身體警號丨慢性發炎易養出癌症　醫生拆解「1無聲先兆」【附5大抗炎食物】

【抗炎食物／慢性發炎／疲勞／肥胖】慢性發炎可以增加患病風險！有醫生便指，慢性發炎雖然不易被察覺，但卻有一個經常令人掉以輕心的症狀，並警告當發炎時間過長時，就會促進肥胖、三高甚至癌症等各種問題產生。

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台灣減重專科醫生魏士航於Facebook發文指，慢性發炎雖然不易被察覺，但其中一個較常見的症狀就是疲勞感。他指許多人以為疲勞感是由於休息不足，卻未意識到這可能是體內慢性發炎的信號，魏士航並分享不少肥胖的病人往往呻經常感到疲勞感，其實是因肥胖恰好也是慢性發炎的原因之一。

魏士航提醒，若果莫名地有疲勞感，有沒有動力的感覺，但事前沒有做大量的身體活動，這可能是身體發炎警號。他指此時如果飲咖啡、雞精或能量飲料，隨時會惡化發炎狀態，指真正能夠改善疲勞感的，是一個從飲食開始往外擴展的抗發炎生活型態。

事實上，魏士航過去亦曾分享，想要防止身體慢性發炎，日常飲食最好避開3種食物，包括含糖飲品、酒精及加工紅肉。他進一步解釋，高糖會促使人體代謝產生異常，讓組織分泌出更多發炎因子，像是CRP、IL-6、TNF-α等，都會令身體處於慢性發炎的狀態。

魏士航亦整理出抗發炎的食物清單：

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綠葉蔬菜：富含多種抗氧化物質，如維他命C、E和膳食纖維。像是菠菜、羽衣甘藍等都是很好的選擇。

植物多酚：可清除自由基、調節發炎細胞活性來降低氧化壓力和發炎反應。可攝入莓果、柑橘類水果、洋蔥、咖啡、茶。

豆類：富含益生元，提供營養給腸道中的益生菌。例如紅豆、黑豆、黃豆。

Omega-3不飽和脂肪酸：與Omega-6脂肪酸相互競爭，降低其帶來的促發炎效果、維持脂肪酸的比例。食物來源包含核桃、魚油、深海魚類。

香料：包含薑黃、生薑、辣椒等，所含生物活性化合物，能降低促發炎因子分泌、減少發炎反應、降低慢性病風險。

同場加映: 8種長壽食物

美國註冊營養師及長壽專家富岡美智子於CNBC撰文指出，其家鄉奈良是日本其中一個「藍區」，即最長壽的都道府縣，為此她整合出8種在家鄉深受歡迎的長壽食物。

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