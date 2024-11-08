甲狀腺癌｜徐若瑄注重養生卻患癌　醫生教1招自測：留意這部位變化

【甲狀腺癌／徐若瑄／】現年49歲的台灣女藝人徐若瑄日前公開患甲狀腺癌，引起不少人關注為何她平日注重養生，亦難逃一劫。有醫生指出，甲狀腺癌是女性常見癌症之一，成因與身體基因有很大關係。醫生並呼籲女士要定期做體檢，及早發現病灶，才是抗癌最佳方案。

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甲狀腺癌｜發文報平安 公開罹癌成因

日前台灣藝人徐若瑄證實罹患甲狀腺癌零期，突然罹癌的消息讓她措手不及，不禁反問為何一直注重養生和健康，仍難逃患癌命運。幸好徐若瑄及早發現，她日前在社交平台報平安，指自己「現在很好」，亦公開自己患癌的主因是家族遺傳基因。

▲ 徐若瑄最新發文報平安。（Facebook截圖）

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甲狀腺癌｜3症狀恐罹甲狀腺癌

過往有不少女星傳出罹患甲狀腺癌的消息，台灣乳房專科醫生鄭伃書在當地健康節目《健康零距離》分享甲狀腺癌是一種「不痛不癢」的癌症，甚至有人死後解剖遺體，才發現原來已藏病灶。她指出，通常患有甲狀腺癌有一個很明顯的外在特徵——頸部會變粗變腫，甚至喉嚨兩邊會凸出來，故可以 自行按壓頸部淋巴位置，若有硬塊或異樣要盡快求醫檢查 。鄭伃書指出，若出現以下3個較明顯的症狀，就要多加留意：

1. 經常清喉嚨

2. 進食時咽喉覺得卡住

3. 聲線沙啞

鄭伃書續指，甲狀腺癌常見於女性身上與內分泌有關，經常心情鬱悶或情緒不穩容易導致淋巴出現「小水泡」，故此女士的病發率相比下高3倍。不過她補充，90%的甲狀腺癌是能夠開刀切除處理，而且復發機率相對其他癌症低。

甲狀腺癌｜2成因致癌 心理健康是關鍵

台灣心理學家張維宏亦在其Facebook專頁發文，分析女士有2大主因導致罹患甲狀腺癌：家族遺傳和雌激素濃度。綜合分析癌症病人的心路歷程，他提醒大眾關注心理健康，當中以壓力是致癌元兇之一。他指，部分癌症病人通常罹癌前曾經歷人生重大變化，導致突然承受過大壓力誘發癌症。很多人發現罹癌後第一時間會表現出無法接受的情緒，他建議身旁親友的陪伴和支持很重要，能夠降低治療期間的孤寂感，幫助癌症病人度過化療。

甲狀腺癌｜5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

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甲狀腺癌｜6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

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致癌元兇｜10大罹癌先兆

台灣衛生部福利部國民健康署署長吳昭軍曾表示，若發現身體突然莫名出現以下10個徵兆，務必要到醫院做詳細檢查：

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