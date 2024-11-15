引領香港視覺革新！希瑪視光中心－ZEISS Vision Expert，香港視覺品質領導者，度身打造您的專屬視界！

香港，一座中西文化交融的國際大都會，不僅是全球金融重鎮，也擁有豐富的歷史與多元文化。從繁華的中環商業區到充滿特色的旺角市集，香港展現著獨特的都市魅力。隨著生活水平的提升，香港人對健康與視覺保養的需求日益增加，視覺品質成為現代生活中不可忽視的一環。

在現今社會，驗光配鏡除了要解決視力問題，更在乎視覺品質之感受。看得清楚是『基本』；看得清晰又舒適才是『根本』！希瑪視光中心透過專業的驗光流程與精密儀器，確保每位顧客能享受到最佳的視覺品質，真正體驗到舒適與清晰的完美結合。

在這個熙來攘往的都市中，希瑪眼科自2012年1月創立以來，便迅速成為業界的領導者。作為香港首間大型連鎖上市的眼科機構，希瑪眼科旗下的「希瑪視光中心CMER VISION」秉持著「度身訂造」的原則，致力為不同年齡層提供專屬的眼睛檢查及建議。

位於中環的希瑪視光中心，裝潢風格以木系設計為主，營造出時尚高雅的氣氛，讓顧客在舒適明亮的環境中進行視光檢查與眼鏡選購。

我們今天有幸訪問到希瑪視光中心的Patrick經理，來聽他分享作為視光師的經歷，以及他對這個行業的熱忱。

▲ 本次的受訪者－Patrick

視覺困擾成就專業夢想

Patrick的視光啟蒙之路

當問到Patrick為何選擇成為視光師時，他告訴我們，這個決定來自於童年時的一個小插曲。Patrick從小就有近視，早在小學二年級時，他就發現自己看遠處時總是感到模糊。

這促使他到當時的一間眼科公司尋求幫助，而視光師的專業判斷與配鏡過程，讓他的視野重新變得清晰。這次經驗讓他對視光師這個職業產生了濃厚的興趣。

「從那一刻起，我便對這個職業感到好奇，並且希望有一天能像那些視光師一樣，幫助別人重獲清晰的視力。」

透過視光師朋友和家人的交流，以及大學期間的學習，他最終決定專研這個領域，並在畢業後開始了他的視光師生涯。他希望能以自己的專業，為更多有視覺困擾的人們提供幫助，讓他們也能擁有清晰明亮的「視」界。

香港具醫療背景的專業視光領袖

希瑪視光中心－ZEISS Vision Expert

希瑪視光中心作為香港少數具備完整醫療背景的視光機構之一，其專業性和服務流程都顯得獨樹一幟。

除了是德國蔡司官方認證的「ZEISS Vision Expert」，希瑪視光配備了最先進的驗光儀器，並要求每位視光師接受專業且嚴格的培訓。這確保了他們能為顧客提供精確的視覺數據分析，同時針對顧客的視力狀況、生活需求與個人偏好，給出專屬的鏡片和鏡框推薦。

「我們不僅僅是給出一個度數，而是為每位顧客量身訂做個人化的視光建議和服務。」Patrick如此形容希瑪的服務宗旨。

這種量身訂做的理念，特別適用於不同年齡層的顧客，無論是成人還是學童，都能根據其視覺需求，得到針對性的護眼建議。

洞悉雙眼的光學密碼

ZEISS i.Profiler plus

透過蔡司前導波技術，只需要60秒就能測出詳細的雙眼數值，高達1500個測量點檢視雙眼「日夜間像差情形」，評估白天到晚上的雙眼視力值，並透過角膜地圖儀掃描、分析瞳孔大小、高階像差檢測...等等眼球數據為參考，為顧客量身打造出最適合的配鏡方案。

高階雙眼視機能測量

ZEISS VISUSCREEN 100

屈光度測量的流程中，搭配蔡司雙眼視軸檢測法，結合20多種蔡司數位視標圖，可進行單眼、雙眼的視力檢測，並將平衡感、立體感、空間感、老花檢測等雙眼成像都一併考量，提供多功能的高層次視覺品質檢測。

精準定位捕捉最佳舒適度

ZEISS VISUFIT 1000

在鏡框定位上，希瑪視光採用了最新的高科技儀器 VISUFIT 1000，取代了傳統的手動定位方式，能精確地對準瞳孔中心與鏡片的光學中心，使眼鏡能發揮出最佳的視覺效果。這項技術，讓顧客不僅僅是配到一副適合的眼鏡，更能享受到精確到位的光學效果。

希瑪視光一條龍視覺保健

精準驗光到眼科治療的無縫接軌服務

希瑪視光中心在為眾多客群服務的過程中，累積了豐富的驗光配鏡經驗。同時注意到有兩個群體對於視光服務的需求比較大：一方面是6至16歲的學生，另一方面則是40歲以上的成人。

對於學生族群，家長們關注的是兒童近視管理，希望藉此幫助孩子從小養成良好的用眼習慣，避免日後出現高度近視。而40歲以上的成人則多因為老花問題來尋求視光師的協助，解決隨著年齡增長出現的視覺退化。

在客群結構上，希瑪視光的定位與一般眼鏡店不同。傳統眼鏡店的驗光流程相對簡單，主要依賴視光師的經驗進行視力測量。而希瑪視光不僅擁有更為先進的蔡司精準驗光儀器，還可以針對不同的視覺需求提供個性化解決方案。

此外，希瑪視光中心有一個獨特的優勢——背後擁有強大的醫療團隊支持。希瑪不僅能提供專業的視光服務，還能在發現顧客有眼部問題時，立即轉介至其眼科專科醫生進行後續診療，提供完整的一條龍式視覺保健服務，這在香港是非常少見的。

