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詐騙｜運輸署籲提防偽冒「易通行」網站　企圖欺騙收件人付款及信用卡資料

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 41 分鐘前

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（資料圖片）

運輸署今日（8日）呼籲市民提高警覺，留意以下偽冒「易通行」的虛假網站，企圖欺騙收件人付款及騙取其信用卡資料。

假連結為：

  • https[:]//hktollse[.]top/hk
  • https[:]//hketollcgv[.]top/k
  • https[:]//hketolldgv[.]top/k
  • https[:]//hketolll[.]top/hk
  • https[:]//hktollp[.]top/hk
  • https[:]//hktollut[.]top/hk
  • https[:]//hktwoll[.]top/hk
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運輸署澄清，上述虛假網站與「易通行」沒有任何關係，亦已把事件交警方跟進。運輸署重申，「易通行」只會以「#HKeToll」作為發送人名稱向用戶或車主發出短訊。用戶或車主如需在網上繳交隧道費，必須登入「易通行」網站（hketoll.gov.hk）或流動應用程式。

市民如接獲沒有「#」號但疑似為「易通行」或其他不明來歷的短訊，應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供個人資料。任何市民若曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。

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