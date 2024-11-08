電梯安全｜港鐵車站今年首9個月錄430宗扶手電梯意外　辦扶手電梯安全運動推「左右企穩」等訊息

▲ （港鐵提供）

港鐵今日（8日）啟動2024年度的「扶手電梯安全運動」，推出全新宣傳短片及車站廣播，連同一系列早前已推出的車站海報，以及安排扶手電梯安全大使作正確示範等，持續推廣「緊握扶手 左右企穩 安全要緊」及「帶大型行李 搭𨋢幫到你」兩大訊息，呼籲乘客注重扶手電梯安全，攜手減低發生意外的機會。

港鐵鐵路網絡內有超過1300條扶手電梯，今年首9個月，港鐵在車站共錄得430宗扶手電梯意外，其中約6成原因與乘客沒緊握扶手或在電梯上行走而失平衡、被他人碰撞，以及攜帶大型物件有關。港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，全球不少地方的鐵路近年從安全角度出發，均陸續透過不同方式推廣在扶手電梯「企定定」。

港鐵自10多年前開始，宣傳「握扶手 企定定」的扶手電梯安全訊息，希望呼籲乘客在使用扶手電梯時顧己及人，安全至上。隨時代轉變，社會人口老化，在扶手電梯行走發生意外或會引致嚴重後果。使用扶手電梯時「左右企穩」，屬安全做法。港鐵呼籲市民為己為人，在扶手電梯上緊握扶手，切勿行走。

港鐵將於未來一個月，安排穿著紅色背心的扶手電梯安全大使於不同車站，提醒乘客使用扶手電梯時要注意安全，時刻緊記「緊握扶手 左右企穩」，希望發揮教育作用，提升公眾對扶手電梯安全的關注，鼓勵改變習慣。

港鐵將繼續從多渠道推廣扶手電梯安全，提醒乘客及旅客正確使用扶手電梯， 包括舉辦學校講座和長者安全推廣活動，以及應用阻礙物偵測技術及大數據分析 等創新科技，進一步提升扶手電梯安全。

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