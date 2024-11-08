主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一 人均$214起入園消費抽獎送機票
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【香港迪士尼樂園/海洋公園/買一送一】又到一年一度的雙11，Klook將於11日推出本港兩大主題樂園門票買一送一優惠，海洋公園人均$214即可入園；香港迪士尼樂園1日門票亦低至$311。之前未搶到飛的朋友，今次記得把握機會！
雙11優惠｜海洋公園門票買一送一 人均$214入園
Klook雙11推出震撼旅遊優惠，11月11日00:00有中港必去主題樂園門票買一送一，當中包括深受家庭歡迎的海洋公園及香港迪士尼樂園，海洋公園標準門票人均只需$214。
雙11優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一 人均$311入園
香港迪士尼樂園1日門票成人只需$311，付款時輸入優惠碼【HKD11DISB1G1】即享有優惠，更可預訂聖誕及新年日子。
雙11優惠｜主題樂園門票優惠詳情
海洋公園門票優惠詳情
開售日期：2024年11月11日12AM起，售完即止
適用日期：2024年11月11日至2025年1月6日
優惠價：標準門票只需$428（人均$214；原價：$856起）
預訂連結：【Klook網站】
香港迪士尼樂園門票優惠詳情
開售日期：2024年11月11日12AM起，售完即止
適用日期：2024年11月12日至2025年2月5日
優惠價：1日門票成人只需$622起（人均：$311，原價：$1,244起）
優惠碼：【HKD11DISB1G1】
預訂連結：【Klook網站】
*可預訂聖誕及新年
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雙11優惠｜Klook限時優惠碼
優惠1 - $111優惠碼
消費滿$1,000即享$111折扣【NOV11JOY111】，適用全線產品包括香港迪士尼樂園及海洋公園。
優惠碼發放時段：2024年11月10日9PM起至11月11日11:59PM或額滿為止。數量有限，先用先得。
優惠2 - 全線一折優惠碼
任何消費即可享一折，最高即享$500折扣，適用全線產品包括香港迪士尼樂園及海洋公園。
優惠碼將於指定時間每小時正點限量發放。發放時段為2024年11月11日11AM至2PM及7PM至11PM。
優惠數量有限，先用先得，額滿即止。優惠碼詳情請查看活動網站。
優惠3 - 送酒店自助餐、日本機票
11月11日當天，最快於11AM及11PM消費滿$5,000的首名幸運兒可即享獎賞！11AM會送出香港JW萬豪酒店 - JW 咖啡室自助晚餐（兩位）優惠，而11PM會送出香港快運日本東京來回機票一份。得獎者會於11月30日前收到領獎通知。
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