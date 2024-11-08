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香港法律周2024｜李家超：法治是營商關鍵　林定國：推動創新同時須堅持《基本法》核心價值

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

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李家超以視像方式致辭。（林定國fb圖片）

法律周今日（8日）踏入最後一日，特首李家超指，法治是營商的關鍵，可以確保穩定、安全和公平，穩固的法治亦可以加強對知識產權的保護。

律政司司長林定國說，「改革」是近期社會的關鍵詞，必須盡最大努力去思考和作出改變，應對不斷變化的客觀環境帶來的新挑戰和新需求，但不應該忘記「守正創新」的根本原則，在推動創新的同時，必須堅持及強化《基本法》所保障的核心價值，包括雙語法制、司法獨立、反腐倡廉和保護產權等基本原則。

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一連五日的法律周，合共吸引50多國家及地區約2,500人參與，國家司法部副部長王振江、林定國、終審法院首席法官張舉能今日（8日）有出席。李家超以視像方式致辭表示，香港在一國兩制下奉行普通法制度，確保一國兩制行穩致遠對長期繁榮穩定至關重要，香港的普通法適用中英雙語，讓國內外及本地商界人士可以有信心，以及可預期地在營商規例中運行。

李家超表示，港府承諾持續培育法治人才，香港國際法律人才培訓學院今日下午正式成立，未來會加強與不同國際法律機構合作，在一帶一路倡議下，加強區域交流，將香港建成世界和區域的人才培訓基地。

林定國指，法治與經濟發展的密切關係毋庸置疑，香港就是最佳例子，香港是全球最自由的經濟體，亦在商業法規方面領先同儕，充分展現了法治與經濟發展的密切關係。他表示，本港是國家唯一奉行普通法的地區，並使用雙語，對在香港及內地發掘商機有重要作用，正如國家主席習近平所說，法治是最好的營商環境。

張舉能強調，法治是社會、經濟等各方面繁榮的基石，基本法也列明基本人權自由和權利受保障，司法自由不受外界干擾，是維持公眾對司法制度信心的關鍵。「若這獨立性受任何損害，公眾對司法管治及法治的信任也會受到損害，而這份信任不會自動產生及不能當作是理所當然的，要用透明度及自動化來強化及維持的。」

王振江：法治是「中國之治」的金鑰匙  「一國兩制」的穩定器

王振江說，法治是「中國之治」的金鑰匙，是「一國兩制」的穩定器，也是香港繁榮發展的重要保障，籲香港法律服務業要善用普通法內外聯通的功能，持續鞏固法治營商環境，打造國際法律服務樞紐品牌。他又表示，司法部將繼續支持香港律政司舉辦更多類似活動，持續拓展交流合作的廣度和深度，力爭形成更多務實成果。

 

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