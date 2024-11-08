卵巢囊腫︱前AV天后蒼井空揭患5cm卵巢囊腫爆痛　手術切除哭喊：比生產時還痛

▲ 前AV天后蒼井空揭患5cm卵巢囊腫爆痛 手術切除哭喊：比生產時還痛

【蒼井空／卵巢囊腫／生產痛／婦科病／不孕治療】保重身體！前AV天后蒼井空近日發文提及自己患有5cm卵巢囊腫，決定手術切除；不料術後痛楚超乎想象，令她一度崩潰指「這是43年來我最痛的一次」。

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蒼井空於2018年與DJ老公結婚，隔年生下一對雙胞胎兒子，經常在社交平台分享家庭生活。她在本月6日透過blog發文，表示自己要住院手術，切除卵巢囊腫，引來網民關心。她指出，自己其實已患卵巢囊腫10年之久，經過不孕治療至懷孕生產，每次檢查囊腫大小都是2cm。

直至年初，她開始停止檢查的半年內，囊腫竟增大了3cm，讓她感到害怕，同時也開始計劃手術處理掉：

醫生說囊腫超過5cm就會手術。與其等到意外發生再處理，不如計畫性地進行手術。

卵巢囊腫︱術後爆痛：麻醉完全無效

然而，蒼井空在接受手術後坦言痛不欲生，「這是43年來我最痛的一次」。她形容，自己原以為手術會像之前剖腹產子一樣，打半身麻醉保有意識，手術後迷迷糊糊回病房。沒想到這次是打全身麻醉，醒來後顫抖著被送回病房，期間更因劇痛不停叫喊：

真的太痛了，打點滴裡的麻醉完全沒有止痛效果。最後靠栓劑和打針鎮痛。

蒼井空又表示，她是透過腹腔鏡手術切除卵巢囊腫，手術傷口僅1.5cm，比剖腹產帶來的10cm傷口小得多；但卻不曾想痛楚竟比生產時還痛，所以對此感到驚訝：「沒人告訴我會這麼痛這麼難熬啊！」。

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而在術後，蒼井空身上還接著多條管線，包括尿管。醫護人員稱只要能下床走到廁所，就可以取下尿管，為此蒼井空也嘗試下床走動，之後取下尿管，但其中的不適感同樣讓她難以忍受：

尿管插在尿道內，拔掉後感覺像是膀胱炎的疼痛，還伴隨著殘尿感，非常不舒服。

同場加映：5種卵巢囊腫+4大徵狀

對於卵巢腫瘤的風險，本港婦產科醫生方秀儀早前接受訪問時曾表示，大部分卵巢腫瘤屬良性，多數發生於生育年齡的婦女身上，但青春期前的女生或更年期後的婦女也有機會出現。她續指，卵巢囊腫大致分為以下5種︰

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而且，大部分都可以沒有任何徵狀，令患者難以察覺，但亦有機會出現4大徵狀，女性可多加注意：

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另外，本港婦產專科醫生陳世樂早前亦接受TOPick訪問時指，卵巢囊腫是生育年齡女性常見疾病，分為良性及惡性，但臨床診斷以前者居多。良性腫瘤包括子宮內膜異位症、朱古力瘤或是畸胎，當中最常見的是功能性水瘤。他表示，功能性水瘤未必有徵狀，成因或與卵巢結構、排卵不穩定有關。

陳醫生指，惡性腫瘤即「卵巢癌」，患者需盡快接受治療。卵巢癌的高危人士為超過45歲、未曾生育、家族中有人曾患卵巢癌（尤其媽媽、姊妹、姑、姨）的女性。根據香港臨床腫瘤科學會資料，以下為卵巢癌常見徵狀：

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