港鐵車廂｜推車裝2批水果入車廂成功入閘上車　網民笑稱地鐵變「Gogo鐵」

▲ 推車裝2批水果入港鐵車廂疊至人咁高，貨品盡順利入閘。

港鐵對乘客的隨身貨品及行李有明確體積限制，攜帶過大的物品乘車會影響他人。

近日，Facebook「屯門友」用戶上傳圖片，指港鐵荃灣線車廂內有一對男女推倆大批水果乘車，水果箱疊放高度超半個成人身高，網民：職員訓晒覺。

港鐵車廂｜推車裝2大批水果入車廂

樓主上傳圖片附文字「依家地鐵真係送咩貨都得，Gogo train？」。據圖片可見，港鐵荃灣線車廂內，一對男女推2個疊滿水果箱的推車乘車，男子半蹲在車廂內，女子低頭，2人疑正在整理貨品，目測一個推車約由10個大箱疊放而成，高度超過坐在一旁的乘客。

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港鐵車廂｜網民笑稱地鐵是「Gogo鐵」

圖片發布後引起網民熱議，指責該男女行為過分且十分危險，「gogo鐵」、「危險，撞到人點算」、「點解可以，好危險的」、「好誇張」、「一支樂器都唔畀上車現在成架貨van都上得」、「真係好過份喎，港鐵真係要正視下」。

亦有人批評港鐵職員失職「職員全部瞓哂」、「港鐵職員話睇唔到」。有人質問體積如此大的貨物為何能夠順利入閘，一網民解釋道「一個人入閘先，一箱一箱由分隔圍欄頂交俾另一個，最後再放返上車仔拉入𨋢」。

港鐵車廂｜《港鐵附例》規定乘車攜帶物品體積

根據《港鐵附例》運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區綫列車的乘客只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

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