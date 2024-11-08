  • 26°C
香港時間：2024118日 (五) 21:11

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

見工面試｜見工面試最後問咩問題好？　專家教3個答法完美應對【附問題例子】

休閒消費

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

見工面試最後問咩問題好？專家教3個答法完美應對。

【求職/見工/面試/面試問題】所有面試臨近結束時，幾乎都會有一條必問的問題：「你有沒有甚麼想問？」今天半宅職薯就向大家講解應對這條問題的策略和建議答法。

見工面試｜面試官的想法

面試官問這條問題主要有兩個原因：

第一，這是一條循例式的問題，避免你帶著一個疑問離開面試室；

第二，面試官想借這條開放式問題測試你的思維層次，透過評估你所發問的問題的水準，推敲你的思考水平。

見工面試｜半宅職薯分析

在盤算應該向面試官問甚麼問題之前，先弄清楚是否應該問問題。

同場加映：自我介紹內容必備6重點

點擊圖片放大
+5
+4

見工面試｜情況一

如果你自問面試表現優異，有九成把握成功的話，我建議你不要問問題。因為萬一你問了一個在面試官眼中是蠢問題的問題，面試官便會對你印象大打折扣，影響你最後的成功機會。

見工面試｜情況二

如果已快到下午一時的午飯時間，而面試官又不斷看錶，我建議你也不要問問題。因為阻礙面試官用膳，他心中一定不悦。當然，他不會在報告上寫你阻礙他用膳，卻會用「欠缺人際關係技巧」把你拒諸門外。

見工面試｜情況三

你覺得面試成功機會一半一半。在這情況之下，我建議你問問題，爭取最後機會為自己加分。

那麼問甚麼問題才好呢？你大概不會問一些膚淺的問題如「最近的巴士站在哪裏？」、「公司的飯堂在哪一層？」

卻應該問一些較有深度的問題，趁這最後機會顯示自己對行業和公司有研究和認識。

見工面試｜最後問題例子

例如你可以問：

「公司一向的宣傳策略，是透過邀請藝人，借用他們的名氣去宣傳產品。但隨著網絡文化改變，自家聘用一位有幽默感的小編，會不會是更有效益的方法？」；

「公司的主要對手在業務上和我們不相上下，今個月他們推出了新的某某服務/產品，我們會否考慮訂立新策略應對？」

最新影片：

TOPick一分鐘
早產兒︱早產BB出院返家　兒科醫生提醒：父母必須注意3大點

見工面試｜把握加分位

當然，無論你的問題有多前瞻性，面試官都不會答你的。原因可能是他也不懂，而即使他知道答案，這也是商業機密，不方便告訴一位應徵者。

面試官可能反問你：「這個問題很好，那麼你有甚麼意見？」

機會就在這裏出現！因為你一早已經在家準備了一個完美的答案，就趁這機會詳盡地說出來，令面試官對你印象加分！

這一招就是自己製造機會給自己，大家要好好善用！

同場加映：見工令HR卻步的儀容或穿著

點擊圖片放大
+4
+3

筆者簡介

半宅職薯 －企業培訓師。

深信 職場生存有方法，管理上位有心法

半宅職薯 － 企業培訓師

更多求職相關報道：

見工面試｜自我介紹如何留下深刻印象？　HR最想聽的6個重點【附正確VS錯誤示範】

見工面試｜見工被問「點解想做呢份工？」　專家拆解3大棘手面試題目+最佳答法

升學就業｜見工怕被HR壓價「期望薪金」要點答？　專家傳授談判技巧1招爭取更高人工

見工面試︱網傳Apple面試題「123=4」畫1條線令算式成立　拆解兩種解答方法

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 半宅職薯 企業培訓師

相關文章

見工面試｜見工被問「點解想做呢份工？」　專家拆解3大棘手面試題目+最佳答法
16:42 2024/10/25
見工面試｜見工被問「點解想做呢份工？」　專家拆解3大棘手面試題目+最佳答法
見工面試｜自我介紹如何留下深刻印象？　HR最想聽的6個重點【附正確VS錯誤示範】
18:50 2024/11/01
見工面試｜自我介紹如何留下深刻印象？　HR最想聽的6個重點【附正確VS錯誤示範】
升學就業｜見工面試被問「針掉進大海如何撈出來？」　求職者咁答秒獲錄取
17:52 2024/10/08
升學就業｜見工面試被問「針掉進大海如何撈出來？」　求職者咁答秒獲錄取

你可能感興趣

見工面試｜見工被問「點解想做呢份工？」　專家拆解3大棘手面試題目+最佳答法
16:42 2024/10/25
見工面試｜見工被問「點解想做呢份工？」　專家拆解3大棘手面試題目+最佳答法
見工面試｜自我介紹如何留下深刻印象？　HR最想聽的6個重點【附正確VS錯誤示範】
18:50 2024/11/01
見工面試｜自我介紹如何留下深刻印象？　HR最想聽的6個重點【附正確VS錯誤示範】
升學就業｜見工面試被問「針掉進大海如何撈出來？」　求職者咁答秒獲錄取
17:52 2024/10/08
升學就業｜見工面試被問「針掉進大海如何撈出來？」　求職者咁答秒獲錄取
求職攻略 求職招聘

最高瀏覽

戰場上丨黎芷珊TVB台慶節目《戰場上》被腰斬　下周改由王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上
戰場上丨黎芷珊TVB台慶節目《戰場上》被腰斬　下周改由王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上
陳嘉慧撞車丨TVB小花陳嘉慧與丈夫遇車禍　東區走廊撞車留院
陳嘉慧撞車丨TVB小花陳嘉慧與丈夫遇車禍　東區走廊撞車留院
急症室最長等候時間（11月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月08日 時間16:05）
消委會喉糖2024｜30款喉糖無藥性難紓緩喉嚨痛　消委會測試11款屬藥用喉糖【附9款零糖無糖名單】
消委會喉糖2024｜30款喉糖無藥性難紓緩喉嚨痛　消委會測試11款屬藥用喉糖【附9款零糖無糖名單】
陳嘉慧撞車丨陳嘉慧夫婦遇車禍入院　Erica交代近況稱慶幸靠一事保命
陳嘉慧撞車丨陳嘉慧夫婦遇車禍入院　Erica交代近況稱慶幸靠一事保命