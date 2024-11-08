長腿靚媽丨女藝人投訴的士兜路幾乎累兒子遲到　「索腿天后」發火：真係非常嬲！

▲ 長腿靚媽投訴的士司機兜路。

【索腿天后 / Uber taxi / 陳敏之】擁有一雙43吋長腿的「索腿天后」陳敏之（Sharon）在2014年與雷偉信（William）結婚，在2016年12月誕下兒子「冬至」雷子樂，現在兒子約7歲。

有子萬事足的陳敏之已轉型當KOL，並不時在社交平台上載母子合照，十分溫馨。可是敏之在昨日（11月7日）於個人Threads發文講及有關兒子的事卻十分激氣。

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索腿天后丨陳敏之：每次唔係我車都出事

原因不是「冬至」不乖，而陳敏之的兒子由工人姐姐送返學時，為電召的士服務的司機態度問題而勞氣，寫道：

真係好嬲！

同司機講咗早晨！唔該行大埔道

唔知係咪恰阿Zo（我工人姐姐）

阿Zo已經同佢講行錯左（咗）

佢仲係死要氹路

去到學校附近

即刻話如果你哋趕時間

我就咁擺低你哋喺路邊

你哋自己行得唔得

係咪傻㗎？

有冇再危險啲！

小朋友得七歲！

好彩當時我同姐姐講緊電話

我即刻話梗係唔得啦！

呢個司機簡直不知所謂！

明明一早call車

都可以搞到差三分鐘遲到

真係非常嬲！

每次唔係我車都出事

U Taxi 👎🏿

此文一出，引來網民紛紛安慰，而藝人嚴淑明留言稱：「都叫咗你唔好call uber taxi，又唔聽我講」，陳敏之回覆解釋稱：「 因為call唔到先至被逼，亦都趕時間」，另外其他網民勸她不要動氣，並建議其實可直接投訴。

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