受網暴曾擔心出街會有事　否認「一世好運」見歌迷砸碎CD感生氣

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
教練爸媽｜拳王與太太結緣全因下陰受傷　3歲仔自學出拳踢腳盡得父母真傳

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

戰場上丨黎芷珊台慶節目網民評價兩極　連續2晚讓路特朗普惹腰斬傳言
16:22 2024/11/07
戰場上丨黎芷珊台慶節目網民評價兩極　連續2晚讓路特朗普惹腰斬傳言
【告別毛孩】黎芷珊與舊愛張達倫愛貓離世　芷珊含淚送別：感謝您接近20年的陪伴
13:16 2022/12/09
【告別毛孩】黎芷珊與舊愛張達倫愛貓離世　芷珊含淚送別：感謝您接近20年的陪伴
【單身貴族】黎芷珊被封男星收割機　承認帶旺前度：跟我一起都會當紅
13:46 2021/07/24
【單身貴族】黎芷珊被封男星收割機　承認帶旺前度：跟我一起都會當紅
【單對單】親揭跟吳君如胞弟吳君祥離婚真相　江美儀享受單身：不會再同居
16:33 2021/07/16
【單對單】親揭跟吳君如胞弟吳君祥離婚真相　江美儀享受單身：不會再同居

你可能感興趣

戰場上丨黎芷珊台慶節目網民評價兩極　連續2晚讓路特朗普惹腰斬傳言
16:22 2024/11/07
戰場上丨黎芷珊台慶節目網民評價兩極　連續2晚讓路特朗普惹腰斬傳言
【告別毛孩】黎芷珊與舊愛張達倫愛貓離世　芷珊含淚送別：感謝您接近20年的陪伴
13:16 2022/12/09
【告別毛孩】黎芷珊與舊愛張達倫愛貓離世　芷珊含淚送別：感謝您接近20年的陪伴
【單身貴族】黎芷珊被封男星收割機　承認帶旺前度：跟我一起都會當紅
13:46 2021/07/24
【單身貴族】黎芷珊被封男星收割機　承認帶旺前度：跟我一起都會當紅
黎芷珊 王祖藍 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 TVB 綜藝節目 烏克蘭 俄羅斯 汕頭

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

結業潮｜全港最大日本動漫體驗館Anima Tokyo結業　開業僅半年清貨執笠全場8折優惠
結業潮｜全港最大日本動漫體驗館Anima Tokyo結業　開業僅半年清貨執笠全場8折優惠
陳嘉慧撞車丨TVB小花陳嘉慧與丈夫遇車禍　東區走廊撞車留院
陳嘉慧撞車丨TVB小花陳嘉慧與丈夫遇車禍　東區走廊撞車留院
減肥餐單｜63歲名醫4招不吃藥逆轉糖尿病　推介「133低醣餐盤」激減53磅無反彈
減肥餐單｜63歲名醫4招不吃藥逆轉糖尿病　推介「133低醣餐盤」激減53磅無反彈
急症室最長等候時間（11月08日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月08日 時間04:05）
短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子　醫生解構小腸移植手術凶險程度
短腸症｜前港姐「活體移植」捐小腸救12歲愛子　醫生解構小腸移植手術凶險程度