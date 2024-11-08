  • 27°C
香港時間：2024118日 (五) 14:16

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救　Fiona自揭曾因父母關係失控　持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【薛凱琪/Fiona/情緒失控/企跳/抑鬱】現年43歲的薛凱琪近日接受網台訪問，稱陷情緒低谷主動停工自救，又自爆剛入行時因父母關係而情緒失控，持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜26歲港女自恃年輕從未做檢查揭患晚期乳癌　拆解常見乳房檢查+療法

薛凱琪(Fiona)早前現身一個以「抗抑鬱」為主題的網台節目，接受資深導演陳德森的訪問。節目中，她便自指收到導演訪問邀請前，原來她正受突如其來的情緒低落困擾。由於自己過去亦是抑鬱症患者，薛於是便二話不說便應允，希望借此機會好好令大眾關注抑鬱問題。

當時啱啱完成咗一個工作，拍咗4、5日左右，期間遇到一啲令我好Down嘅事情，令我覺得自己嘅情緒又向壞嘅方向走，就同工作人員講呢3日都唔好同我傾工作....就係呢個時候，導演打畀我，我仲以為佢咁夜打畀我，係搵我拍戲，原來係做呢個節目，我即刻應承。

點擊圖片放大
+12
+11

薛凱琪曾拎刀「挾持」父親

薛凱琪又表示作為獨生女的自己，自小已備受雙親的呵護，這亦埋下日後一有不順意的事時，不太懂去處理。她更回憶起自己剛入行時，疑因為父母爭執，突然拿起刀，此時導演便問「你是否想維護媽媽? 」薛則回應「不是，只是想解決件事」。

我解決不了，我就非常煩燥，因為我解決不了，我就入廚房，我拿一把刀或叉嘅利器，然後就我要『挾持』著爸爸。

其後，薛凱琪又指有心臟病的爸爸那一刻因為太激重，竟吐血在地上，令她瞬間感到非常驚慌。

我爸爸有心臟病，佢後來做咗心內直視手術，嗰一刻佢好激動，佢吐血喺地，其實我覺得那一刻我感到很恐慌同驚訝，下一刻就很想爸爸入醫院，但那一刻爸爸好想留喺家中，他想解決嗰件事，但我感到震驚...唔知點解腦部就會失常，之後拿著刀叫爸爸快去醫院，其實一秒之後我就衝入了房間。

薛凱琪指當時父母非常擔心，衝去她的房間看她的情況:

我記得我又是拎住一個利器，我喺浴室個窗，我那時個子不高，但一隻腳已爬出窗外，我話我處理唔到，我話我處理唔到我嘅思緒，我話再咁我就跳下去，嗰時仲未有抑鬱症。

薛凱琪指自那件事後，自己心情猶如過山車，處於高低起伏狀態，再加上之後談戀愛不順，工作的忙碌，及家庭問題，便開始有抑鬱。已成本的她，其後亦於節目中向父母表示感到相當抱歉，她指現時可能亦會遇上情緒低落的時候，但自己就會透過打坐、瑜伽等方法克服，又指經常提醒自己要知足，因為相比貧窮國家的孩子，自己已相當幸福。

點擊圖片放大
+4
+3

抑鬱症｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

點擊圖片放大
+7
+6

9大輕生警號

自殺事件有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

點擊圖片放大
+8
+7

與情緒受困者對話5大要點:

點擊圖片放大
+4
+3

相關文章:

黎淑賢離世｜對人歡笑恐背人愁 拆解3大抑鬱症警號 家人勸慰時一句話恐成催命符

抑鬱症｜鄭中基自爆患抑鬱症壓力爆煲「飲酒逃避現實」 1分鐘自測抑鬱：9徵兆中5項應求醫

抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲 自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」
18:29 2024/08/16
Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」
KO失眠︱都市人失眠嚴重可致焦慮抑鬱症　5大類症狀逐個睇
10:43 2024/08/23
KO失眠︱都市人失眠嚴重可致焦慮抑鬱症　5大類症狀逐個睇
飲食攻略｜哈佛專家推薦多食1種顏色蔬菜健腦抗抑鬱　這種飲食法大腦逆齡7.5歲
17:41 2024/10/08
飲食攻略｜哈佛專家推薦多食1種顏色蔬菜健腦抗抑鬱　這種飲食法大腦逆齡7.5歲

你可能感興趣

Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」
18:29 2024/08/16
Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」
KO失眠︱都市人失眠嚴重可致焦慮抑鬱症　5大類症狀逐個睇
10:43 2024/08/23
KO失眠︱都市人失眠嚴重可致焦慮抑鬱症　5大類症狀逐個睇
飲食攻略｜哈佛專家推薦多食1種顏色蔬菜健腦抗抑鬱　這種飲食法大腦逆齡7.5歲
17:41 2024/10/08
飲食攻略｜哈佛專家推薦多食1種顏色蔬菜健腦抗抑鬱　這種飲食法大腦逆齡7.5歲
健康問題 網絡熱話 壓力 薛凱琪 陳德森 自殺 瑜伽 心臟病 抑鬱症

最高瀏覽

陳嘉慧撞車丨TVB小花陳嘉慧與丈夫遇車禍　東區走廊撞車留院
陳嘉慧撞車丨TVB小花陳嘉慧與丈夫遇車禍　東區走廊撞車留院
急症室最長等候時間（11月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月08日 時間12:05）
戰場上丨黎芷珊TVB台慶節目《戰場上》被腰斬　下周改由王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上
戰場上丨黎芷珊TVB台慶節目《戰場上》被腰斬　下周改由王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上
戰場上丨黎芷珊台慶節目網民評價兩極　連續2晚讓路特朗普惹腰斬傳言
戰場上丨黎芷珊台慶節目網民評價兩極　連續2晚讓路特朗普惹腰斬傳言
消委會喉糖2024｜30款喉糖無藥性難紓緩喉嚨痛　消委會測試11款屬藥用喉糖【附9款零糖無糖名單】
消委會喉糖2024｜30款喉糖無藥性難紓緩喉嚨痛　消委會測試11款屬藥用喉糖【附9款零糖無糖名單】