身高之謎｜18歲巴倫身高逾2米　特朗普親解幼子「高人一等」之謎　與1飲食有關？

【特朗普／巴倫／身高／飲食/長高】特朗普（Donald Trump）日前於美國大選獲勝重返白宮，成為美國第47任總統，其18歲幼子巴倫（Barron Trump）早前因外貌出眾身高達2米，在現身票站投票時再次卷起網民熱議。而特朗普早於年初受訪時，便曾透露Barron身高竟與1飲食相關，其中外婆功不可沒？

最新影片

綜合外媒ABC及《每日郵報》等報道，今年18歲的巴倫早前於選舉期間，現身投票站首次投票，其母梅拉尼婭（Melania Trump）於X發文指：「第一次投票，投給他的爸爸。」作為幕後大功臣的巴倫，過去很少現身父親的造勢大會，而今次出現便因超過2米的身高迅速引起網民關注。

特朗普兒子｜特朗普出現拆解巴倫身高之謎

據了解，巴倫是特朗普與第三任妻子梅拉尼婭的唯一兒子，兩人過去為保護兒子極少提及他，不過今年1月時，特朗普曾於艾奧瓦州出席公開活動時，就外界問題解答過關於巴倫「身高之謎」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

外國傳媒報道，特朗普1.9米高，梅拉尼婭高1.8米，因此不少人認為，巴倫身高是繼承了父母基因，不過特朗普就表示，巴倫的身高全因妻子母親阿瑪莉亞（Amalija Knavs）喜愛煮食，一直為巴倫準備食物，而巴倫亦不太在外用餐，只吃外婆煮的食物，笑指這就是他長這麼高的原因。

而巴倫中學同學接受外媒訪問時亦曾透露他從不在學校吃午餐，與同學一起去餐廳亦會表示將會等到回家再吃。雖然如此，但由於特朗普一家，連同兩位同父異母哥哥姐姐身高都於1.7米至1.9米以上，因此不少人認為巴倫身高與家族基因有極大關係。

特朗普兒子｜特朗普當選 巴倫成為幕後功臣

外媒報道指，巴倫幾個月前考美國頂級商學院—進紐約大學斯特恩商學院（NYU Stern School of Business），而今次參選他曾建議父親參加美國年輕男性熱愛的podcast節目，以建立與年輕選民建立聯繫，而節目播出後亦獲得數百萬流量，為他的選舉帶來極大幫助，成為幕後大功臣。

特朗普家族｜特朗普家族7位成員顏值超高

巴倫身高傲人之餘，超高顏值亦引起不少人關注，不過特朗普家族不少家族成員都有超高顏值，以下7位俊男美女大家又見過嗎：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

特朗普7大高顏值家族成員名單一覽：

1.特朗普幼子—巴倫（Barron Trump）

2.特朗普現任妻子—梅拉尼婭（Melania Trump）

3.特朗普長子—小特朗普（Donald Trump Jr.）

4.特朗普長女—伊萬卡（Ivanka Trump）

5.特朗普次子—艾瑞克（Eric Trump）

6.特朗普次女 蒂芙尼（Tiffany Trump）

7.特朗普孫女—凱伊（Kai Trump)

特朗普兒子｜營養師教增高方法

想要有理想高度，除了與遺傳有關外，飲食亦十分重要。香港社區營養師協會註冊營養師袁凱琪（Kiki）接受訪問時指，要促進孩子長高，充足的鈣質攝取是必須的。當中，孩子每日應最少攝取兩份奶類或代替品，如高鈣牛奶、加鈣豆漿、加鈣植物奶、芝士或乳酪等。同時亦應多吃鈣質豐富的食物，如波菜和豆腐：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

1份奶類及代替品相等於：

1杯（240毫升）低脂奶/高鈣植物奶例如燕麥奶、杏仁奶等

2片低脂芝士

1小盒（150克）低脂純味乳酪

其他高鈣食物：

高鈣蔬菜（芥蘭、菜心、秋葵、毛豆、小白菜、西蘭花、波菜）：每碗約100-200毫克鈣

板豆腐、豆腐乾3片：每份約200-300毫克鈣

蝦米兩湯匙（約20克）：每份約100毫克鈣

小魚乾兩湯匙（約20克）：每份約100毫克鈣

黑/白芝麻一湯匙：每份約50-100毫克鈣

杏仁兩湯匙：每份約50-100毫克鈣

奇亞籽一湯匙：每份約50-100毫克鈣

特朗普兒子｜3類食物忌過量

至於以下食物，Kiki表示應避免讓正在發育的孩子過量食用，因有機會阻礙他們身體吸收或增加流失鈣質：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

資料來源：ABC NEWS、每日郵報

相關內容：

身高困擾｜16歲兒遺傳不到父母身高僅156cm極自卑 致不愛交流抑鬱傾向 醫生揭致矮關鍵因素

身高問題｜身高152cm被男友父母嫌矮逼分手 女生崩潰：他媽媽只高我2cm

身高困擾｜157cm男被女友父母嫌矮逼分手 決心赴韓受訓練成功增高5cm