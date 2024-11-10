SOGO感謝祭｜美妝護膚/服飾/家居用品/食品優惠 焦點：新西蘭野生鮑魚$998/2件
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「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」Part 2將於11月11日至11月24日期間舉行，除了慶祝崇光啟德店開幕的SOGO Rewards會員享優惠，Part 2感謝祭精選美妝護膚、時尚服飾、家居用品及優質食品等多元商品。SOGO Rewards會員更可享POINTASTIC積分獎賞，部分商品低至2折積分兌換，並享有免費泊車優惠。此外崇光感謝祭期間加碼送上「Wacoal Seasonal Sale」，指定貨品低至3折。
SOGO感謝祭｜慶祝崇光啟德店開幕會員優惠
於10月25日至11月24日期間，於崇光銅鑼灣店或崇光網店單一購物滿$1,200，即可享總值$100崇光啟德店電子現金券，包括$50電子美妝現金券1張及$50指定專櫃電子現金券1張。
SOGO感謝祭｜崇光感謝祭精選焦點優惠貨品
以下為「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks 」Part 2銅鑼灣店首3日（11月11日至13日），來自美妝護膚、時尚服飾、家品及電器和 Freshmart 食品的焦點優惠貨品：
化妝及護膚品
|11月11日（星期一）
SK-II
護膚光蘊潔面精華套裝
價值：$3,806
優惠價：$2,400
KÉRASTASE
逆時光至臻香氛修護精華2支套裝
價值：$1,456
優惠價：$912
|11月12日（星期二）
CLARINS
皇牌眼部雙精華套裝
價值：$2,412
優惠價：$1,170
CHANTECAILLE
五月玫瑰花妍極萃精華油套裝
價值：$2,965
優惠價：$1,810
|11月13日（星期三）
SUQUU.
晶采盈緻彩妝組
價值：$1,418-$1,478
優惠價：$870-$930
Su:m37°
時光肌底亮白面霜套裝
價值：$1,077
優惠價：$560
時尚服飾
|11月11日（星期一）
MOURI
日本Akoya珍珠5-5.5mm x5
18K玫瑰金頸鏈/日本Akoya BB珠6-6.5mm頸鏈
（日本製）
價值：$19,900/$25,990
優惠價：$2,999/$7,999
Tommy Jeans
男裝衛衣/女裝針織外套
價值：$1,090/$1,190
優惠價：$545/$595
（共限量150）
|11月12日（星期二）
Kate spade
精選手袋
價值：$4,600/$4,000
優惠價：$1,590/$1,190
（各限量15）
Nike
男/女裝運動鞋
價值：$699/$799/$899
優惠價：$349/$399/$449
|11月13日（星期三）
EMPORIO ARMANI
男士時尚皮帶石英手錶/ 白盤計時手錶/白色珍珠貝母手鏈/ 頸鏈
價值：$1,550/$2,150 /$1,100/$1,250
優惠價：$775/$1,075 /$440/$500
（共限量40）
SUPREME LIFESTYLE
Heart 背包/撥水斜揹袋
價值：$2,399/$1,099
優惠價：$1,299/$499
家品電器
|11月11日（星期一）
AIRLAND 雅蘭
天然抗菌煥能II智選床褥
價值：$7,260-$15,760
優惠價：$3,630-$7,880
CUCKOO
EH03真空高氣壓IH多功能發芽飯煲
（韓國製）
價值：$3,598
優惠價：$2,388
（限量50）
|11月12日（星期二）
寢宫
Fazzini薄被Kerala（240x250cm）
（意大利製）
價值：$7,000
優惠價：$3,150
FLONAL
28cm鑽石系列單柄煎鍋
價值：$2,898
優惠價：$988
（限量50）
|11月13日（星期三）
FELLOW
咖啡機/磨豆機/電子磅套裝
價值：$8,630
優惠價：$5,998
（限量30）
FOREO
UFO™ 3 go彩光水分面膜儀
價值：$1,290
優惠價：$839
（限量50）
Freshmart貨品
|11月11日（星期一）及11月12日（星期二）
|新西蘭野生一頭黑鮑魚淨重160g
價值：$698/件
優惠價：$998/2件
|Pure Origins麥蘆卡蜂蜜MGO 250+ 250g
價值：$248
優惠價：買1送1
