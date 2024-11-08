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DNA鑑定｜51歲男子一生未娶突離奇做爸爸　與26歲女兒做DNA鑑定揭驚人真相

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【DNA測試／失明／殘疾人士】情節如同電視劇！內地一名51歲未婚男子突然接獲一通電話，告知自己有一名26歲女兒，進行DNA鑑定證實2人為父女關係，離奇事件令事主大感莫明，惟電話中提供一關鍵，終揭開這數十年來的一個驚人真相。

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綜合內媒報道，四川男子劉明興早前突接獲通知，指自己有一名26歲女兒正身處江蘇，令到51年來從未娶妻生子、亦沒有出過遠門的他感到莫名其妙。初時他以為是詐騙，最後在聽到初戀女友的名字及看到照片後釋除疑慮，在進行DNA檢驗後，確認該名女子劉雯靜就是自己的女兒。

DNA鑑定｜女方嫌棄殘疾 婚前逃婚後被拐 

雖然如此，但劉明興與初戀女友李紅英的故事卻極為曲節。事源於1993年，26歲的劉明興因眼睛缺陷而無人願意嫁給他，經媒人介紹下認識到李紅英，對方礙於家人的逼迫下勉強接受他的追求，未料訂婚及同居半年懷孕後，卻在結婚前夕將家中錢財及身分證全部偷走逃離。

劉明興找了許久仍不見下落，便漸漸放棄，但原來李紅英當年一直看不起劉明興是殘疾人，認為出門所有人都會嘲笑他，因此懷孕後下定決心逃走，結果剛逃婚便被遇上人口拐賣，被人輾轉賣到江蘇，嫁給現時的丈夫。

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DNA鑑定｜童年頻遭受家暴 長大後盼尋生父

女兒劉雯靜出生後，李紅英便將送給山東遠房親戚照顧，無奈因戶口問題無法解決，又被送到現任丈夫姑媽家寄養。劉雯靜童年一直遭受姑媽及繼父家暴，因此渴望親情的她，長大後一直希望可以找到親生父親，惟李紅英卻不願提起，甚至多番阻止她尋親。

直到26歲時，劉雯靜終於透過尋親組織，找到了遠在四川的親生父親劉明興。劉明興終身未娶，在確認自己有一個親生女兒後，感到非常開心，到車站接到女兒後兩人相擁而泣，村民更為劉雯靜準備了盛大慶祝場面。

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DNA鑑定｜盼母親留下一生活遭拒：情願回去被丈夫打罵 

劉雯靜坦言，李紅英嫁給繼父後生活亦不好，初時怕他跑掉，在家裡關了她5年，直到她生下兒子後才放鬆警惕，因此希望母親留下來一起生活，但李紅英拒絕了，因為捨不得自己兒子，亦不願意回四川，坦言嫌棄劉明興眼睛殘疾，情願「回到江蘇被丈夫打罵」。

最終劉明興認回了女兒，兩人共同生活，而李紅英則再次回到江蘇。

DNA鑑定｜網民：比電視劇更離奇

事主經歷令一眾網民都直呼離奇，不少人同情劉雯靜童年坎坷，希望她找到父親後可以過上幸福生活。

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