迷信家庭｜孕婦緊急剖腹產夫家猶豫想等吉時　醫生怒斥：產婦有權利決定

▲ 內地一名孕婦緊急剖腹產，夫家竟猶豫想等吉時，遭醫生怒斥：產婦有權利決定！（iStock圖片）

【吉時開刀產子/剖腹產】不少中國人相信一個人的出生時辰八字影響命運，故會找算命先生擇個良辰，剖腹產子。不過，若因為遷就吉時而罔顧產婦及胎兒的生命安危，就過火了。據內地傳媒報道，浙江一名產婦急需進行剖腹生產手術，怎料產婦竟然因為家屬選定的吉時未到而猶豫，醫生當即打電話給家屬，怒斥：「產婦有權利決定自己剖」。

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《齊魯晚報》上月5日報道，在浙江一家醫院有網民拍攝了一段短片，指有產婦與家屬試圖要求「卡點生娃」，即在精心挑選的吉時接生胎兒，然而當時該產婦情況十分危急，不能再拖延時間。當時產婦的丈夫外出用膳，產婦猶豫不決，沒有立即同意進行剖腹產手術。從影片中可見，為產婦情況心急如焚的醫生對產婦說：「你別開玩笑了，電話打通了我來說，什麼叫沒什麼事情？」

產婦猶豫不決 醫生：產婦有權決定

產婦丈夫的電話接通後，醫生立即說：「生產權是產婦個人的，法律有規定的，若你們有自己算過的時間，我們盡量尊重。但是這個過程當中的風險，我給你觀察。現在我觀察了，判斷就是要剖！」影片就此結束。

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影片甫出街就引起網民熱議，《齊魯晚報》微博上的視頻有超過230萬次觀看。有網民留言笑言：「卡點能帶個吉祥物該你不成」、「牛皮了，不是媽媽的苦難日，是爸爸的選神日」；有的則說「不是一家人不進一家門，產婦自己也猶豫，真不顧及自己身體啊」，或直指「到時產婦和小孩有問題可別賴醫院」。也有網民慨歎「這樣的家庭環境，孩子也會被教育成迷信的」。

還有網民分享遇到類似的案例或個人經歷，說除了「卡點」出生，「還想要調產牀方向卡吉位」，讓人哭笑不得；有的則憶起自己生產時，家公「還讓等等順產試試」，她自己決定，「我讓醫生趕緊推我走，別理他」。也有醫護人員說自己剛畢業時跟老師在產科上班，「產婦白天住進去，要求晚上零點生，然後我和老師上夜班坐那裏一直等到11點多，把產婦送進產房卡零點把孩子剖出來」。

內媒評論：應摒棄迷信陋習 尊重孕婦自主

事件也引起傳媒關注。內地《紅網》便發表摒棄「卡點生娃」，尊重孕婦的自主權利>的評論文章，指在科學技術發達的21世紀，竟然還存在「卡點生娃」這樣的迷信陋習，產婦面對明確醫囑竟不能自主選擇剖腹產，讓人心焦；僅僅為了「吉利數字」或特殊時刻，罔顧產婦和胎兒的健康風險，是對生命的無知和不負責任。評論又稱讚事件中醫生的表現。

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內地過往曾發生因家人不同意而拖延剖腹產，導致母子雙亡的慘劇。2007年，年僅22歲的李某生命垂危急需進行剖腹產手術，然其丈夫肖某不同意手術，三小時內6次勸說不過，最終導致孕婦和胎兒不幸去世，事件當年震驚全國。

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