|一生幸福大吟釀（紙盒）720ml
價值：$408/支
優惠價：$598/2支
（限量60）
正官庄
活氣力
價值：$399
優惠價：2盒75折
（專櫃發售）
|11月13日（星期三）
La Vecchia
有機陳年高級葡萄黑醋（15年）
價值：$425
優惠價：$255
燕之家
官燕盞4A禮盒（4両裝）
價值：$6,468
優惠價：$3,288
（專櫃發售）
SOGO感謝祭｜換領額外優惠或換購特選貨品
「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」進行期間，顧客可於崇光店內不同樓層及專櫃換領額外優惠或換購特選貨品，詳情如下：
|美妝部
|於10月25日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於B1/F、G/F、3/F、SOGO CLUB 14/F或15/F美妝護膚及香水專櫃即日單一購物每滿$1,000，即可獲贈$50現金券2張。
|3/F 時尚輕便服飾部 （ 美妝部除外）
|於11月11日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於3/F 時尚輕便服飾部（美妝部除外）即日單一購物滿$1,500，即可獲贈$50及$100現金券各1張；於11月11日至11月24日期間，單一購物滿淨值$800 或以上，即可作$50現金使用;單一購物滿淨值$1,200或以上；即可作$100現金使用；即日單一購物滿$800或即日累積購物滿$1,200或以上（最多2張不同專櫃之發票），憑即日發票，即可以優惠價換購指定貨品。
Meowery Wonderland by Alice B
印花餐墊（多款）（價值$179）
優惠價$100
（限量50）
VIKING
輕柔仿羊絨特大頸巾（多色）（價值$400）
優惠價$100
（限量50）
CHIOS
水瀨加大牛仔布手提袋（價值$560）
優惠價$200
（限量50）
|4/F運動用品部
|於10月25日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於4/F運動用品部或5/F男士服裝部購物，憑即日發票，即可於指定專櫃以優惠價換購精選貨品2件；即日累積購物滿$2,000，即可獲贈$100現金券2張。
CARE FOR TRAVEL
跑步臂包（價值$259）
換購價：$49
（限量50）
zermatt
精選冷帽（價值$299）
換購價：$99
（限量50）
arena
吸水快乾毛巾（價值$329）
換購價：$149
（限量50）
CARE FOR TRAVEL
背包25L 連雨罩
（價值 $619）
換購價：$199
（限量50）
SHIATSU
16頭4D肩頸温熱按摩帶
（價值 $438）
換購價：$299
（限量48）
|5/F男士服裝部
|於10月25日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於4/F運動用品部或5/F男士服裝部購物，憑即日發票，即可於指定專櫃以優惠價換購精選貨品2件；即日累積購物滿$2,000，即可獲贈$100現金券2張。
XPOWER
WSS2多功能T型萬能插蘇（價值$138）
換購價：$87
MOMAX
IPOWER PD 3內置USB-C線流動電源10000MAH （價值$149）
換購價：$92
LEDLENSER
I2手電筒
（價值$320）
換購價：$160
MOMAX
ONELINK 8合1 USB-C擴充器
（價值$499）
換購價：$249
XPOWER
MG3迷你按摩槍
（價值$368）
換購價：$250
LEATHERMAN
JUICE® CS4/JUICE® XE6戶外萬用刀 （價值$950/$1,060）
換購價：$475/$530
|6/F男女裝鞋履及精品部
|於10月25日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於6/F男女裝鞋履及精品部購物滿淨值$1,000或以上，即可作$100現金。
|7/F兒童服裝及玩具部
|於11月11日至11月24日期間，SOGO Rewards會員凡於7/F兒童服裝及玩具部即日累積購物滿$2,000（最多2張發票），即可獲贈$100現金券2張；即日單一購物滿$500，即可獲贈禮品換購券1張，憑券即可以優惠價換購指定貨品5份。
LEAPFROG
開心美味披薩車（價值$629.9）
價惠價：$378
（限量60）
PINKFONG
BABY SHARK工程車輛積木4合1套裝（價值$149）
優惠價：$78
（限量60）
CASABLANCA
