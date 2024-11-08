身高之謎｜18歲巴倫身高逾2米 特朗普親解幼子「高人一等」之謎 與1飲食有關？
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 14 分鐘前
最後更新： 13 分鐘前
【特朗普／巴倫／身高／飲食/長高】特朗普（Donald Trump）日前於美國大選獲勝重返白宮，成為美國第47任總統，其18歲幼子巴倫（Barron Trump）早前因外貌出眾身高達2米，在現身票站投票時再次卷起網民熱議。而特朗普早於年初受訪時，便曾透露Barron身高竟與1飲食相關，其中外婆功不可沒？
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綜合外媒ABC及《每日郵報》等報道，今年18歲的巴倫早前於選舉期間，現身投票站首次投票，其母梅拉尼婭（Melania Trump）於X發文指：「第一次投票，投給他的爸爸。」作為幕後大功臣的巴倫，過去很少現身父親的造勢大會，而今次出現便因超過2米的身高迅速引起網民關注。
特朗普兒子｜特朗普出現拆解巴倫身高之謎
據了解，巴倫是特朗普與第三任妻子梅拉尼婭的唯一兒子，兩人過去為保護兒子極少提及他，不過今年1月時，特朗普曾於艾奧瓦州出席公開活動時，就外界問題解答過關於巴倫「身高之謎」。
外國傳媒報道，特朗普1.9米高，梅拉尼婭高1.8米，因此不少人認為，巴倫身高是繼承了父母基因，不過特朗普就表示，巴倫的身高全因妻子母親阿瑪莉亞（Amalija Knavs）喜愛煮食，一直為巴倫準備食物，而巴倫亦不太在外用餐，只吃外婆煮的食物，笑指這就是他長這麼高的原因。
而巴倫中學同學接受外媒訪問時亦曾透露他從不在學校吃午餐，與同學一起去餐廳亦會表示將會等到回家再吃。雖然如此，但由於特朗普一家，連同兩位同父異母哥哥姐姐身高都於1.7米至1.9米以上，因此不少人認為巴倫身高與家族基因有極大關係。
特朗普兒子｜特朗普當選 巴倫成為幕後功臣
外媒報道指，巴倫幾個月前考美國頂級商學院—進紐約大學斯特恩商學院（NYU Stern School of Business），而今次參選他曾建議父親參加美國年輕男性熱愛的podcast節目，以建立與年輕選民建立聯繫，而節目播出後亦獲得數百萬流量，為他的選舉帶來極大幫助，成為幕後大功臣。
特朗普家族｜特朗普家族7位成員顏值超高
巴倫身高傲人之餘，超高顏值亦引起不少人關注，不過特朗普家族不少家族成員都有超高顏值，以下7位俊男美女大家又見過嗎：
特朗普7大高顏值家族成員名單一覽：
- 1.特朗普幼子—巴倫（Barron Trump）
- 2.特朗普現任妻子—梅拉尼婭（Melania Trump）
- 3.特朗普長子—小特朗普（Donald Trump Jr.）
- 4.特朗普長女—伊萬卡（Ivanka Trump）
- 5.特朗普次子—艾瑞克（Eric Trump）
- 6.特朗普次女 蒂芙尼（Tiffany Trump）
- 7.特朗普孫女—凱伊（Kai Trump)
特朗普兒子｜營養師教增高方法
想要有理想高度，除了與遺傳有關外，飲食亦十分重要。香港社區營養師協會註冊營養師袁凱琪（Kiki）接受訪問時指，要促進孩子長高，充足的鈣質攝取是必須的。當中，孩子每日應最少攝取兩份奶類或代替品，如高鈣牛奶、加鈣豆漿、加鈣植物奶、芝士或乳酪等。同時亦應多吃鈣質豐富的食物，如波菜和豆腐：
- 1份奶類及代替品相等於：
- 1杯（240毫升）低脂奶/高鈣植物奶例如燕麥奶、杏仁奶等
- 2片低脂芝士
- 1小盒（150克）低脂純味乳酪
- 其他高鈣食物：
- 高鈣蔬菜（芥蘭、菜心、秋葵、毛豆、小白菜、西蘭花、波菜）：每碗約100-200毫克鈣
- 板豆腐、豆腐乾3片：每份約200-300毫克鈣
- 蝦米兩湯匙（約20克）：每份約100毫克鈣
- 小魚乾兩湯匙（約20克）：每份約100毫克鈣
- 黑/白芝麻一湯匙：每份約50-100毫克鈣
- 杏仁兩湯匙：每份約50-100毫克鈣
- 奇亞籽一湯匙：每份約50-100毫克鈣
特朗普兒子｜3類食物忌過量
至於以下食物，Kiki表示應避免讓正在發育的孩子過量食用，因有機會阻礙他們身體吸收或增加流失鈣質：
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