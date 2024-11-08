  • 26°C
香港時間：2024118日 (五) 16:05

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園消費抽獎送機票

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

Klook雙11推香港迪士尼樂園、海洋公園門票買一送一，人均$214起入園。

【香港迪士尼樂園/海洋公園/買一送一】又到一年一度的雙11，Klook將於11日推出本港兩大主題樂園門票買一送一優惠，海洋公園人均$214即可入園；香港迪士尼樂園1日門票亦低至$311。之前未搶到飛的朋友，今次記得把握機會！

雙11優惠｜海洋公園門票買一送一 人均$214入園

Klook雙11推出震撼旅遊優惠，11月11日00:00有中港必去主題樂園門票買一送一，當中包括深受家庭歡迎的海洋公園及香港迪士尼樂園，海洋公園標準門票人均只需$214。

雙11優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一 人均$311入園

香港迪士尼樂園1日門票成人只需$311，付款時輸入優惠碼【HKD11DISB1G1】即享有優惠，更可預訂聖誕及新年日子。

點擊圖片放大
+11
+10

雙11優惠｜主題樂園門票優惠詳情

海洋公園門票優惠詳情
開售日期：2024年11月11日12AM起，售完即止
適用日期：2024年11月11日至2025年1月6日
優惠價：標準門票只需$428（人均$214；原價：$856起）
預訂連結：Klook網站

香港迪士尼樂園門票優惠詳情
開售日期：2024年11月11日12AM起，售完即止
適用日期：2024年11月12日至2025年2月5日
優惠價：1日門票成人只需$622起（人均：$311，原價：$1,244起）
優惠碼：【HKD11DISB1G1】
預訂連結：Klook網站
*可預訂聖誕及新年

最新影片：

TOPick一分鐘
早產兒︱早產BB出院返家　兒科醫生提醒：父母必須注意3大點

雙11優惠｜Klook限時優惠碼

優惠1 - $111優惠碼

消費滿$1,000即享$111折扣【NOV11JOY111】，適用全線產品包括香港迪士尼樂園及海洋公園。

優惠碼發放時段：2024年11月10日9PM起至11月11日11:59PM或額滿為止。數量有限，先用先得。

優惠2 - 全線一折優惠碼

任何消費即可享一折，最高即享$500折扣，適用全線產品包括香港迪士尼樂園及海洋公園。

優惠碼將於指定時間每小時正點限量發放。發放時段為2024年11月11日11AM至2PM及7PM至11PM。

優惠數量有限，先用先得，額滿即止。優惠碼詳情請查看活動網站

優惠3 - 送酒店自助餐、日本機票

11月11日當天，最快於11AM及11PM消費滿$5,000的首名幸運兒可即享獎賞！11AM會送出香港JW萬豪酒店 - JW 咖啡室自助晚餐（兩位）優惠，而11PM會送出香港快運日本東京來回機票一份。得獎者會於11月30日前收到領獎通知。

更多雙11優惠報道：

雙11優惠｜國泰雙11推11%機票折扣+賺雙倍里數　來回大阪機票連稅低至$2490起

雙11優惠｜Le Creuset一連7日激減低至3折　11大抵買推介鑄鐵鍋/陶瓷餐具$126起

雙11優惠｜IKEA雙11大減價低至6折　儲物櫃/梳化/傢俬$49.9起/滿指定金額減$400

雙11優惠｜豐澤雙11掃貨攻略過千產品劈至13折　必買Dyson/AirPods/咖啡機【持續更新】

雙11優惠｜Klook雙11優惠最平$11起　自助餐/樂園門票買1送1/送機票【附優惠碼】

雙11優惠｜KKday雙11優惠一文看清　迪士尼買1送1/自助餐低至$11/送機票住宿【不斷更新】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

MUJI新店｜MUJI荷里活廣場新店推開業優惠　10大精選推介低至$10起+會員再9折
13:11 2024/11/07
MUJI新店｜MUJI荷里活廣場新店推開業優惠　10大精選推介低至$10起+會員再9折
雙11優惠｜國泰雙11推11%機票折扣+賺雙倍里數　來回大阪機票連稅低至$2490起
今日 10:56
雙11優惠｜國泰雙11推11%機票折扣+賺雙倍里數　來回大阪機票連稅低至$2490起
結業潮︱富臨旗下「炑八韓烤」開業10年　26分店執剩9間推雙11優惠救亡
今日 12:05
結業潮︱富臨旗下「炑八韓烤」開業10年　26分店執剩9間推雙11優惠救亡

你可能感興趣

MUJI新店｜MUJI荷里活廣場新店推開業優惠　10大精選推介低至$10起+會員再9折
13:11 2024/11/07
MUJI新店｜MUJI荷里活廣場新店推開業優惠　10大精選推介低至$10起+會員再9折
雙11優惠｜國泰雙11推11%機票折扣+賺雙倍里數　來回大阪機票連稅低至$2490起
今日 10:56
雙11優惠｜國泰雙11推11%機票折扣+賺雙倍里數　來回大阪機票連稅低至$2490起
結業潮︱富臨旗下「炑八韓烤」開業10年　26分店執剩9間推雙11優惠救亡
今日 12:05
結業潮︱富臨旗下「炑八韓烤」開業10年　26分店執剩9間推雙11優惠救亡
迪士尼樂園 海洋公園 著數優惠 主題樂園 Klook

最高瀏覽

陳嘉慧撞車丨TVB小花陳嘉慧與丈夫遇車禍　東區走廊撞車留院
陳嘉慧撞車丨TVB小花陳嘉慧與丈夫遇車禍　東區走廊撞車留院
急症室最長等候時間（11月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月08日 時間12:05）
戰場上丨黎芷珊TVB台慶節目《戰場上》被腰斬　下周改由王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上
戰場上丨黎芷珊TVB台慶節目《戰場上》被腰斬　下周改由王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上
戰場上丨黎芷珊台慶節目網民評價兩極　連續2晚讓路特朗普惹腰斬傳言
戰場上丨黎芷珊台慶節目網民評價兩極　連續2晚讓路特朗普惹腰斬傳言
消委會喉糖2024｜30款喉糖無藥性難紓緩喉嚨痛　消委會測試11款屬藥用喉糖【附9款零糖無糖名單】
消委會喉糖2024｜30款喉糖無藥性難紓緩喉嚨痛　消委會測試11款屬藥用喉糖【附9款零糖無糖名單】