CASA-V嬰兒抗菌6件裝套裝（價值$1,299）
優惠價：$359
（限量30）
CHERRY
角落小夥伴冷氣被（價值$599）
優惠價：$238
（限量100）
LENNY WORLD
嬰兒珊瑚絨被
（價值$289）
優惠價：$178
（限量50）
BIOLANE
多用途表面清潔液（價值$139）
優惠價：$39
（限量100）
|9/F-SOGO CLUB 13/F
|於11月11日至11月24日期間，SOGO Rewards會員凡於9/F至SOGO CLUB 13/F*即日單一購物滿$500，即可獲贈禮品換購券、$30崇文堂書店現金券及$50現金券1張。憑禮品換購券即可以優惠價換購指定特選貨品:
WENGER
旅遊證件袋（具RFID防掃瞄功能）（價值$280）
換購價：$98
JNC
JNC X HELLO KITTY 1L多功能煮食寶（白色）（價值$298）
換購價：$168
FACHIOO
FTF-C01（W）水龍頭濾水器（價值$580）
換購價：$168
CASA CALVIN
輕者純色毛毯單人（59"X79"）價值$1,299）
換購價：$298
（限量1,000）
OTO
IBRIGHT亮視靈（E-900）（價值$1,980）
換購價：$298
CHERRY
艾草護頸枕（紙盒裝枕頭）（價值$1,899）
換購價：$298
21/F 崇光宴會廳「Wacoal Seasonal Sale」
於11月13日至11月19日期間，21/F 崇光宴會廳將舉行「Wacoal Seasonal Sale」，大量精選貨品低至3折。SOGO Rewards會員凡於場內購物滿$650*，即可獲贈優質内褲1條；滿$1,500*，即可獲贈精選襯衣1件，滿$2,000*，即可獲贈精美睡衣1套，讓您盡享購物喜悅。
*即日單一發票計及每張實體正本發票只可享用以上其中1項優惠，不可與其他優惠同時使用。
SOGO感謝祭｜會員尊享POINTASTIC獎賞
SOGO Rewards會員凡於凡於崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，會員每消費HK$1可賺取1積分，更可以低至2折積分加指定金額（如適用）即時換購限量貨品，包括多款潮流家品、精緻廚具及尊貴護膚品，並將於SOGO Rewards手機應用程式上架，詳情如下：
|SOGO Rewards會員尊享POINTASTIC獎賞
|Kerastase濃密新髮護髮露 200ml（價值$350，限量20件）
|19,000積分+$80
|Sulwhasoo滋陰生人參煥顏高效精華液（價值$880，限量18件）
|28,000積分+$150
|NESPRESSO VERTUO POP薄荷綠咖啡機（價值$1,088，限量1件）
|38,000積分+$300
|Shiseido賦活塑顏提拉滋潤面霜 50ml（價值$950，限量22件）
|40,000積分+$220
|Serta乳膠枕 size: 60*40*10/12（價值$1,288，限量3件）
|45,000積分+$300
|TOM FORD雪映流光香水100ml（價值$3,480，限量10件）
|48,000積分+$350
|YAMAN輕巧高速彩光脫毛器 （STA-207P-HK）（價值$2,780，限量5件）
|55,000積分+$1,200
|GUERLAIN殿級蜂皇密集修護蜜霜80ml（價值$2,015，限量16件）
|60,000積分+$480
|OSIM智能反斗V手背墊（價值$4,280，限量1件）
|100,000積分+$1,000
另外，立即於 SOGO Rewards App（iOS / Android）免費登記成為 SOGO Rewards 會員，即享一連串精彩優惠和專屬禮遇，更可獲 2,000迎新積分，立即行動，多買多賞！
SOGO感謝祭｜免費泊車優惠及KIKU菊花金卡會員額外優惠
凡於崇光銅鑼灣店累積消費滿$800，可享1小時免費泊車優惠*；而累積消費滿$1,600，則可享2小時免費泊車優惠*。 於2024年10月25日至11月24日崇光感謝祭期間，SOGO Rewards KIKU菊花金卡會員累積消費滿$1,600，更尊享3小時免費泊車優惠。
*停車場設於柏寧酒店（威信停車場）
SOGO感謝祭｜滙豐信用卡獨家優惠
此外，於2024年10月23日至2025年1月2日期間，滙豐信用卡持卡人凡成功登記更可享尊屬優惠，於崇光銅鑼灣店或SOGO eStore累積合資格簽賬淨值滿港幣3,000元或以上（單一簽賬淨值滿港幣500元），可享額外6%「獎賞錢」，最多可獲享額外$700「獎賞錢」。
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