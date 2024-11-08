長腿靚媽丨女藝人投訴的士兜路幾乎累兒子遲到 「索腿天后」發火：真係非常嬲！
撰文： 文體藝online
發布時間： 60 分鐘前
【索腿天后 / Uber taxi / 陳敏之】擁有一雙43吋長腿的「索腿天后」陳敏之（Sharon）在2014年與雷偉信（William）結婚，在2016年12月誕下兒子「冬至」雷子樂，現在兒子約7歲。
有子萬事足的陳敏之已轉型當KOL，並不時在社交平台上載母子合照，十分溫馨。可是敏之在昨日（11月7日）於個人Threads發文講及有關兒子的事卻十分激氣。
黑的劏客｜李家超料不斷公布扣分結果具阻嚇力 研的士車廂裝車cam
索腿天后丨陳敏之：每次唔係我車都出事
原因不是「冬至」不乖，而陳敏之的兒子由工人姐姐送返學時，為電召的士服務的司機態度問題而勞氣，寫道：
真係好嬲！
同司機講咗早晨！唔該行大埔道
唔知係咪恰阿Zo（我工人姐姐）
阿Zo已經同佢講行錯左（咗）
佢仲係死要氹路
去到學校附近
即刻話如果你哋趕時間
我就咁擺低你哋喺路邊
你哋自己行得唔得
係咪傻㗎？
有冇再危險啲！
小朋友得七歲！
好彩當時我同姐姐講緊電話
我即刻話梗係唔得啦！
呢個司機簡直不知所謂！
明明一早call車
都可以搞到差三分鐘遲到
真係非常嬲！
每次唔係我車都出事
U Taxi 👎🏿
此文一出，引來網民紛紛安慰，而藝人嚴淑明留言稱：「都叫咗你唔好call uber taxi，又唔聽我講」，陳敏之回覆解釋稱：「 因為call唔到先至被逼，亦都趕時間」，另外其他網民勸她不要動氣，並建議其實可直接投訴。
圈中孝順女｜陳敏之仍未走出喪母之痛常落淚 無奈被業主收樓：倒數搬家
的士司機｜港男搭的士遺下波鞋 司機專程過海送至黃竹坑被讚：業界良心！
的士司機｜嫌水泥工人搭車弄污後座 的士司機：以後見到泥工佬即飛站
的士司機｜的士大佬接載輪椅老人 體貼送客至行人路獲讚：有無加分制？
圈中孝順女丨陳敏之未能平復喪母之痛 吃媽媽生前烹調冬菇後落淚
最新影片推介：
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：