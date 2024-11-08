特朗普家族｜特朗普全家福「第一夫人」唔見影　梅拉尼婭曾傳欲離婚重返白宮成疑

▲ 特朗普（Donald Trump）夫人梅拉妮亞（Melania Trump）消失於全家福中。

【特朗普老婆/特朗普離婚】美國總統大選，78歲的特朗普（Donald Trump）當選美國總統，更攜同夫人梅拉尼婭（Melania Trump）現身慶祝派對，二人更互相親吻，惟梅拉尼婭卻「消失」於家族大合照裡，「第一夫人」會否入白宮成疑。

特朗普老婆｜全家福未見梅拉尼婭蹤影

據英國媒體報導，特朗普當選總統數小時後，梅拉尼婭於X平台發文細訴重返白宮的心情，惟特朗普兒子小唐納．特朗普（Donald Trump Jr.）的女兒凱伊（Kai Trump）於平台上載全家福。

當中除了特朗普與其5名子女外，連有份助選的富豪馬斯克（Elon Musk）也同框，卻不見梅拉尼婭蹤影。

▲ 特朗普再度入主白宮，成為大眾熱議話題。（法新社）

特朗普老婆｜陪太子讀書無意入白宮

事實上，特朗普今次競遂總統期間，身為夫人的梅拉尼婭表現低調，不少競選活動均未見她其蹤影，最嘲諷是有人公開「尋人」，駕駛飛機兼拉起「梅拉尼婭在哪裡」的語句。

此外據外媒報導，梅拉妮婭或不會隨特朗普入宮，更引途消息人士透露：「梅拉尼婭已經與丈夫達成協議，假設他再度勝選，她將不會全天候擔任第一夫人！」有指梅拉妮婭打算陪兒子巴倫於紐約讀書，故未必重返白宮居住。

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特朗普老婆｜傳聞梅拉尼婭有意離婚

梅拉尼婭跟特朗普被指婚姻觸礁，有傳梅拉尼婭一直受特朗普羞辱，而且特朗普多次被爆出性醜聞，故有傳梅拉尼婭於2020年敗選後提出離婚，有律師更指梅拉尼婭獲得近4億元贍養費。

另外，梅拉尼婭跟特朗普墮胎的觀點完全不同，她曾於回憶錄中寫道：「婦女享有個人自由的基本權利，包括對於自己的生命擁有決定權，若她想要終止妊娠，她有權決定這麼做。」

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