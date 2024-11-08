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親子自助餐｜九龍東皇冠假日酒店自助餐2折優惠　$111起歎生蠔/松葉蟹腳/芝士焗龍蝦

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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九龍東皇冠假日酒店自助餐2折優惠，每位只需$111起！

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/九龍東皇冠假日酒店】就到聖誕節，一家人去邊食大餐好？KKday推出九龍東皇冠假日酒店自助餐2折優惠，$111起歎新鮮生蠔、松葉蟹腳、甲羅燒、日式醬燒帆立貝等美食，即睇優惠詳情！

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九龍東皇冠假日酒店自助餐$111起

自助餐優惠｜東瀛滋味嘉年華自助晚餐

香港九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table 尚廚「東瀛滋味嘉年華」 自助晚餐，精選推介有新鮮生蠔、甲羅燒、蒲燒鰻魚飯、日式醬燒帆立貝、照燒鯖花魚，星期五至日及公眾假期限定供應松葉蟹腳、油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身。

自助餐優惠｜尋味歐陸之旅自助晚餐

12月1日起供應「尋味歐陸之旅自助晚餐」，除了新鮮生蠔，還有醬燒原條豬肋骨、芝士焗龍蝦、忌廉芝士焗蟹蓋、即炸西班牙油條、8款口味的 Haagen-Dazs 雪糕及朱古力噴泉等；星期五至日、公眾假期及前夕限定提供麵包蟹、帶子刺身及阿根廷天使粉紅蝦刺身。

自助餐優惠｜環球美食盛宴自助午餐、味遊歐陸下午茶自助餐

自助午餐菜式同樣豐富，精選美食包括新鮮生蠔、燒羊脾、韓燒牛仔骨、蒜辣牛油虎蝦、北京填鴨等。另外，亦有「味遊歐陸下午茶自助餐」，鹹點有海鹽焗原條鱸魚、即煮西班牙海鮮燴飯檔、象拔蚌刺身等；甜品有即炸西班牙油條、法國72%黑朱古力慕絲、逾8款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉等。

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九龍東皇冠假日酒店自助餐優惠詳情

開售日期：11月8日12:00至11月14日23:59
用餐日期：11月9日至12月15日
地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓The Chef’s Table尚廚

【KKday 11.11大折日 – 2折】「東瀛滋味嘉年華自助晚餐」/ 「尋味歐陸之旅自助晚餐」連無限暢飲
用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價：星期一至四 $111/位，連服務費$171/位（原價$658/位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 11.11大折日 – 買一送一】「東瀛滋味嘉年華自助晚餐」/ 「尋味歐陸之旅自助晚餐」 連無限暢飲
用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $718/2位，平均$359/位（原價$1,316/2位）
星期五至日、公眾假期及前夕 $766/2位，平均$383/位（原價$1,404/2位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 快閃優惠 – 低至7折】「東瀛滋味嘉年華自助晚餐」/ 「尋味歐陸之旅自助晚餐」 連無限暢飲
用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價：
星期一至四 成人$478/位，小童（3至12歲）$334/位，長者（60歲以上）$414/位
（原價 成人 HK$658/位，小童 HK$460/位，長者 HK$570/位）

星期五至日 
成人$542/位，小童（3至12歲）$389/位，長者（60歲以上）$474/位
（原價 成人$702/位，小童$504/位，長者$614/位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 11.11大折日 – 2折】環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲
用餐時間：12:00 - 14:30
優惠價：
星期一至四 $111/位，連服務費$146/位（原價$383/位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 11.11大折日 – 買一送一】環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲
用餐時間：12:00 - 14:30
優惠價：
星期一至五 $418/2位，平均$209/位（原價$766/2位）
星期六至日 $466/2位，平均$233/位（原價$854/2位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 快閃優惠 – 低至7折】環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲
用餐時間：12:00 - 14:30
優惠價：
星期一至五
成人$278/位，小童（3至12歲）$198/位，長者（60歲以上）$238/位
（原價 成人$383/位，小童$273/位，長者$328/位）

星期六至日
成人$330/位，小童（3至12歲）$245/位，長者（60歲以上）$287/位 
（原價 成人$427/位，小童$317/位，長者$372/位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 11.11大折日 – 買一送一】味遊歐陸下午茶自助餐連無限暢飲
用餐時間：15:15 - 17:15
優惠價：星期六至日 $322/2位，平均$161/位（原價$590/2位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 快閃優惠 – 低至75折】味遊歐陸下午茶自助餐連無限暢飲
用餐時間：15:15 - 17:15
優惠價：星期六至日及公眾假期 成人$228/位，小童$177/位
（原價 成人$295/位，小童$229/位）
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