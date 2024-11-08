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美食情報｜燒肉LIKE期間限定　熟帆立貝壽喜燒牛肉套餐$88

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 1 小時前

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入秋是燒肉旺季，燒肉LIKE期間限定兩款新餐。（相片來源：燒肉 LIKE）

香港人愛日式燒肉，也鍾情壽喜燒，如何兩者兼得？

燒肉 LIKE精選由日本產地直送的熟帆立貝及黑毛和牛前胸肉，由即日起於全綫分店推出兩款期間限定海鮮拼牛肉套餐，包括以$88親民價即可享的「日本產熟帆立貝&壽喜燒牛肉套餐」，和同樣CP值極高的「日本產黑毛和牛前胸肉&熟帆立貝套餐」，再加上「日本產熟帆立貝」單點，就可以貼地價錢感受最頂級的日本一人燒肉體驗。

入秋是燒肉旺季，燒肉LIKE期間限定兩款新餐。（相片來源：燒肉 LIKE）

「日本產熟帆立貝&壽喜燒牛肉套餐」，以日本產熟帆立貝配搭壽喜燒牛五花及牛板腱，牛五花和牛板腱以鹹甜的壽喜燒醬調味，甜味突出，又不失肉香，而牛板腱脂肪較少，肉味濃郁帶嚼勁。

兩款牛肉燒烤後再裹上溫泉玉子或生蛋蛋汁，滑嫩牛肉與濃郁蛋香結合，送飯一流。再加上鮮甜爽彈的日本產熟帆立貝，性價比高。

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  • 日本產黑毛和牛前胸肉及熟帆立貝套餐$138。（相片來源：燒肉 LIKE） 入秋是燒肉旺季，燒肉LIKE期間限定兩款新餐。（相片來源：燒肉 LIKE）

    • 一次品嘗兩款高級食材

    食得刁鑽、追求更高級享受的燒肉之人留意，燒肉 LIKE今次特別把兩款人氣王二合為一，推出「日本產黑毛和牛前胸肉&熟帆立貝套餐」，有齊同樣是日本產的黑毛和牛前胸肉和熟帆立貝，一次過品嘗兩款高級日本直送食材。

    彈牙爽口的日本產熟帆立貝肉質細嫩飽滿，在燒烤爐上微微燒香，鎖住天然鮮味。黑毛和牛前胸肉雪花紋理分布均勻，比例完美，燒烤過的和牛香氣四溢，油脂豐富而不膩，入口即化。牛五花肥瘦相間，口感細嫩多汁，肉味濃郁。

    燒肉 LIKE
    電話：2692 8818（青衣城分店）  

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