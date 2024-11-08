雙11優惠｜國泰雙11推11%機票折扣+賺雙倍里數　來回大阪機票連稅低至$2490起

▲ 國泰雙11推11%機票折扣優惠！

【國泰/機票/雙11優惠】又是時候出發去旅行！國泰航空趁雙11推出期間限定優惠碼，由即日起至2024年11月11日，國泰會員於官方網站預訂任何目的地航班，使用指定優惠碼即可享有11%機票折扣優惠，還有機會同時賺取雙倍里數！

▲ 國泰雙11推11%機票折扣優惠！

國泰雙11優惠｜推出期間限定「優惠碼」

不少商業機構陸續推出雙11優惠，國泰航空今次走實際路線，推出機票折扣優惠，而且不限航點和級別，適用於經濟艙、特選經濟艙、商務艙和頭等艙，不管長途飛往歐洲還短途到亞洲，國泰會員只要到國泰官網預訂即日起至12月20日期間的任何航點之航班，輸入優惠碼【FLY11SALE】，即享11%折扣預訂機票，如果預訂頭等或商務客艙的話，同時可賺取雙倍里數獎賞！

最新影片推介：

國泰雙11優惠｜首20,000張機票可享受優惠

此外，以此優惠價預訂的任何由香港出發的航班，首20,000張機票可享受此優惠，先到先得！同時使用優惠碼預訂的機票不適用於「24小時內免費取消機票」，亦不適用於燃油附加費、稅項、取消或更改費用/罰款、行政費用或其他收費。

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國泰雙11優惠｜來回大阪機票連稅低至$2490起

以香港最喜愛的旅遊熱點日本為例，如果出發時間定為12月1日，回程定為12月5日的話，大阪來回機票經濟艙原價最低$2696起，折後低至$2490起，而東京經濟艙來回機票連稅原價最低$2921起，折後低至$2687起；上述價格已經包含7kg手提行李及23kg寄艙行李。

同場加映：前空姐大爆7大航空秘聞

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國泰航空雙11優惠詳情：

頭等及商務客艙：11%機票折扣優惠及雙倍里數獎賞

特選經濟及經濟客艙：11%機票折扣優惠

預訂日期：即日起至 2024 年11月11日

旅遊日期：即日起至 2024 年12月20日

優惠名額：限量20,000張，先到先得

優惠碼：FLY11SALE

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