女性結紮｜19歲港女感人生灰暗花2萬上深圳切輸卵管　爸爸默默陪伴媽媽痛心：太衝動了

▲ 一名19歲的港女感人生無望不想害下一代，所以在父親的陪同下去了醫院做結紮手術，一勞永逸。

【女性結紮/切除輸卵管/避孕方法/絕育】世界上沒有「後悔藥」，也沒有時光機，做每個選擇前都要謹慎。一名19歲港女因為不想生育孩子，所以在父親陪同下，去到深圳一家醫院做結紮手術，一勞永逸。她把手術過程、後遺症、價錢等一一公開，給有意想做結紮的女性一個參考。

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年輕女性結紮｜有性行為但不想生兒育女

日前，港女在網上討論區《Dcard》以「19歲女仔結紥（紮）」為題發文，她透露自己現有性行為，但亦明確知道自己不打算生孩子，所以希望做結紮手術。對於想法的背後，港女指出自己經過了多方的考量，並非一時衝動。

年輕女性結紮｜4大原因拒生下一代：香港太高壓

第一，港女認為港式教育令孩子太大壓力，「唔想小朋友一出世就要學呢樣學個樣」；第二，香港居住環境小，「我唔想小朋友要係（喺）一個納米房裡面大個」；第三，香港家長缺乏經濟條件去陪伴孩子成長，「我唔想小朋友嘅童年係冇爸爸媽媽陪，而係爺爺嫲嫲或者工人姐姐陪。想要嘅野爸爸媽媽唔俾買。」

第四，港女自認為整體人生並不快樂，

係（喺）學校可能會俾人霸凌，再去受公開試嘅壓力，出黎（嚟）大個做嘢，經歷各種失戀之後，結婚生仔退休……我唔想由我再帶黎（喺）一個咁嘅輪迴悲劇。

以上種種，港女怕將來孩子飽受滄桑後會來一句靈魂拷問，

當我生完佢，盡我能力去比幸福佢嘅時候會聽到：『你有冇問過我，我想唔想黎（喺）到呢個世界啊？！』

年輕女性結紮｜直接切除輸卵管不留後悔機會

由於沒信心帶給孩子快樂的童年及人生，所以港女決心採用「百分之一百」的避孕方法——「切除輸卵管」。而港女的想法得到父親及男朋友的尊重，而母親雖然不贊成，但也沒有制止女兒。而是者，一年前，港女在搜集了眾多資訊後，看到香港的醫院收費非常昂貴，「我個（嗰）時睇到養和醫院個plan，要$52,500-$99,000」，於是在爸爸的陪同下，她便去到了內地一家「深圳怡康醫院」做手術。

點擊睇港女到深圳醫院做結紮的過程：

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女性結紮｜將來後悔仍可做「試管嬰兒」

憶起一年前在手術室出來，港女跟醫生說是非常的痛，不過她認為只是「痛一次」便一了百了，因為沒有孩子的人生會令自己「逍遙快活啲」。而回港後，港女的媽媽心痛地怪責愛女太衝動了，

唉唔做都做咗了，唔痛唔痛了…

不過，港女也透露，如若將來真的有可能會後悔，仍有「試管嬰兒」這一條路可走。

女性結紮｜網民認為手法太極端：不留餘地

帖文一出，網民的反應兩極。有些網民佩服港女的行為；更勾出不少有相同想法的女性蠢蠢欲動。不過，亦有人認為她的選擇太極端，害怕她將來會後悔，點擊圖片即睇網民意見：

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