私煙｜私煙猖狂稅收少收35億　團體籲政府有短長期打擊私煙策略

▲ 私煙猖狂稅收少收35億，團體籲政府有短長期打擊私煙策略。（香港正版正貨大聯盟提供）

「香港正版正貨大聯盟」指，本港走私香煙情況愈見嚴重，香港海關上星期於屯門再次搗破一個生產冒牌香煙地下工場，是今年短期內第二宗非法製煙工場案件。大聯盟對海關的迅速行動表示高度讚揚，惟再度出現私煙廠的情況前所未有，反映私煙問題失控。大聯盟呼籲政府正視私煙問題，立即檢討現時煙草政策，採取果斷行動以有效保障零售業、物流業界，以致消費者權益。

根據政府數字，2023年增加煙草稅後，2023-24財政年度的實際總煙草稅收入比原來預算少收22億。2024年再次增加煙草稅後，政府今年4至9月的煙草稅收比去年同期大幅下降了13億元。大聯盟稱，年半內，庫房損失近35億煙草稅稅收，在政府連年錄得赤字下，政府稅收下跌固然令人擔憂，而相關潛在的稅收損失流向了私煙集團，變相資助非法活動更是不可接受。明目張膽在工業大廈內經營非法工場、籠絡青少年在公屋或街頭宣傳直銷老鼠煙等，恐怕只是冰山一角，私煙商利潤亦很可能已助長了其他危害公安的非法活動。

以澳洲為例，煙草稅高企令黑市坐大，當地犯罪組織為生意而不擇手段，竟然以暴力、毀壞、縱火等手段搶佔市場份額，甚至恐嚇守法零售商。香港已經出現大型非法活動的苗頭，若政府不即時正視問題懸崖勒馬，當情況發展至如澳洲般嚴重，則為時已晚，絕非社稷之福。

大聯盟表示，私煙市場的失控令人對香港營商環境感到憂慮，長此下去將打擊守法商人及投資者對港信心。大聯盟主席何啟文：「損失的稅收成了私煙黨開拓商機的資本。地下製煙工場的出現不僅損害合法零售業的利益，更對香港的營商環境造成信心危機，窒礙香港經濟發展。」

何啟文認為，問題已非純粹走私活動，而是已擴展到有組織的犯罪行為，今次拘捕人士中有非法勞工，就是最好的佐證。私煙活動活躍衍生其他犯罪行為，這對香港的營商環境及社會穩定造成負面影響。私煙猶如毒瘤，持續打擊香港作為國際貿易和旅遊中心的聲譽，外國會以為香港是讓非法商人逍遙法外的地方，損害香港得來不易的正版正貨聲譽，既蠶食守法零售商利益，亦導致政府稅收減少、坐大黑市、破壞社會治安，遺害無窮。

海關新聞公布顯示，地下製煙工場環境惡劣，亦沒有任何消毒設備，巿民若使用這些冒牌香煙或對身體造成嚴重損害。大聯盟副主席李偉榮強調：「私煙產品的質量及銷售行為不受監管，對消費者健康構成極大威脅，而冒牌產品令消費品更難分真假，消費者很容易被誤導購入假貨或非法貨品，對消費者權益有害無利。

另外，私煙活動亦會削弱控煙政策的成效，變相增加非吸煙者和青少年接觸非法煙草資訊的機會，與政府致力保障市民健康的目標背道而馳。」李偉榮認為，政府當務之急是設法解決非法私煙問題，而且需要制定全盤策略，包括短期的即時打擊措施及長期的解決問題制度。

短期而言，政府應全力及盡快推進早前宣佈的打擊私煙措施，包括完成提高未完稅香煙相關罰則、把相關罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》等所需的立法程序。

此外，當局需即時檢討部分已建議的控煙政策，暫緩推出如禁止加味煙、實施全煙害警示包裝、持續提高煙草稅率等會即時刺激私煙市場的措施。在上述的澳洲，由於私煙及其衍生的社會問題實在太嚴重，有國會議員甚至提出降低煙草稅的訴求，值得香港借鑑。

長遠而言，大聯盟指，較早前提出並獲當局接納的「完稅煙標籤制度」是打擊私煙活動的關鍵措施，方便執法人員執法，有效阻嚇不法活動，保障零售、物流業界、消費者多方權益，同時亦能為政府堵塞稅收缺口，一舉多得。建立制度涉及許多修例及準備程序，要諮詢業界、草擬法案、通過法例等，估計最快需要約一年時間。大聯盟呼籲政府各部門應盡快開展各項工作。

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