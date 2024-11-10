即食麵煮法｜日本專家教煮麵2大秘技　用微波爐叮麵更彈牙加入1物防變腍

▲ 日本專家教煮即食麵2大秘技，用微波爐叮更彈牙加入1物防變腍。

【即食麵/即食麵煮法】香港生活節奏急速，港人為了節省時間，經常會吃即食麵，但要煮得好食也不容易，加上即食麵容易變腍，影響食慾口感！日前日本節目就分享一招，可以令麵身保持彈牙！

即食麵煮法｜日本專家教煮麵秘技 用微波爐更彈牙

日本晨間節目《あさイチ》不時也會分享生活小常識，日前節目就分享了可以讓即食麵變得更彈牙好味的方法，當中提到除了單吃外，不少人都會將即食麵放進火鍋，吸收湯底精華，不過很容易會煮腍。

要保持口感，其實也和煮法有關，節目指即食麵相較使用普通鍋，微波爐叮出來的麵會更加彈牙。做法也非常簡單，只需要4步即可，主持人在節目中實測亦指麵身確實比一般煮法更彈牙！

▲ 日本專家教煮即食麵2大秘技，改變一下煮法會好食啲！（《我的特級兄弟》劇照）

即食麵煮法｜簡單4步令即食麵彈牙做法

1. 先將即食麵放進耐熱的容器

2. 倒入適量的室溫水

3. 放進微波爐

4. 微波時間調至包裝上所需時間的2倍便完成

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即食麵煮法｜專家解構微波爐叮麵更彈牙原因

為何使用微波爐的煮法會更彈牙？岩手大學農學部准教授折笠貴寬解釋與加熱法有關，因為一般的煮法，熱力是由外圍滲透到內部，而微波爐則是直接從中心開始加熱，這可以促進麵條澱粉質的糊化，內部分子結構被破壞，口感便變得鬆軟有彈性。

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即食麵煮法｜加入梳打粉防止變腍

另外，節目也分享了可以讓煮好的麵條減慢變腍的方法，只要在叮即食麵前在水中加入半茶匙梳打粉，可以堅固麩質蛋白的結構，阻擋澱粉質的流失，想慢慢吃的大家下次不妨試下！

▲ 節目也分享在叮即食麵前在水中加入半茶梳打粉，可以堅固麩質蛋白的結構。（影片截圖）

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