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結業潮︱富臨旗下「炑八韓烤」開業10年　26分店執剩9間推雙11優惠救亡

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 22 分鐘前

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有網民上載圖片指，位於銅鑼灣黃金廣場的分店，職員表示已經結業。

【結業潮/炑八韓烤/經濟差】富臨集團於2014年，在本港開設首間韓式燒肉店「炑八韓烤」，開業至今十年，連同副線全盛時期曾多達26間分店，惟近年經濟急轉直下，目前剩餘9間。曾光顧的網民直言，員工無禮貌、食物質素欠佳，「執先正常」。

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韓國流行用語「炑八」，即指朋友聚會享受美食的地方，「炑八韓烤」以年輕顧客為目標對象，以體驗韓式燒烤為噱頭。位於太子的首間分店在2014年8月開業，其後迅速擴展，在銅鑼灣及尖沙咀開店，短短8個月內已有4間分店。

翻查官網及OpenRice網頁，發現連同副線「炑八韓烤親子餐廳」及「炑八TASTE」，「炑八」在10年間曾有26間分店。惟昨日有網民在「香港茶餐廳及美食關注組」fb群組，上載圖片並留言指，位於銅鑼灣黃金廣場的分店，職員表示已經結業，而圖中所見，分店沒有開燈，亦沒有食客及其他職員。

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根據OpenRice網頁的顯示，目前全港只剩下9間分店。不少網民對分店結業不感意外，更認為是「抵死」，曾經光顧的網民則解釋，「員工無禮、出品又差、執先正常」、「經理脾氣都係嘛嘛（麻麻）」。

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結業潮︱「雙11」送棉花糖配朱古力餅

雖然個別分店結業，但「炑八韓烤」fb亦非常積極做宣傳，除在剛過去的中秋節、萬聖節均有提供優惠，即將來臨的「雙11」亦有驚喜放送 。

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11月11日是韓國節慶Pepero Day，當地人會互贈朱古力餅乾表達愛意和祝福，亦會於當天穿著情侶裝慶祝。fb提到，於當天凡穿著情侶、親子、閨蜜、兄弟裝的客人，惠顧燒烤套餐或單點燒肉，即可免費獲贈棉花糖配朱古力餅一份，但不適用於炑八韓烤親子餐廳及炑八TASTE分店。

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