因此，希瑪的顧客可以享受到從視力測量到眼科治療的無縫接軌服務，確保每位顧客的視力健康得到最佳保障。

顧客的視覺困擾也反映了這種專業需求，尤其是「日夜間視覺品質差異」的問題尤為普遍。許多顧客反映，白天視覺清晰，但到了夜晚，視野變得模糊，影響了夜間活動的便利性。希瑪視光透過蔡司儀器的精密檢測與個性化配鏡流程，能準確找到視覺問題的根源，並針對性地推薦最合適的鏡片與矯正方法。

特別是那些對夜晚視覺不清的顧客，他們在使用希瑪的專業儀器和經過詳細測量後，經常反映出顯著的改善。有顧客表示：「以前在夜晚開車時，前方的車燈或路燈總是會散射看不清楚，但自從在希瑪驗光並換上新眼鏡後，不僅夜晚的視覺變得清晰，連視覺對比度也大幅提升。」

與傳統眼鏡店相比，希瑪視光不僅提供一副眼鏡，更是提供一套專業、全方位的視覺保健方案，這讓許多顧客在體驗後都感到滿意，並且對視力改善感到安心。

〖魔鬼藏在細節裡〗

顧客不適反應揭示多焦點的細微差異

隨著漸進式多焦點眼鏡技術的日益進步，越來越多顧客選擇配戴這類眼鏡以應對老花或多重視力需求。訪談的過程中，我們詢問了Patrick有沒有難忘的小經驗，而他也大方地分享了一個令他印象深刻的故事。

這發生在他還沒加入希瑪視光中心之前，有一位長期配戴多焦點眼鏡的顧客，當時Patrick幫他測量並推薦了一副新的多焦點眼鏡。從度數來看，新眼鏡與舊眼鏡的差異並不大，但這位顧客卻和他不斷反應道：戴起來不舒服，無法適應新眼鏡。

Patrick在一步步地分析可能的原因後，最終發現問題出在「鏡框的傾斜角」。與客人之前的眼鏡相比，新眼鏡的傾斜角有一點不同，這個看似微不足道的細節竟然影響了客人的配戴舒適度。

「這個經驗讓我學會，幫助顧客選擇多焦點眼鏡時，不能忽視任何細微的差異。」正是這樣的細節觀察，讓Patrick能夠更精確地幫助客戶解決視覺不適的問題。

同時他也向我們提到，希瑪視光每個月都會安排線上講座，邀請視光領域的學者和專家進行專題分享，促進視光師們之間的交流與學習。此外，內部還會定期舉辦小型研討會，讓視光師可以互相討論驗配過程中遇到的問題，分享經驗和心得，進一步提升服務質量。

除了驗光服務，希瑪視光中心也提供顧客挑選鏡框的建議和服務。當問到店內最熱銷的鏡框品牌時，Patrick提到幾個備受青睞的機能型品牌，像是 Lindberg、Markus T、Silhouette等。這些品牌的眼鏡以輕盈、舒適、耐用著稱，並且設計風格偏向專業、成熟，非常適合需要頻繁配戴眼鏡的顧客。

/ Lindberg /

來自丹麥的 LINDBERG 眼鏡自1969年創立後，一直以高端設計為導向，集結重量輕、客製化、鈦金屬眼鏡製作、多樣專利設計等特色於一身，透過極簡設計勾勒出一副副迷人的輪廓。

/ Markus T /

貴為國際眼鏡設計大獎的常勝軍－德國 MARKUS T 眼鏡，誕生於 1998 年。其品牌設計突破當代的媒材及結構限制，以全球獨創的方型鉸鏈、醫療級鈦金屬與高科技合成材質 TMi，打造出全世界「最輕量級」的工業設計師眼鏡。

/ Silhouette /

1964 年創立的奧地利眼鏡品牌 Silhouette，原意為「輪廓」。意指希望鏡框能適用於所有人的臉型，永不退流行，以打造世上最輕盈眼鏡為品牌目標。Silhouette 憑藉著自家設計團隊用驚人的設計力與工藝技術，使旗下的眼鏡摘下了眾多國際型的設計大獎，並獲選為 NASA 太空人的指定用框。

醫療與視光的完美結合

打造香港最優質的視覺保健體驗

作為香港極少數具有醫院與醫療背景的視光中心，希瑪視光不僅在驗配服務上走在前沿，還透過與希瑪眼科的緊密合作，實現了強強聯手的獨特經營模式。這樣的合作不僅提升了服務的專業度，也為顧客提供了更完善、精準的視覺照護方案。

作為德國蔡司官方認證的「ZEISS Vision Expert」，希瑪視光中心配備了全球最先進的視覺檢測儀器，加上嚴格培訓的視光師團隊，確保每位顧客能享有精確且個性化的視覺解決方案。從視力檢查到配鏡，每個環節都力求完美，真正做到了軟實力與硬實力的結合。

未來，希瑪視光將繼續秉持這樣的專業精神，不僅希望在視光領域中不斷突破，更希望能提供香港市民最優質的視覺照顧。無論是孩童的近視管理，還是成人的視力保健，希瑪視光中心都致力於為不同年齡層提供度身訂造的服務，全面守護每位顧客的「靈魂之窗」。

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體驗全套蔡司數位化驗光流程 挖掘視覺潛能！



註：驗光時間約40-60分鐘，敬請事先預約，體驗更完善的服務！

預約網址：https://www.cmervision.com/zve/

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❐ 希瑪視光中心 - ZEISS VISION EXPERT

預約專線 ❘ (852) 3892 5089

WhatsApp ❘ https://bit.ly/WhatsApp96036825

官方網站 ❘ https://www.cmervision.com/zve/

（特約）