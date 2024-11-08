打風預測｜下午12時40分掛一號風球　改發更高信號視乎銀杏距離、強度等

▲ 銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台在今日下午12時40分發一號戒備信號。

【銀杏 / 打風 / 颱風 /天文台】熱帶氣旋銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在今日下午12時40分發出一號戒備信號。

在銀杏與東北季候風的共同影響下，週末期間廣東沿岸及高地風勢頗大，海有大浪及湧浪，亦有幾陣驟雨。由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。天文台會密切監察銀杏的最新發展。

打風預測｜銀杏強度仍存在變數

天文台指，熱帶氣旋銀杏會在未來一兩日橫過南海北部，但其強度仍存在變數。

在季候風及銀杏的共同影響下，週末期間廣東沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，海有湧浪。預料銀杏會在下周初轉向西南方向移動。

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打風預測｜周末期間有驟雨

另外，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，今早本港各區的相對濕度普遍維持在百分之50左右，早上稍涼。而一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。此外，一個廣闊低壓區會在未來一兩日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

在上午10時，強颱風銀杏集結在東沙之東南約360公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海北部。

本港今日天氣天晴，日間非常乾燥。吹和緩北至東北風。展望周末期間有一兩陣驟雨，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。下周初部分時間有陽光。

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