詐騙｜運輸署籲提防偽冒「易通行」網站　企圖欺騙收件人付款及信用卡資料

▲ （資料圖片）

運輸署今日（8日）呼籲市民提高警覺，留意以下偽冒「易通行」的虛假網站，企圖欺騙收件人付款及騙取其信用卡資料。

假連結為：

https[:]//hktollse[.]top/hk

https[:]//hketollcgv[.]top/k

https[:]//hketolldgv[.]top/k

https[:]//hketolll[.]top/hk

https[:]//hktollp[.]top/hk

https[:]//hktollut[.]top/hk

https[:]//hktwoll[.]top/hk

運輸署澄清，上述虛假網站與「易通行」沒有任何關係，亦已把事件交警方跟進。運輸署重申，「易通行」只會以「#HKeToll」作為發送人名稱向用戶或車主發出短訊。用戶或車主如需在網上繳交隧道費，必須登入「易通行」網站（hketoll.gov.hk）或流動應用程式。

市民如接獲沒有「#」號但疑似為「易通行」或其他不明來歷的短訊，應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供個人資料。任何市民若曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】