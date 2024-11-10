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巴士阿叔｜阿叔攜大件物品被拒上巴士　爆粗踢門被車長１招KO

社會

發布時間： 2 小時前

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阿叔攜大件物品被拒上巴士，爆粗踢門，被車長１招KO。

巴士有明確規定乘客攜帶物品的尺寸上限，以確保車輛正常行駛和乘客的乘車安全。

近日，有網民在Facebook「香港突發事故爆料」群組上傳影片，指有一位阿叔欲攜帶大件行李乘坐巴士遭車長拒絕，遂接連爆粗狂踢車門並強行上車，最後車長關車門報警處理。

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巴士阿叔｜阿叔攜大件行李強上巴士　車長關門報警

據影片可見，觀塘秀茂坪邨秀明樓巴士站有一名阿叔攜帶行李乘坐巴士，行李是3個大袋物品，並用繩子固定在手推車上，由於體積過大被車長拒絕登車，雙方便發生了爭執。

車長向阿叔解釋稱「唔係唔畀你上，而係安全好無？公司指引」，阿伯直斥「係咪咁玩人先？X街！」，並不斷踢車門以表憤怒，車長再次解釋道「我玩你做咩啫？我又唔識你。你唔好再踢喇！再踢我報警」。

阿伯情緒高漲，接連爆粗「好啊！報警啊！X頭！X你老XX！」，並強行將行李搬上車廂，一邊與車長對峙不時爆粗，同時緩慢往車廂內走動，車長見狀表示「你話報就報啦」，阿叔回嗆「好啊好啊，報啦！」，影片至此結束。

其間，排在阿叔身後的大媽幫腔「無超長無超重，上到就算喇，唔好搞咁多嘢喇」。樓主表示，阿叔「係咁踢門」，車長先開門讓他上車，隨後再「閂門報警」。

巴士阿叔｜網民批阿叔行為惡劣　稱讚車長處理得當

影片上傳後，網民批評阿叔的行為，「壞人老了」、「恃老賣老」、「好明顯霸王硬上弓啊！」，亦指責大媽，「咩叫上到就算？人啲之後有輪椅上咪俾你佔用左？」。

不少人稱讚車長「做得好」，「司機已經好有禮貌解釋，唔係年紀大就大晒嘅」、「巴士司機EQ好高，俾人問候令壽堂一句粗口冇爆過」、「支持司機停車，熄匙」。

巴士阿叔｜巴士乘客攜帶行李限制規定

據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》，巴士乘客可以無須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹，只要該包裹或該等包裹可予安全及方便攜帶即可，但物品不得佔用任何座位，以及不得放置在巴士的通道上或樓梯上。

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