大快活｜大快活優惠價原隻貴妃雞限時回歸 另有優惠套餐低至$29【內附詳情】
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發布時間： 2 小時前
大快活推出「阿活爆『抵』價」活動，於不同時段推出優惠套餐，涵蓋早市、午市及外賣限定優惠，早餐、雙餸飯及貴妃雞價格低至29元；原隻貴妃雞限時回歸，每日下午3時起供應，即睇優惠詳情。
大快活｜早市及午市優惠套餐低值$29
大快活推出「阿活爆『抵』價」活動，食客可於星期一至五（公共假期除外）前往大快活分店享用29元的早市優惠套餐，脆香魚柳包配火腿湯通粉，附即磨咖啡、香滑奶茶或汽水；39元的午市特價雙餸飯套餐，自選兩餸菜搭配凍綠茶。
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大快活｜原隻貴妃雞外賣限定優惠$49
早前推出的原隻貴妃雞限時回歸，每日下午3時起以外賣形式供應，原隻貴妃雞（免斬）搭配沙薑醬售價49元。
供應日期：即日起至12月15日
供應時間：下午3時起
供應形式：僅限外賣
（供應以個別分店為準，詳情請向店員查詢）
資料來源：大快活
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