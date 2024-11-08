大學發展｜嶺大辦QS亞太高等教育後峰會　稱將助政府推廣「留學香港」品牌

▲ （嶺大提供）

嶺南大學今日（8日）舉辦2024年QS亞太高等教育後峰會，會議匯聚來自香港、中國內地、澳洲和日本的全球頂尖學術領袖和持份者，共同探討亞太地區高等教育面臨的挑戰和機遇，吸引約400人參與。嶺大表示，將助力政府將香港打造成國際教育樞紐，並推廣「留學香港」品牌，吸引更多非本地學生來港升學。

教育局局長蔡若蓮致辭時表示，香港擁有強大的教育基礎設施、優秀的研究人才和雄厚的科研實力，高等教育品牌在本地和國際上都贏得廣泛認可。她又指，政府的願景是把香港發展為國際專上教育樞紐和未來人才搖籃，香港已作好準備，成為高等教育的策略夥伴和與內地潛在合作機會的門戶。

嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗表示，嶺大透過爭取舉辦國際教育會議，推動全球高教界建立更緊密的合作夥伴關係，並與區內的大學、業界、政府和社會加強合作，致力發展成為數字時代下具影響力的文理綜合研究型大學。

秦泗釗表示，嶺大期望能參與舉辦更多享譽盛名的教育峰會，助力政府將香港打造成為國際一流教育樞紐，並推廣「留學香港」品牌，以吸引更多非本地學生來港升學，包括來自一帶一路國家的優秀人才。呼應今屆峰會的主題「領航未來」，嶺大的目標清晰，並正走在新征程⸻推動數字時代的博雅教育，展現嶺大在教資會資助大學中的獨特優勢，吸引更多優秀的非本地學生就讀，建立更國際化的大學學習環境，從而提升畢業生的全球競爭力。

2024年QS亞太高等教育後峰會共設兩場主題演講：「大學排名的社會影響」和「可持續發展的高等教育」，以及設有兩場小組討論，包括「超越排名數字：剖析大學排名的更廣泛涵意」和「擴大影響力：如何在高等教育中推動可持續發展」。主講嘉賓和小組討論講者聚焦討論大學排名帶來的社會影響，並探討這些指標如何影響教育政策和大學發展的首要考慮。

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