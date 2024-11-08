公屋藝人︱鄧麗欣重遊屯門大興邨成長地　公屋出身努力打拼住4千呎豪宅

▲ 鄧麗欣重返屯門大興邨成長地。

【公屋/鄧麗欣/屯門/佛教沈香林紀念中學/大興邨】藝人鄧麗欣（Stephy）在屯門大興邨長大，也在邨內的學校受教育。Stephy雖然出身基層，讀書成績也不是特別出眾，但憑著努力現在與媽媽同住大埔4000呎複式豪宅，天台更享無敵大海景。日前她就與網台的主持重遊當年成長地，懷緬一番！

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Stephy由出世到19歲以女團Cookies成員身份出道，一直都住在屯門大興邨，現年41歲的她，表示回到大興邨，就要叫她「大興阿欣」，她與網台主持重遊舊居、中學時期練排球的球場、邨內的茶餐廳、麵包店、零食店、文具店等，一邊回憶童年往事。 Stephy更介紹自己以前所讀的中學是佛教沈香林紀念中學，相比起隔籬保良局百周年李兆忠紀念中學，她笑言係「冇咁勁嗰間」。

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鄧麗欣︱放棄羽毛球打排球

Stephy細數讀書往事，身為出色排球女將的她，原來本來是羽毛球校隊，但因為有一次師姐指排球隊不夠人，邀請她入排球隊，在試過一次後，她便覺很好玩，之後在二選一的情況下，她最終放棄了打羽毛球。

Stephy重返中學時期練排球的球場，她笑指現在排球場的地面變得好靚，不像她以前練波時是凹凸的石屎地，令她經常跌到周身傷。

談到小時候的性格，Stephy表示自己細個好矛盾，一方面很好動，另一方面又很文靜，不喜歡說話，一度被懷疑有語言障礙，直到中學時認識到一班好嘈的朋友，這情況才有所改善。

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鄧麗欣︱圈中小富婆

Stephy自17歲奪得《YES！》校花冠軍入行，但她表示曾經因為性格太怕醜，一直懷疑自己不適合做娛樂圈，不過慢慢她發現只要遇到自己鍾意做的事，就可以克服到怕醜的一面，她舉例指自己在排球場上時，就絕對不會怕醜，會叫得很大聲、跑得很快，好盡力去做。最後Stephy表示自己變得更加成熟，能夠更加坦然地接受自己，也表示：「接受過去是自己的一部分。」

Stephy在節目中慶幸自己出道得做，當年還很流行出唱片，她就曾經得過白金唱片，而理財有道的她，已是圈中的小富婆，於2009年以港幣700萬購入香港仔南灣御園一個高層單位，用來放租。除了持有物業收租，Stephy又以百多萬保時捷跑車代步，估計身家已達半億。

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鄧麗欣︱居大埔比華利山4千呎獨立屋

Stephy現居於大埔比華利山4,000呎獨立屋多年前，以月租6萬居住至今，單身的她一直與媽咪同住。從她在社交網分享的相中可見寓所窗外可遠眺無敵海景。

佛教沈香林紀念中學位於屯門大興邨，1978創校，以中文為教學語言，在運動及藝術方面學生表現出色，尤其是排球與游泳方面。

學校設施有，本校設有禮堂、英語活動室、實驗室、多媒體學習中心、圖書館、地理暨學生活動室、科技與設技室、視藝室、音樂室、禪修室、家政室、學生會室、家教會室、校園電視台節目製作室、籃球場（兩個）、排球場、雨天操場、溫習區等，配合六育發展。

豪宅內部:

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