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打風預測｜下午3時40分改發三號風球　天文台料本港普遍風力逐漸增強【不斷更新】

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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熱門 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

（資料圖片）

【銀杏 / 打風 / 颱風 /天文台】熱帶氣旋銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台已在周五（8日）下午12時40分發出一號戒備信號，並在周六（9日）下午3時40分改發三號強風信號。

【11:45】

在過去兩三小時，銀杏維持超強颱風強度並逐漸靠近華南沿岸，而其外圍雨帶亦影響該區。在銀杏及東北季候風共同影響下，本港高地間中吹強風。預料本港普遍風力會逐漸增強，稍後高地間中達烈風程度。天文台會在下午3時40分改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，銀杏會在明日（11月10日）早上於本港以南約300多公里外掠過，預料熱帶氣旋警告信號仍要在明早維持。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

【11月9日 09:45】

銀杏今早維持超強颱風強度並開始採取較為西北路徑移動，逐漸靠近華南沿岸，而其外圍雨帶亦正影響該區。在銀杏及東北季候風共同影響下，今早本港高地間中吹強風。預料本港普遍風力會在今日稍後增強，高地間中達烈風程度。天文台會在下午3時至6時之間改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，銀杏會在明日（11月10日）早上於本港以南約300多公里外掠過，預料熱帶氣旋警告信號仍要在明早維持。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

【23:00】

強颱風銀杏集結在香港之東南偏南約480公里，即在北緯18.5度，東經116.4度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。

一號戒備信號會至少維持至周六中午12時。周六（9日）稍後至周日（10日）初時，天文台會視乎銀杏與珠江口的距離、銀杏的強度以及本地風力變化，考慮是否需要改發三號強風信號。預料熱帶氣旋警告信號仍要在周日早上維持。

【16:45】

銀杏正穩定向偏西方向移動，橫過南海北部。由於銀杏的環流較為細小，與銀杏相關的強風在周五（11月8日）至周六（11月9日）早上仍未普遍影響本港。一號戒備信號會至少維持至明日中午12時。

在銀杏及東北季候風共同影響下，廣東沿岸風力有機會在周六稍後至周日（11月10日）初時有所增強。天文台屆時會視乎銀杏與珠江口的距離、銀杏的強度以及本地風力變化，考慮是否需要改發三號強風信號。

預料熱帶氣旋警告信號仍要在星期日早上維持。海有大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

【13：00】

鑑於香港天文台就熱帶氣旋「銀杏」的預測路徑，有機會帶來不穩定天氣，可能影響於11月10日（星期日）早上舉行之「新世界維港泳2024」。主辦機構中國香港游泳總會（泳總）提醒所有參賽泳手要密切留意最新天氣情況，以及天文台宣佈。為保障參加者的安全，如遇以下情況，比賽將會取消：

  • 天文台於活動當日（11月10日）早上6時仍懸掛一號或以上颱風信號；或
  • 紅色/黑色暴雨警告信號；或
  • 比賽場地發現紅潮；或
  • 任何突發狀況不適宜進行海上游泳比賽。

泳總指，會密切留意天文台公布的最新熱帶氣旋消息，如賽事被取消，將盡快於大會網頁（https：//www.hkharbourrace.com）及社交媒體專頁「新世界維港泳 New World Harbour Race」公布。

如對活動安排有任何查詢，請致電2572 8594 / 2572 8524（辦公時間為周一至周五，早上10時至中午12時，下午1時至5時），或電郵至harbourrace@hkgswimming.org.hk

【12：45】

天文台指，銀杏正穩定向偏西方向移動，橫過南海北部。由於銀杏的環流較為細小，與銀杏相關的強風在今日（11月8日）至明早（11月9日）仍未普遍影響本港。

一號戒備信號會至少維持至明日中午12時。在銀杏及東北季候風共同影響下，廣東沿岸風力有機會在明日稍後至星期日（11月10日）初時有所增強。天文台屆時會視乎銀杏與珠江口的距離、銀杏的強度以及本地風力變化，考慮是否需要改發三號強風信號。

天文台預料熱帶氣旋警告信號仍要在星期日早上維持。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

【10：00】

在銀杏與東北季候風的共同影響下，週末期間廣東沿岸及高地風勢頗大，海有大浪及湧浪，亦有幾陣驟雨。由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。天文台會密切監察銀杏的最新發展。

打風預測｜銀杏強度仍存在變數

天文台指，熱帶氣旋銀杏會在未來一兩日橫過南海北部，但其強度仍存在變數。

在季候風及銀杏的共同影響下，週末期間廣東沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，海有湧浪。預料銀杏會在下周初轉向西南方向移動。

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打風預測｜周末期間有驟雨

另外，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，今早本港各區的相對濕度普遍維持在百分之50左右，早上稍涼。而一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。此外，一個廣闊低壓區會在未來一兩日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

在上午10時，強颱風銀杏集結在東沙之東南約360公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海北部。

本港今日天氣天晴，日間非常乾燥。吹和緩北至東北風。展望周末期間有一兩陣驟雨，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。下周初部分時間有陽光。

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