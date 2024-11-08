  • 26°C
香港時間：2024118日 (五) 16:05

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公屋藝人︱鄧麗欣重遊屯門大興邨成長地　公屋出身努力打拼住4千呎豪宅

休閒消費

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

鄧麗欣重返屯門大興邨成長地。

【公屋/鄧麗欣/屯門/佛教沈香林紀念中學/大興邨】藝人鄧麗欣（Stephy）在屯門大興邨長大，也在邨內的學校受教育。Stephy雖然出身基層，讀書成績也不是特別出眾，但憑著努力現在與媽媽同住大埔4000呎複式豪宅，天台更享無敵大海景。日前她就與網台的主持重遊當年成長地，懷緬一番！

最新影片：

TOPick一分鐘
早產兒︱早產BB出院返家　兒科醫生提醒：父母必須注意3大點


Stephy由出世到19歲以女團Cookies成員身份出道，一直都住在屯門大興邨，現年41歲的她，表示回到大興邨，就要叫她「大興阿欣」，她與網台主持重遊舊居、中學時期練排球的球場、邨內的茶餐廳、麵包店、零食店、文具店等，一邊回憶童年往事。 Stephy更介紹自己以前所讀的中學是佛教沈香林紀念中學，相比起隔籬保良局百周年李兆忠紀念中學，她笑言係「冇咁勁嗰間」。

點擊圖片放大
+5
+4

鄧麗欣︱放棄羽毛球打排球

Stephy細數讀書往事，身為出色排球女將的她，原來本來是羽毛球校隊，但因為有一次師姐指排球隊不夠人，邀請她入排球隊，在試過一次後，她便覺很好玩，之後在二選一的情況下，她最終放棄了打羽毛球。 

Stephy重返中學時期練排球的球場，她笑指現在排球場的地面變得好靚，不像她以前練波時是凹凸的石屎地，令她經常跌到周身傷。

談到小時候的性格，Stephy表示自己細個好矛盾，一方面很好動，另一方面又很文靜，不喜歡說話，一度被懷疑有語言障礙，直到中學時認識到一班好嘈的朋友，這情況才有所改善。 

校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

 

點擊圖片放大
+5
+4

鄧麗欣︱圈中小富婆

Stephy自17歲奪得《YES！》校花冠軍入行，但她表示曾經因為性格太怕醜，一直懷疑自己不適合做娛樂圈，不過慢慢她發現只要遇到自己鍾意做的事，就可以克服到怕醜的一面，她舉例指自己在排球場上時，就絕對不會怕醜，會叫得很大聲、跑得很快，好盡力去做。最後Stephy表示自己變得更加成熟，能夠更加坦然地接受自己，也表示：「接受過去是自己的一部分。」

Stephy在節目中慶幸自己出道得做，當年還很流行出唱片，她就曾經得過白金唱片，而理財有道的她，已是圈中的小富婆，於2009年以港幣700萬購入香港仔南灣御園一個高層單位，用來放租。除了持有物業收租，Stephy又以百多萬保時捷跑車代步，估計身家已達半億。

點擊圖片放大
+3
+2

盛勁為奮鬥史︱盛勁為曾2次投考機師失敗被睇死　公屋仔靠助學金升學3招提升英語能力

鄧麗欣︱居大埔比華利山4千呎獨立屋

Stephy現居於大埔比華利山4,000呎獨立屋多年前，以月租6萬居住至今，單身的她一直與媽咪同住。從她在社交網分享的相中可見寓所窗外可遠眺無敵海景。

佛教沈香林紀念中學位於屯門大興邨，1978創校，以中文為教學語言，在運動及藝術方面學生表現出色，尤其是排球與游泳方面。

學校設施有，本校設有禮堂、英語活動室、實驗室、多媒體學習中心、圖書館、地理暨學生活動室、科技與設技室、視藝室、音樂室、禪修室、家政室、學生會室、家教會室、校園電視台節目製作室、籃球場（兩個）、排球場、雨天操場、溫習區等，配合六育發展。

豪宅內部:

點擊圖片放大
+8
+7
  •  

    • 下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】

    【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    屋邨名幼︱黃澤鋒愛女小黃妃讀屯門隱世名幼　校長親授面試貼士：家長不要太緊張
    17:00 2024/09/02
    屋邨名幼︱黃澤鋒愛女小黃妃讀屯門隱世名幼　校長親授面試貼士：家長不要太緊張
    親子好去處｜屯門公眾騎術學校免費開放日　騎小馬體驗/馬術示範/零距離合照
    18:41 2024/10/23
    親子好去處｜屯門公眾騎術學校免費開放日　騎小馬體驗/馬術示範/零距離合照
    中學巡唱｜陳健安重返母校感謝支持追夢　馮允謙以正能量鼓勵學生：把握機會不白費青春
    17:53 2024/11/01
    中學巡唱｜陳健安重返母校感謝支持追夢　馮允謙以正能量鼓勵學生：把握機會不白費青春

    你可能感興趣

    屋邨名幼︱黃澤鋒愛女小黃妃讀屯門隱世名幼　校長親授面試貼士：家長不要太緊張
    17:00 2024/09/02
    屋邨名幼︱黃澤鋒愛女小黃妃讀屯門隱世名幼　校長親授面試貼士：家長不要太緊張
    親子好去處｜屯門公眾騎術學校免費開放日　騎小馬體驗/馬術示範/零距離合照
    18:41 2024/10/23
    親子好去處｜屯門公眾騎術學校免費開放日　騎小馬體驗/馬術示範/零距離合照
    中學巡唱｜陳健安重返母校感謝支持追夢　馮允謙以正能量鼓勵學生：把握機會不白費青春
    17:53 2024/11/01
    中學巡唱｜陳健安重返母校感謝支持追夢　馮允謙以正能量鼓勵學生：把握機會不白費青春
    鄧麗欣 公屋 南灣御園 屯門 保良局百周年李兆忠紀念中學 佛教沈香林紀念中學

    最高瀏覽

    陳嘉慧撞車丨TVB小花陳嘉慧與丈夫遇車禍　東區走廊撞車留院
    陳嘉慧撞車丨TVB小花陳嘉慧與丈夫遇車禍　東區走廊撞車留院
    急症室最長等候時間（11月08日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（11月08日 時間12:05）
    戰場上丨黎芷珊TVB台慶節目《戰場上》被腰斬　下周改由王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上
    戰場上丨黎芷珊TVB台慶節目《戰場上》被腰斬　下周改由王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上
    戰場上丨黎芷珊台慶節目網民評價兩極　連續2晚讓路特朗普惹腰斬傳言
    戰場上丨黎芷珊台慶節目網民評價兩極　連續2晚讓路特朗普惹腰斬傳言
    消委會喉糖2024｜30款喉糖無藥性難紓緩喉嚨痛　消委會測試11款屬藥用喉糖【附9款零糖無糖名單】
    消委會喉糖2024｜30款喉糖無藥性難紓緩喉嚨痛　消委會測試11款屬藥用喉糖【附9款零糖無糖名單】