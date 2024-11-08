大快活｜大快活優惠價原隻貴妃雞限時回歸　另有優惠套餐低至$29【內附詳情】

▲ 大快活推出優惠，原隻貴妃雞限時回歸，另有其他優惠套餐低值$29。

大快活推出「阿活爆『抵』價」活動，於不同時段推出優惠套餐，涵蓋早市、午市及外賣限定優惠，早餐、雙餸飯及貴妃雞價格低至29元；原隻貴妃雞限時回歸，每日下午3時起供應，即睇優惠詳情。

大快活｜早市及午市優惠套餐低值$29

大快活推出「阿活爆『抵』價」活動，食客可於星期一至五（公共假期除外）前往大快活分店享用29元的早市優惠套餐，脆香魚柳包配火腿湯通粉，附即磨咖啡、香滑奶茶或汽水；39元的午市特價雙餸飯套餐，自選兩餸菜搭配凍綠茶。

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大快活｜原隻貴妃雞外賣限定優惠$49

早前推出的原隻貴妃雞限時回歸，每日下午3時起以外賣形式供應，原隻貴妃雞（免斬）搭配沙薑醬售價49元。

供應日期：即日起至12月15日

供應時間：下午3時起

供應形式：僅限外賣

（供應以個別分店為準，詳情請向店員查詢）

資料來源：大快活

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