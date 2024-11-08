戰場上丨黎芷珊TVB台慶節目《戰場上》被腰斬　下周改由王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上

▲ 黎芷珊主持TVB台慶綜藝節目《戰場上》被腰斬。

【黎芷珊 / 戰場上 / 烏克蘭】TVB台慶綜藝節目《戰場上》，由主持人黎芷珊與攝製隊走進當今世界戰火最激烈的兩大戰場烏克蘭及以色列，走遍一個又一個昔日曾遭受戰火洗禮的大城小鎮，悼念在戰爭中無辜喪生的普通市民、同時用心聆聽戰火倖存者的遭遇及與戰爭有關的故事。

目共10集，11月4日起逢周一至五晚10時30分翡翠台播映。《戰場上》播出兩集後，內容引起外界爭議，facebook有群組內多名網民發文表不滿指，節目單方面拍攝烏克蘭情况而未有提及俄羅斯一方，質疑節目偏頗。

另外，有網民發現《戰場上》片尾鳴謝烏克蘭政府籌集資金平台United 24，由此指攝製隊在當地獲烏軍協助拍攝。

戰場上丨黎芷珊台慶節目網民評價兩極 連續2晚讓路特朗普惹腰斬傳言

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戰場上丨王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上

疑因為被網民圍攻，myTV SUPER及官方網站在大前日已搜索不到《戰場上》，也由此傳節目被腰斬。而《戰場上》播3集便腰斬，而該節目現在只播了2集，在前晚（11月6日）及昨晚（11月7日）因美國總統大選有結果，原本播《戰場上》的時段調動改播《特朗普重掌白宮》特輯。

在昨日（11月7日）午間，TVB節目時間表仍顯示明晚周五（11月8日）及下周也是播《戰場上》。但在昨天傍晚，節目表卻有改動，《戰場上》已消失在周五的節目表上，顯示翡翠台在今晚10時30分播《特朗普重掌白宮》，而之前本來表示此特輯只有兩，即是現在突然加料多一集。

至於下周一（11月11日）晚，同時段改播王祖藍主持的《一條麻甩在汕頭》，而之前類似節目《一條麻甩在東莞》是在周六播。而TVB暫未有《戰場上》腰斬作回應。在明天周六，黎芷珊將出席無國界醫生活動，料屆時將被問及有關節目被腰斬一事。

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