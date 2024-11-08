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打工仔見聞｜中五都未識「西炒飯」靠返工見世面　港男開眼界：公司晚宴先食到五星酒店菜

休閒消費

撰文： Executive Mommy

發布時間： 1 小時前

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港男中五都未識「西炒飯」， 靠返工見世面入五星酒店食飯。（《大叔的愛》劇照）

【貧窮/打工仔心聲】工作為應對生活，但有人在工作中見識世界。有港男於討論區發文指，自小家境貧困，直到中五因同學請客，才第一次知道「西炒飯」，現在也因公司的週年晚宴，才見識五星級酒店的佳肴，他嘆「窮真的限制人的認知維度」。

打工仔心聲｜港男自小清貧 中五仍未食過西炒飯

該名港男於香港討論區以「窮人靠工作見世面」為題發文，表示小時候家境清貧，生活足襟見肘，至中五仍不知茶餐廳的西炒飯是甚麼。有次，他幫同學做功課，對方以一頓午餐回報，便到茶餐廳讓他任選一款午餐。當時對方點了一碟西炒飯，從未吃過的他問「西炒飯是什麼」，對方雖感詫異，但仍耐心解釋，隨後也跟他一樣點了西炒飯。

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打工仔心聲｜靠收入公司晚宴見識五星級酒店

他嘆氣「窮真的會限制人的認知維度」，又指現在出社會工作，有了穩定的收入，加上公司每年舉辦的週年晚宴「才有機會見識五星級酒店的佳肴」。

另外，他又挪用心理學家Dale Miller的常模理論，表示當人的見識廣，便不會把小事看成大事，也不會小巫見大巫。隨著問題或事件多次出現後，我們的心智也會變得習以為常，不會反應過大。最後他鼓勵網民多出走見識世面：

人生苦短，趁年輕多走走，見識多點吧！

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打工見識｜網民安慰：窮人比有錢人更有修養

帖文一出，不少網民指窮並沒有錯，最重要是心態，「小時候家境窮困係好平常，最緊要努力向上，爭取到機會就要去博」、「一些草根出身嘅朋友，從小家教好，讀書勤力，出來工作略有成就，對人謙虛有禮，比起很多富人更有修養」、「窮唔代表廢，有錢人可以食好啲但一樣唔係成日食」。

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