情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救　Fiona自揭曾因父母關係失控　持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗

【薛凱琪/Fiona/情緒失控/企跳/抑鬱】現年43歲的薛凱琪近日接受網台訪問，稱陷情緒低谷主動停工自救，又自爆剛入行時因父母關係而情緒失控，持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗。

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薛凱琪(Fiona)早前現身一個以「抗抑鬱」為主題的網台節目，接受資深導演陳德森的訪問。節目中，她便自指收到導演訪問邀請前，原來她正受突如其來的情緒低落困擾。由於自己過去亦是抑鬱症患者，薛於是便二話不說便應允，希望借此機會好好令大眾關注抑鬱問題。

當時啱啱完成咗一個工作，拍咗4、5日左右，期間遇到一啲令我好Down嘅事情，令我覺得自己嘅情緒又向壞嘅方向走，就同工作人員講呢3日都唔好同我傾工作....就係呢個時候，導演打畀我，我仲以為佢咁夜打畀我，係搵我拍戲，原來係做呢個節目，我即刻應承。

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薛凱琪曾拎刀「挾持」父親

薛凱琪又表示作為獨生女的自己，自小已備受雙親的呵護，這亦埋下日後一有不順意的事時，不太懂去處理。她更回憶起自己剛入行時，疑因為父母爭執，突然拿起刀，此時導演便問「你是否想維護媽媽? 」薛則回應「不是，只是想解決件事」。

我解決不了，我就非常煩燥，因為我解決不了，我就入廚房，我拿一把刀或叉嘅利器，然後就我要『挾持』著爸爸。

其後，薛凱琪又指有心臟病的爸爸那一刻因為太激重，竟吐血在地上，令她瞬間感到非常驚慌。

我爸爸有心臟病，佢後來做咗心內直視手術，嗰一刻佢好激動，佢吐血喺地，其實我覺得那一刻我感到很恐慌同驚訝，下一刻就很想爸爸入醫院，但那一刻爸爸好想留喺家中，他想解決嗰件事，但我感到震驚...唔知點解腦部就會失常，之後拿著刀叫爸爸快去醫院，其實一秒之後我就衝入了房間。

薛凱琪指當時父母非常擔心，衝去她的房間看她的情況:

我記得我又是拎住一個利器，我喺浴室個窗，我那時個子不高，但一隻腳已爬出窗外，我話我處理唔到，我話我處理唔到我嘅思緒，我話再咁我就跳下去，嗰時仲未有抑鬱症。

薛凱琪指自那件事後，自己心情猶如過山車，處於高低起伏狀態，再加上之後談戀愛不順，工作的忙碌，及家庭問題，便開始有抑鬱。已成本的她，其後亦於節目中向父母表示感到相當抱歉，她指現時可能亦會遇上情緒低落的時候，但自己就會透過打坐、瑜伽等方法克服，又指經常提醒自己要知足，因為相比貧窮國家的孩子，自己已相當幸福。

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抑鬱症｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

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9大輕生警號

自殺事件有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

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與情緒受困者對話5大要點:

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