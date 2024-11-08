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陳嘉慧撞車丨陳嘉慧夫婦遇車禍入院　Erica交代近況稱慶幸靠一事保命

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳嘉慧與丈夫撞車入院。

【陳嘉慧 / TVB小花 / 宅男女神】TVB小花陳嘉慧（Erica）在昨日（11月7日）驚爆與丈夫遇車禍！陳嘉慧坐在丈夫駕駛的私家車上，可是汽車在東區走廊往柴灣方向行駛時，至近維園對開撞壆自炒。

陳嘉慧受輕傷，她的丈夫當場不適嘔吐，二人由救護車送院。陳嘉慧回覆傳媒稱：「少少皮外傷。」但也直言因為撞得甚猛烈，因此要留院觀察，並表示：「頸同心口都有啲痛。」

陳嘉慧撞車丨TVB小花陳嘉慧與丈夫遇車禍　東區走廊撞車留院

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陳嘉慧撞車丨大難不死必有後福

在今日（11月8日）下午，陳嘉慧在個人社交平台以IG以Story方式上載一張臥在床上、舉起右手做心心手勢的照片，發文報平安表示多謝大眾關心，而夫婦二人沒有大礙，並稱：「好彩冇傷及途人」。

同時，她慶幸指「架車夠硬淨保到我哋兩個條命」，而且更開玩笑稱夫婦「真係算係經歷過生死」，以及表示相信大難不死必有後福。同時，最後不忘稱：「真係要小心駕駛！」

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陳嘉慧撞車丨宅男女神突然閃婚

現年28歲的陳嘉慧在2016年仍是學生時，於暑假參加TVB電視臨時演員招募，然後客串劇集《溏心風暴3》，由此對演戲產生興趣，之後加讀TVB第29期電視藝員訓練班。

陳嘉慧畢業後簽約成為TVB旗下藝人並受力捧，望演劇集《愛上我的衰神》、《你好，我的大夫》、《本尊就位》等。

不過，在2023年突然無預警宣布與圈外富貴男友Calvin閃婚，之後更公布懷孕，在今年3月誕下女兒升呢做媽媽。

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