一田優惠2024｜一田冬日購物賞一連10日全線貨品低至2折　火鍋食材/家品/限定精品折上折

▲ 一田冬日購物賞全線貨品低至2折，又是時候入貨了！

【一田購物賞/一田優惠2024】一田冬日購物賞開鑼！將於11月15日至24日一連10日全線分店逾萬件貨品勁減低至2折，還加推9大焦點優惠，並新增設日韓食品$20專區和首度推出免費送貨服務，貨品更有機會享折上折優惠！

▲ 一田冬日購物賞將於11月15日至24日開鑼！

一田購物賞2024｜超市全新增設日韓食品$20專區

踏入冬季，一田特別搜羅一系列冬日火鍋美食，多款日本及環球急凍海鮮靚肉旬菜均有勁減優惠，讓大家輕鬆成為家中的黑白大廚！佳餚配美酒，一田特別聯乘世界級侍酒師嚴選多款好價美酒及日本酒，滿額即享低至8折優惠！

全新增設的日韓食品$20專區，有不少$20食品供大家選擇，包括獨家發售的朝露日本白蛋（大至加大級、10隻裝）、宗家府韓國年糕片/條（1公升）和八道牛骨湯麵（5包裝）等，絕對是入手好時機！

一田購物賞2024｜精選優惠貨品：

1. 日韓食品$20專區

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2. 冬日火鍋必備食材

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3. 日本新鮮水果

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4. 每日好貨好價 保證3個月內價格不變

▼ 點擊圖片放大 ▲ 華味鳥急凍雞肉丸 (1公斤) 好貨好價：$65.9 ▲ 丸山 滴漏咖啡 (各款) （55克） 好貨好價：$58 ▲ Euras 粒粒罐頭粟米 （145克X 3罐裝） 好貨好價：$20 ▲ Euras 魷魚絲/有皮魷魚絲/極幼魷魚絲/帶子邊 (70-80克) 好貨好價：$20

5. 購物賞換購專區：店內購物滿$150即可換購 (不設上限)

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6. 小忌廉及卡通限定精品

▼ 點擊圖片放大 ▲ 小忌廉 絲般綿1000針床品套裝（床笠+枕袋+被袋） （單人至加大） 原價：$660-$960/套 特價： $229-$299/套 (低至32折) (只限沙田/ 大埔/ 荃灣/ 新蒲崗/ 觀塘/ 將軍澳/元朗) 獨家優先發售、每店限售100套 ▲ 小忌廉 絲般綿四季被（單人至加大） 原價：$600-$700/套 特價： $229-$299/套 (低至43折) (只限沙田/ 大埔/ 荃灣/ 新蒲崗/ 觀塘/ 將軍澳/ 元朗) 獨家優先發售、每店限售100套 ▲ 小忌廉 輕便旅行袋 原價：$390 特價：$239 (62折) (只限沙田/ 大埔/ 荃灣/ 元朗) 獨家優先發售 ▲ 小忌廉 前揭式28”拉桿喼 (配日本Hinomoto靜音轆) 原價：$2,580 特價：$999 (39折) (只限沙田/ 大埔/ 荃灣/ 元朗) 獨家優先發售 ▲ 小忌廉 前揭式28”拉桿喼 (配日本Hinomoto靜音轆) 原價：$2,580 特價：$999 (39折) (只限沙田/ 大埔/ 荃灣/ 元朗) 獨家優先發售

7. 冬日好物推介

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一田購物賞2024｜購物賞換購專區首次亮相

購物賞換購專區也將首次亮相，顧客於店內單一購物滿HK$150，即可優惠價換購白米、食油及一口溏心鮑魚等多款超市乾貨！此外，日本人氣超市LOPIA產品將繼續以優惠價格登場，更承諾每日好貨好價，保證3個月內價格不變。

百貨方面亦有4大焦點不容錯過，除了繼續有大量萌爆卡通床品、行李用品及廚具家電外，更優先發售一系列小忌廉限定精品，由床品至功課袋，甚至洗手液等都充滿回憶殺！

最新影片推介：

一田購物賞｜推出多款冬日必備優惠

每日限定優惠精選各款家品電器優惠低至15折開賣；大受歡迎的$100/3件自由任配及買一送一專區勢繼續掀起搶購熱潮！隨著天氣轉冷，一田冬日購物賞特別推出棉被、冬裝、暖爐及保濕霜等冬日必備優惠，為大家送上窩心又抵價的暖意。

一田購物賞｜一田信用卡簽賬可享折上折優惠

一田冬日購物賞，折上折是常識吧！除了一系列爆抵折扣外，提前登記The Point x 一田新地商場消費禮遇，額外賺2000 The Point！用一田信用卡簽賬，每日更賺高達$180現金優惠券，購買指定貨品享額外95折優惠，記得做足準備賺住掃貨！

一田冬日購物賞將於11月15日早上9時起提早開鑼；11月16日至11月24日期間，百貨及特別展場營業時間為早上10時至晚上10時，而全線超市則按照各店正常營業時間營業，今年更首度推出超市消費滿$800即享免費送貨服務，方便大家盡情大買特買！

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