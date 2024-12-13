無血緣的愛｜僱主忽然消失保姆無私撫養少主3年　協助尋親驚揭女童父母真正身分

▲ 黃慶芝和高和意夫婦教小花識字。（圖片來源：楚天都市報）

【一諾千金/無私撫養/親情勝血緣】內地湖北省十堰市一對夫婦，妻子原在武漢做保姆，怎料僱主突然消失，她不忍扔下嗷嗷待哺的女嬰，於是把孩子帶回老家，和丈夫一養就是3年多。夫婦二人為讓孩子「上戶口」讀書，竟查出孩子消失的「父親」正在服刑，且並無血緣關係，而其生母也在監獄。幾經波折，兩人終成為女孩的「父母」，善舉贏得鄰里和網民一致讚賞。

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內地《楚天都市報》極目新聞報道，十堰市婦女黃慶芝於2021年7月經人介紹，到武漢陳某（化名）家做保姆，照顧其2020年6月出生的女兒小花（化名）。陳某經常不在家，黃也從沒有見過女嬰的媽媽。陳某要求黃慶芝全天候照顧小花，當時黃慶芝的丈夫高和意也在武漢開的士，經陳某同意，夫妻兩人一同住進陳某家。

保姆一諾千金 無私撫養僱主女兒3年

黃慶芝上月5日接受訪問時說：「當時我跟小花（化名）的爸爸承諾過，一定會把小花當成親生女兒一樣照看好。雖然後來出現了意外情況，但我不能違背承諾。」3年多以來，她和丈夫克服了許多困難，夫婦和小花建立了超過血緣的親情，「現在我們什麼也不求，只求她健康成長」。

現年50歲的黃慶芝本有兩個女兒，都已成年。剛開始做小花保姆時，小花又瘦又小，讓她對小花很是憐愛。沒想到兩個月後，僱主陳某突然消失，電話也聯繫不上。黃慶芝以為陳某只是出差，但等了一個月仍未見其蹤影，房東由不斷催收房租。無奈之下，兩夫婦決定暫時帶小花回十堰老家，陳某有兩人的電話，等聯絡上了，再把孩子送回武漢。

別人請我照看孩子，我不能丟下她不管。再說，我承諾過一定會照看好孩子的，人不能言而無信。

當時黃慶芝的小女兒還在上大學，突然多了個1歲多的小女孩要照顧，對本就不殷實的家庭來說負擔不小；孩子還小，需要專人照顧，黃慶芝也難以出外打工。而小花又體弱，經常生病，高和意也只能在家附近做散工。

雖則兩人的收入大幅減少，但對照顧小花卻沒有節省分毫，奶粉、紙尿片、衣服、玩具、零食和醫療費用等，每月花去兩三千元。但黃慶芝和丈夫的態度一致，就是等她父母來接她的那天，能把一個健康活潑的孩子交給對方。

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上戶口揭失聯「父親」和生母正服刑

小花慢慢長大，對著夫婦二人喊「爸爸」、「媽媽」。黃慶芝憶說孩子第一次喚她「媽媽」的時候，自己很意外，也很激動。

那一刻，我的心都融化了。我下定決定，一定要當好「媽媽」，把她當成自己的孩子照顧好。

2023年8月小花滿3歲，到了上幼兒園的年齡，惟其父親陳某仍渺無音訊。為了不耽誤孩子成長，讓小花可以上學，黃慶芝夫婦決定為小花「上戶口」。高和意其後向房縣公安局青鋒派出所求助，民警聯絡了陳某的戶籍所在地派出所，卻得到一個驚人的消息，陳某正在浙江杭州一所監獄服刑。

命運曲折離奇 幸親情勝血緣

民警又說，若能確認陳某和小花的親子關係，就能在咸寧為小花上戶口。2023年底，陳某服刑監獄的管教民警到十堰調查此事，今年2月又來採取小花的血樣做親子鑑定。一個月後，更驚人的消息傳來：陳某和小花並無血緣關係。

消息令人震驚，也意味小花不能在陳某得戶籍地落戶。高和意夫婦遂把目光轉向查找小花的生母，幾經周折，發現小花的生母在武漢一監獄服刑，而其戶籍在吉林省。

相關部門幾經商討，最終讓小花在高、黃兩人的戶籍所在地青峰鎮辦理集體戶口，孩子得以在當地入學。

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