一田優惠2024｜一田冬日購物賞一連10日全線貨品低至2折 火鍋食材/家品/限定精品折上折
撰文： 李惠儀
發布時間： 29 分鐘前
最後更新： 26 分鐘前
【一田購物賞/一田優惠2024】一田冬日購物賞開鑼！將於11月15日至24日一連10日全線分店逾萬件貨品勁減低至2折，還加推9大焦點優惠，並新增設日韓食品$20專區和首度推出免費送貨服務，貨品更有機會享折上折優惠！
一田購物賞2024｜超市全新增設日韓食品$20專區
踏入冬季，一田特別搜羅一系列冬日火鍋美食，多款日本及環球急凍海鮮靚肉旬菜均有勁減優惠，讓大家輕鬆成為家中的黑白大廚！佳餚配美酒，一田特別聯乘世界級侍酒師嚴選多款好價美酒及日本酒，滿額即享低至8折優惠！
全新增設的日韓食品$20專區，有不少$20食品供大家選擇，包括獨家發售的朝露日本白蛋（大至加大級、10隻裝）、宗家府韓國年糕片/條（1公升）和八道牛骨湯麵（5包裝）等，絕對是入手好時機！
一田購物賞2024｜精選優惠貨品：
1. 日韓食品$20專區
2. 冬日火鍋必備食材
3. 日本新鮮水果
4. 每日好貨好價 保證3個月內價格不變
5. 購物賞換購專區：店內購物滿$150即可換購 (不設上限)
6. 小忌廉及卡通限定精品
7. 冬日好物推介
一田購物賞2024｜購物賞換購專區首次亮相
購物賞換購專區也將首次亮相，顧客於店內單一購物滿HK$150，即可優惠價換購白米、食油及一口溏心鮑魚等多款超市乾貨！此外，日本人氣超市LOPIA產品將繼續以優惠價格登場，更承諾每日好貨好價，保證3個月內價格不變。
百貨方面亦有4大焦點不容錯過，除了繼續有大量萌爆卡通床品、行李用品及廚具家電外，更優先發售一系列小忌廉限定精品，由床品至功課袋，甚至洗手液等都充滿回憶殺！
最新影片推介：
一田購物賞｜推出多款冬日必備優惠
每日限定優惠精選各款家品電器優惠低至15折開賣；大受歡迎的$100/3件自由任配及買一送一專區勢繼續掀起搶購熱潮！隨著天氣轉冷，一田冬日購物賞特別推出棉被、冬裝、暖爐及保濕霜等冬日必備優惠，為大家送上窩心又抵價的暖意。
一田購物賞｜一田信用卡簽賬可享折上折優惠
一田冬日購物賞，折上折是常識吧！除了一系列爆抵折扣外，提前登記The Point x 一田新地商場消費禮遇，額外賺2000 The Point！用一田信用卡簽賬，每日更賺高達$180現金優惠券，購買指定貨品享額外95折優惠，記得做足準備賺住掃貨！
一田冬日購物賞將於11月15日早上9時起提早開鑼；11月16日至11月24日期間，百貨及特別展場營業時間為早上10時至晚上10時，而全線超市則按照各店正常營業時間營業，今年更首度推出超市消費滿$800即享免費送貨服務，方便大家盡情大買特買！
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