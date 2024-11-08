吳謹言懷孕｜34歲吳謹言閃婚疑懷孕　挺超巨肚惹網民猜測：馬上就生了

▲ 吳謹言出席《春花焰》的宣傳活動時掩著肚皮。（小紅書截圖）

【吳謹言懷孕】因電視《延禧攻略》而爆紅的內地女星吳謹言，自月前官宣閃同劇飾演王爺的男星洪堯後，懷孕的傳聞一直甚囂塵上，但吳謹言一直懶理，繼續積極投入拍劇工作。日前，有吳謹言的粉絲野生捕獲她最新的情況，其肚子變得超巨大，有網友估計，「應該馬上就生了。」

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吳謹言懷孕｜挺巨肚著高跟鞋宣傳新劇

於9月13日，吳謹言毫無預警下貼出與洪堯結婚照片，有眼利的網民觀察到她婚前的一段時期衣著也是以鬆身為主，所以引來不少奉子成婚的猜測。婚後數天，吳謹言被拍到穿上鬆身的橫間黑白上衣，其肚子已明顯地圓鼓起來，但她依舊未有對懷孕傳聞一事作出回應。

雖然疑似快將臨盆，但吳謹言沒有為此暫停任何工作，除了正在拍攝新劇《回來的她們》，十月底時更現身《春花焰》的開播記者會，除了與同劇男星即場演出一段小戲碼外，身穿高跟鞋的她更拿起鞭子晃動身子地用力表演，表現興奮，絲毫沒有因大肚子而有所避諱，配合度極高。

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吳謹言懷孕｜肚子明顯脹大

本月初，吳謹言與一班粉絲會面，粉絲們以她在新劇《春花焰》中的造型而製作了一個極大的Q版吳謹言氣球公仔。從粉絲拍攝的影片可見，身穿白色長袖衫、白色短褲的吳謹言從車中下來，步履輕盈，四肢一如概往地纖細，肚子則明顯比之前再大了一些。期間吳謹言有應必求，與粉絲送的氣球公仔擺出不同的可愛表情，讓粉絲瘋狂地拍照，寵粉度十分高，難怪被出帖者稱，「做吳謹言的粉絲挺幸福的。」

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吳謹言懷孕｜網友猜測快臨盆：是女兒吧

不少網民稱讚吳謹言敬業，「她是第一個挺著大肚子還四處奔波接通告的明星」、「高品質演員才會有人真正熱愛她，支持她」、「真好，希望越來越多公眾女性懷孕也大大方方秀出來。」

亦有網友猜測吳謹言的臨盆日子，「這肚子有六個月了吧」，不過不少媽媽網友認為應該更大些，「應該馬上就生了」，更有人認為她的皮膚變得更好了，所以猜測起孩子的性別來，「懷妹妹皮膚都會變好的。」

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