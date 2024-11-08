非法賣淫｜粵港澳拘63人　涉開網站助賣淫組織登廣告年收益170萬

▲ 粵港澳打擊淫媒拘63人，犯罪集團開網站助賣淫組織登廣告年收益170萬。

警方聯同內地及澳門執法部門展開代號「雷霆」和「鷹巢」聯合行動，有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤今日（8日）表示，早前香港警方聯同內地及澳門執法部門作情報交流，發現一個活躍跨境犯罪集團，開設宣傳賣淫資訊網站，為內地賣淫組織和性工作者提供網上平台刊登廣告，從而收取費用，每個廣告約人民幣300至500元，刊登時間為7日。

內地和澳門的集團成員則作中間人，定期進行網站更新。香港主腦以網站管理員身份為性工作者刊登廣告，亦作客服處理網站會員詢問。犯罪集團收取廣告費後轉換成虛擬貨幣，經內地加密貨幣交易商換成現金。估計在過去一年收益約170萬元。

昨日（7日）三地警方搜查24處地點，拘捕63人。香港警方拘捕1男2女（24至63歲），為主腦和骨幹成員，涉嫌「依靠他人賣淫收入為生」，男被捕人（62歲），同涉「洗黑錢」罪，檢獲4萬元現金、電腦及手機，全部被捕人士仍被扣留調查。而內地警方拘捕33人，包括9名骨幹成員，17名性工作者和7名嫖客；澳門司警拘捕27人，當中7人是骨幹成員，18名性工作者和2名嫖客。

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