詐騙｜運輸署籲提防偽冒「易通行」網站 企圖欺騙收件人付款及信用卡資料
社會
發布時間： 2 小時前
最後更新： 41 分鐘前
運輸署今日（8日）呼籲市民提高警覺，留意以下偽冒「易通行」的虛假網站，企圖欺騙收件人付款及騙取其信用卡資料。
假連結為：
- https[:]//hktollse[.]top/hk
- https[:]//hketollcgv[.]top/k
- https[:]//hketolldgv[.]top/k
- https[:]//hketolll[.]top/hk
- https[:]//hktollp[.]top/hk
- https[:]//hktollut[.]top/hk
- https[:]//hktwoll[.]top/hk
運輸署澄清，上述虛假網站與「易通行」沒有任何關係，亦已把事件交警方跟進。運輸署重申，「易通行」只會以「#HKeToll」作為發送人名稱向用戶或車主發出短訊。用戶或車主如需在網上繳交隧道費，必須登入「易通行」網站（hketoll.gov.hk）或流動應用程式。
市民如接獲沒有「#」號但疑似為「易通行」或其他不明來歷的短訊，應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供個人資料。任何市民若曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。
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