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特朗普當選｜特朗普曾揚言爭取釋放黎智英　林定國：任何人都不應干擾本港司法程序

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 42 分鐘前

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律政司司長林定國（右）今日回應指，任何人都不應該干擾香港司法程序。（林定國fb圖片）

在美國大選獲勝的特朗普在競選時曾揚言，會爭取釋放涉嫌干犯串謀勾結外國勢力的壹傳媒創辦人黎智英，律政司司長林定國今日（8日）回應指，任何人都不應該干擾香港司法程序。

林定國今日（8日）出席香港法律周後晤傳媒被問到，特朗普有關言論是否屬藐視香港法治，他指，

法治精神有一個很重要的要求，就是任何人，不管是誰，都不應該說任何說話或做任何行為，嘗試干擾香港正在進行的法律程序。

至於會否擔心自己在特朗普重新執政後被制裁，林定國強調，個別人士對他的言行和威脅，絕不會動搖他為香港履行的責任。

終審法院首任首席法官李國能在大律師公會成立75周年特刊撰文，提及大律師要在變化中「適者生存」，同時必須堅定不移維護專業的基本價值。林定國被問到認為香港司法界，以至法治近年有何變化，他指，律師或所有人都需要因應客觀環境的變化，令自己可以更加發揮好自己的技能，舉例香港在人工智能方面，「究竟我們的法律也好，法律執業者也好，是否已具備足夠知識去處理這方面的問題？」

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