見工面試｜見工面試最後問咩問題好？　專家教3個答法完美應對【附問題例子】

▲ 見工面試最後問咩問題好？專家教3個答法完美應對。

【求職/見工/面試/面試問題】所有面試臨近結束時，幾乎都會有一條必問的問題：「你有沒有甚麼想問？」今天半宅職薯就向大家講解應對這條問題的策略和建議答法。

見工面試｜面試官的想法

面試官問這條問題主要有兩個原因：

第一，這是一條循例式的問題，避免你帶著一個疑問離開面試室；

第二，面試官想借這條開放式問題測試你的思維層次，透過評估你所發問的問題的水準，推敲你的思考水平。

見工面試｜半宅職薯分析

在盤算應該向面試官問甚麼問題之前，先弄清楚是否應該問問題。

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見工面試｜情況一

如果你自問面試表現優異，有九成把握成功的話，我建議你不要問問題。因為萬一你問了一個在面試官眼中是蠢問題的問題，面試官便會對你印象大打折扣，影響你最後的成功機會。

見工面試｜情況二

如果已快到下午一時的午飯時間，而面試官又不斷看錶，我建議你也不要問問題。因為阻礙面試官用膳，他心中一定不悦。當然，他不會在報告上寫你阻礙他用膳，卻會用「欠缺人際關係技巧」把你拒諸門外。

見工面試｜情況三

你覺得面試成功機會一半一半。在這情況之下，我建議你問問題，爭取最後機會為自己加分。

那麼問甚麼問題才好呢？你大概不會問一些膚淺的問題如「最近的巴士站在哪裏？」、「公司的飯堂在哪一層？」

卻應該問一些較有深度的問題，趁這最後機會顯示自己對行業和公司有研究和認識。

見工面試｜最後問題例子

例如你可以問：

「公司一向的宣傳策略，是透過邀請藝人，借用他們的名氣去宣傳產品。但隨著網絡文化改變，自家聘用一位有幽默感的小編，會不會是更有效益的方法？」；

「公司的主要對手在業務上和我們不相上下，今個月他們推出了新的某某服務/產品，我們會否考慮訂立新策略應對？」

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見工面試｜把握加分位

當然，無論你的問題有多前瞻性，面試官都不會答你的。原因可能是他也不懂，而即使他知道答案，這也是商業機密，不方便告訴一位應徵者。

面試官可能反問你：「這個問題很好，那麼你有甚麼意見？」

機會就在這裏出現！因為你一早已經在家準備了一個完美的答案，就趁這機會詳盡地說出來，令面試官對你印象加分！

這一招就是自己製造機會給自己，大家要好好善用！

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筆者簡介

半宅職薯 －企業培訓師。

深信 職場生存有方法，管理上位有心法

▲ 半宅職薯 － 企業培訓師

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