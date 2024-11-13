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回春秘密｜「國民媽媽」林美秀突然變靚　公開回春秘密　老公驚呼：換了新老婆！【附醫生拆解血友病症狀/成因】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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【林美秀／回春秘訣/醫美／後天血友病／張熙明】經常在台劇飾演母親、大媽角色的林美秀，近日公開自己的「變臉」秘密，成功回春10年，丈夫更由衷驚嘆「好像換了新老婆」，讓她自信心急增，然而她變靚背後。原來暗藏一段沉重的患病經歷。

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回春秘密｜大媽變熟女 1原因做「勤力的女人」

57歲台灣「國民媽媽」林美秀近日傳出「變臉」疑雲，終於公開承認自己「進廠維修」做醫美保養。她過往對於醫美非常卻步，一來因為療程價格昂貴，二來考慮到自己工作排程緊密，沒有時間讓皮膚修復，故對此一直猶豫不決。

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林美秀與老公張熙明年齡相差14年，拍拖不到5個月便在2014年閃婚，至今已經結婚10年，兩人仍保持恩愛。林美秀曾在當地節目《新聞挖挖哇》上剖白，指婚後兩人曾一度很想生育，但礙於身體和高齡問題果斷放棄，後來甚至曾一度交代身後事。

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回春秘密｜無故瘀青+流血不止 揭患後天血友病

林美秀憶述自己有一天突然發現身上有瘀青，但最近未曾撞傷覺得很奇怪。後來因為身體不適住院，發現血色素非常低，但一直找不到原因。剛好當時開刀割除子宮息肉，術後流血不止長達一個月，終究確診患後天血友病。幸好後來經過治療後，病情大有好轉，大病一場後她意識到「壓力是殺手」，深深明白到「對自己好很重要」。於是她在短短的一個月內，由內而外的調養，整個人煥然一新，氣色變好，自信心都回來。她笑言，連朋友飯局期間都忍不住驚嘆問她「到底做了甚麼？」。

回春秘密｜老公讚美：好像換了新老婆

她直認不諱指自己以前是個「懶女人」，從來不保養皮膚，卸完妝洗面就去匆匆睡覺，且經常凌晨才睡覺。現在她開始著重外在保養，連老公都驚嘆猶如「換了一個新老婆」，貼身化妝師亦明確看到她膚況上的分別。

除了外觀外，她亦改變生活作息，養成早睡和均衡飲食的習慣，以往凌晨才睡，現在不到半夜就乖乖上床。她回想起自己生病的時候，「臉都是垮垮的、 病容的臉」，到後來聽到老公由衷地讚美「妳變了！變得很有精神，氣色都變好！」，成為她越來越重視保養的動力。

我覺得漂不漂亮其實關鍵在於自信，狀態好自然有自信，那種由內而外的美，就是最好的。

血友病｜後天血友病可致命

據台灣急診醫學會網站資料，血液腫瘤科醫生張育誠指出後天血友病是一種罕見但可致命的疾病，一旦有異常出血的徵象時，應積極治療，否則嚴重可能會致死。後天血友病的典型症狀包括：

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血友病4大典型症狀

  • 大面積的皮下出血
  • 侵入性手術後大量出血
  • 肌肉內出血
  • 胃腸道、泌尿生殖系統和腹膜後出血

血友病｜半數發病成因不明　1成與惡性腫瘤有關

根據過往德國研究顯示，有一半的後天血友病患者的發病原因不明，有過半數的病例是特發性，另有1成左右的病例與惡性腫瘤有關，其他成因如下：

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7大常見成因

  • 惡性血液病：慢性淋巴性白血病、多發性骨髓瘤、非何杰氏淋巴瘤骨、髓發育不良、骨髓纖維變性
  • 實體腫瘤：肺癌、前列腺癌、胰臟癌、胃癌、黑色素瘤、頭頸部腫瘤
  • 自體免疫疾病：全身紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、潰瘍性結腸癌、多發性硬化症、重症肌無力、自體免疫甲狀腺疾病、自體免疫溶血性貧血
  • 懷孕：懷孕期間或分娩後1-4月
  • 藥物：抗生素
  • 皮膚疾病：乾癬、天皰瘡
  • 其他疾病：急性乙型和丙型肝炎、慢性阻塞性肺病

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