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禪柔運動｜彭羚「小玩意」變事業開班教禪柔　助母走出喪夫陰霾：久違了媽媽歡笑聲

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 59 分鐘前

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彭羚「小玩意」變事業開班教禪柔，更協助媽媽走出喪夫陰霾。

【彭羚/禪柔/Gyrotonic】彭羚父親去年9月病逝，為了幫助母親走出喪夫陰霾，教授禪柔運動療癒心靈。經過一個月的努力，彭羚在IG上分享了一段影片，並寫道：「這就是我媽媽現在需要的，久違了的歡笑聲。」

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彭羚禪柔運動｜考獲專業導師牌

一直愛養生的彭羚，自接觸禪柔（Gyrotonic）運動後，經常在IG分享健身過程，並以「我的小玩意」來形容新寵愛運動。彭羚經過多番努力學習後，考獲專業導師牌，開studio做健身教練圓夢。

去年9月彭羚透露爸爸與病魔糾纏2年後病逝，她遠赴加拿大陪伴母親，為了讓媽媽走出喪夫的陰霾，她教導媽媽玩禪柔運動，借助運動療癒心靈。經過一個月的努力，她在IG上分享了母親的運動成果，並以英文寫道：「這就是我媽媽現在需要的，久違了的歡笑聲。」

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彭羚禪柔運動｜網民讚彭媽媽狀態大勇

相隔不久，彭羚再於另一則新片，以英文寫下：「對於老年人（或任何人）來說，擁有活動能力、力量和良好的平衡非常重要。 JSB創造了完美的遊樂場，我必須說，每次帶媽媽到健身器上，她都讓我感到驚訝。」

影片中，彭媽媽笑容滿面，站在平行滑軌的轉盤上，雙手緊握平行木，雙腳踏住轉盤，靈活地推開再拉回，並左右轉動，最後交叉腳旋轉，展現出極佳的柔韌性。

網民們紛紛留言讚彭媽媽表現，稱讚她的勇氣、自信和優雅，並驚訝她的狀態令人驚艷，「欣賞伯母嘅勇敢、勇氣、相信自己、相信女兒，感動」、「伯母好叻女」、「阿姨好優雅有自信」、「伯母好靚狀態好好」、「伯母好勁呀」，更有網民表示看到了彭羚身上遺傳自母親的優雅與可愛笑容。

彭羚禪柔運動｜禪柔源自匈牙利裔的舞者

禪柔運動（Gyrotonic）是由匈牙利裔的芭蕾舞者Juliu Horvath所創立，是一套特殊的脊椎螺旋運動方法，透過學習行氣運勁、刺激神經脈絡，借助獨有的器械增強關節活動幅度及個人整體運動效率。Gyro意思是螺旋，tonic是增強。禪柔運動結合了瑜伽、舞蹈、太極、體操等多種運動元素。

這種運動強調身體的流動性和呼吸，從而正確延伸軀幹還有四肢，活化脊椎動作和關節，讓人們能夠在運動中感受身體的每一個部分，自由放鬆地舒展筋骨，促進身心靈的和諧和平衡。禪柔運動包括器械禪柔（Gyrotonic）及墊上禪柔（Gyrokinesis）兩種運動方式，兩者的區別是一套在機器上做， 一套是在椅子和墊子上做。

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