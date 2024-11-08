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神經內分泌腫瘤︱「蘋果之父」喬布斯罹癌離世13年　神經內分泌腫瘤10大症狀勿輕視

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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「蘋果之父」喬布斯罹癌離世13年　神經內分泌腫瘤10大症狀勿輕視

【神經內分泌腫瘤／癌症／症狀／喬布斯／喬布斯子女】每年11月10日是「世界神經內分泌腫瘤日」，蘋果Apple公司創辦人史提夫·喬布斯（Steve Jobs）就是因罹患此「類癌」而在2011年10月離世。有醫生指出，神經內分泌腫瘤發病症狀無特異性，因此常被誤認為其他疾病，提醒有10大症狀必須正視。

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神經內分泌腫瘤，是神經內分泌系統中的「神經內分泌細胞」病變、轉化成的惡性腫瘤（Neuroendocrine Tumor，NET），有「類癌」之稱。「蘋果之父」喬布斯生前罹患位於胰臟位置的神經內分泌腫瘤，經歷長達8年抗癌日子，最終仍不敵癌魔於2011年10月離世，終年56歲。

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本港內科腫瘤科專科吳劍邦醫生曾接受TOPick訪問時指出，神經內分泌腫瘤不似一般常見癌症針對於某個器官發生，而有可能出現在任何一個器官。同時，神經內分泌腫瘤的早期臨床症狀多變，缺乏特異性，導致早期診斷困難。

神經內分泌腫瘤︱10大症狀勿輕視

台灣北投健康管理醫院錢政平副院長表示，神經內分泌腫瘤是臨床上不常見的疾病，可能原發於胰臟、腸胃、肺等器官；但最常見發生於消化系統，尤其以直腸最多。一旦發展過大，有可能會進一步惡化並發生轉移。

台灣基隆長庚醫院胃腸科醫生錢政弘醫生亦表示，神經內分泌腫瘤有8成機率發生在胰臟及腸胃道器官，其次為肺部；但由於早期症狀不明顯，導致不少患者在疾病發生5至7年後才確診，這時癌細胞很可能已轉移到其他器官。另外，其症狀也會依據腫瘤所在的部位不同，分泌不同的荷爾蒙影響身體狀態：

當體內形成神經內分泌腫瘤後，患者的荷爾蒙分泌過量，影響其身體機能及出現相關症狀。

根據統計，約有60%至80%患神經內分泌腫瘤的病人，因被誤診為其他疾病，例如被誤認為腸胃相關疾病，導致無法及時獲得適當治療。但若能及早發現，該疾病是可以控制甚至治癒。

醫生指出，神經內分泌腫瘤主要有10大警號：

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除了以上症狀，醫生强調，由於神經內分泌瘤最常見發生於消化系統，所以若出現長期不明原因的腹瀉，或反覆潰瘍性的症狀、超過2周以上未改善，就應立即求醫。

神經內分泌腫瘤︱治療方案

根據國際神經內分泌癌症聯盟（INCA）指出，神經內分泌腫瘤在全球的發生率正有上升的趨勢；致病危險因素尚未明確。錢政平醫生提醒，若發生病狀與癌細胞行為類似，在少數狀況下有機會惡化，届時發病將又快又兇猛，因此絕不可掉以輕心，需要尋求治療。

神經內分泌腫瘤的治療需要多方專科合作，治療方式取決於腫瘤大小、生長位置、臨床症狀，及是否已轉移，也要考慮病人的整體健康狀況。目前，唯一治癒的方式是「手術切除」。若腫瘤發生轉移，則以藥物治療控制症狀為主，可分為「功能性症狀控制」及「腫瘤控制」。至於手術治療後的輔助療法，或是當腫瘤已出現轉移症狀，則是建議放射線治療。

神經內分泌腫瘤︱同場加映：喬布斯「最强富二代」子女近況曝光

喬布斯在2011年離世後，留下遺孀Laurene Powell Jobs和4名子女。同時留有約105億美元巨額財產，當中大部分由妻子Laurene持有。

喬布斯以對蘋果和Pixar動畫創立的貢獻，成為受到全世界敬仰的企業家。如今距離他癌逝已13年，外界均十分好奇這位偉人的子女在長大成人後的發展，是否有繼承了父親的天賦和能力。

1. 學霸大兒子專注癌症治療投資

今年31歲、喬布斯的大兒子Reed Jobs，在求學時期一直是一名「學霸」，15歲時已參加史丹福大學暑期實習，當時他開始對腫瘤學產生關注，之後的理想更是希望自己能成為腫瘤學家，拯救患者生命。但直至他入讀史丹福大學醫學預科時，或許是受到父親離世的打擊，決定轉修歷史與國際安全專業，並在大學畢業後進入了母親所創立的企業Emerson Collective愛默生集團。

雖然Reed最終不是主修醫學專業，但他仍一直在從事醫療相關領域。如今，Reed自立門戶，創建「Yosemite」公司，專注於癌症治療投資。已知有投資方包括麻省理工學院、洛克菲勒大學等機構，還有曾是喬布斯密友、Kleiner Perkins董事長的John Doerr也是投資人之一。

值得注意的是，公司取名Yosemite非常有紀念意義——對Reed來說，這不但是一個國家公園的名字，而是象徵父母結婚的地方。

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2. 「女神級」千金巴黎奧運官宣戀情 與馬術運動員訂婚

喬布斯的小女兒Eve Jobs向來受到萬衆矚目，擁有過人的美貌和强大自信氣場。在《喬布斯傳》中，喬布斯描述自己和小女兒Eve的親近：

從樹枝上掉下來的蘋果裏，她是離樹最近的一棵。

同時還曾形容女兒「是個充滿能量的人，在我見過的所有孩子中，她的意志力最強」。喬布斯也因此曾對Eve賦予極高期望，想象她能接手蘋果公司，甚至競選美國總統。不過，喬布斯早在小女兒年僅13歲時就離世，而她也「違背」了父親的意願，選擇了成為職業超模，進軍時尚界；首次亮相是在2022年時尚品牌Coperni的時裝騷。

除了模特兒身份，Eve還是馬術運動員。自幼接受專業訓練，並在2019年拿下「25歲以下最佳騎手」世界排名第五。

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令人驚喜的是，在2024巴黎奧運，Eve竟首次與小一歲的馬術運動員Harry Charles公開放閃，正式官宣戀人關係。據瞭解，Harry自2020東京奧運會開始代表英國參加奧運，在2024年巴黎奧運成功為英國收穫一枚團體障礙賽金牌。

同時，就在這對情侶官宣戀情後，又有兩人的親朋好友透露，Harry已向Eve求婚，兩人還辦了派對；Eve最近也向家人朋友證實與Harry訂婚，即將成為人妻。

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