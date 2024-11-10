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SOGO感謝祭｜美妝護膚/服飾/家居用品/食品優惠　焦點：新西蘭野生鮑魚$998/2件

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

美妝護膚/服飾/家居用品/食品優惠，焦點：新西蘭野生鮑魚$998/2件。（SOGO提供）

「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」Part 2將於11月11日至11月24日期間舉行，除了慶祝崇光啟德店開幕的SOGO Rewards會員享優惠，Part 2感謝祭精選美妝護膚、時尚服飾、家居用品及優質食品等多元商品。SOGO Rewards會員更可享POINTASTIC積分獎賞，部分商品低至2折積分兌換，並享有免費泊車優惠。此外崇光感謝祭期間加碼送上「Wacoal Seasonal Sale」，指定貨品低至3折。

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SOGO感謝祭｜慶祝崇光啟德店開幕會員優惠

於10月25日至11月24日期間，於崇光銅鑼灣店或崇光網店單一購物滿$1,200，即可享總值$100崇光啟德店電子現金券，包括$50電子美妝現金券1張及$50指定專櫃電子現金券1張。

SOGO感謝祭｜崇光感謝祭精選焦點優惠貨品

以下為「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks 」Part 2銅鑼灣店首3日（11月11日至13日），來自美妝護膚、時尚服飾、家品及電器和 Freshmart 食品的焦點優惠貨品：

化妝及護膚品

11月11日（星期一）

SK-II

護膚光蘊潔面精華套裝

價值：$3,806

優惠價：$2,400

 

KÉRASTASE

逆時光至臻香氛修護精華2支套裝

價值：$1,456

優惠價：$912

 
11月12日（星期二）

CLARINS

皇牌眼部雙精華套裝

價值：$2,412

優惠價：$1,170

 

CHANTECAILLE

五月玫瑰花妍極萃精華油套裝

價值：$2,965

優惠價：$1,810

 
11月13日（星期三）

SUQUU.

晶采盈緻彩妝組

價值：$1,418-$1,478

優惠價：$870-$930

 

Su:m37°

時光肌底亮白面霜套裝

價值：$1,077

優惠價：$560

 

時尚服飾

11月11日（星期一）

MOURI

日本Akoya珍珠5-5.5mm x5

18K玫瑰金頸鏈/日本Akoya BB珠6-6.5mm頸鏈

（日本製）

價值：$19,900/$25,990

優惠價：$2,999/$7,999

 

Tommy Jeans

男裝衛衣/女裝針織外套

價值：$1,090/$1,190

優惠價：$545/$595

（共限量150）

 
11月12日（星期二）

Kate spade

精選手袋

價值：$4,600/$4,000

優惠價：$1,590/$1,190

（各限量15）

 

Nike

男/女裝運動鞋

價值：$699/$799/$899

優惠價：$349/$399/$449

 
11月13日（星期三）

EMPORIO ARMANI

男士時尚皮帶石英手錶/ 白盤計時手錶/白色珍珠貝母手鏈/ 頸鏈

價值：$1,550/$2,150 /$1,100/$1,250

優惠價：$775/$1,075 /$440/$500

（共限量40）

 

SUPREME LIFESTYLE

Heart 背包/撥水斜揹袋

價值：$2,399/$1,099

優惠價：$1,299/$499

 

家品電器

11月11日（星期一）

AIRLAND 雅蘭

天然抗菌煥能II智選床褥

價值：$7,260-$15,760

優惠價：$3,630-$7,880

 

CUCKOO

EH03真空高氣壓IH多功能發芽飯煲

（韓國製）

價值：$3,598

優惠價：$2,388

（限量50）

 
11月12日（星期二）

寢宫

Fazzini薄被Kerala（240x250cm）

（意大利製）

價值：$7,000

優惠價：$3,150

 

FLONAL

28cm鑽石系列單柄煎鍋

價值：$2,898

優惠價：$988

（限量50）

 
11月13日（星期三）

FELLOW

咖啡機/磨豆機/電子磅套裝

價值：$8,630

優惠價：$5,998

（限量30）

 

FOREO

UFO™ 3 go彩光水分面膜儀

價值：$1,290

優惠價：$839

（限量50）

 

Freshmart貨品

11月11日（星期一）及11月12日（星期二）
新西蘭野生一頭黑鮑魚淨重160g

價值：$698/件

優惠價：$998/2件

 
Pure Origins麥蘆卡蜂蜜MGO 250+ 250g

價值：$248

優惠價：買1送1

 
一生幸福大吟釀（紙盒）720ml

價值：$408/支

優惠價：$598/2支

（限量60）

 

正官庄

活氣力

價值：$399

優惠價：2盒75折

（專櫃發售）

 
11月13日（星期三）

La Vecchia

有機陳年高級葡萄黑醋（15年）

價值：$425

優惠價：$255

 

燕之家

官燕盞4A禮盒（4両裝）

價值：$6,468

優惠價：$3,288

（專櫃發售）

 

SOGO感謝祭｜換領額外優惠或換購特選貨品

「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」進行期間，顧客可於崇光店內不同樓層及專櫃換領額外優惠或換購特選貨品，詳情如下：

美妝部
於10月25日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於B1/F、G/F、3/F、SOGO CLUB 14/F或15/F美妝護膚及香水專櫃即日單一購物每滿$1,000，即可獲贈$50現金券2張。 
3/F 時尚輕便服飾部 （ 美妝部除外）
於11月11日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於3/F 時尚輕便服飾部（美妝部除外）即日單一購物滿$1,500，即可獲贈$50及$100現金券各1張；於11月11日至11月24日期間，單一購物滿淨值$800 或以上，即可作$50現金使用;單一購物滿淨值$1,200或以上；即可作$100現金使用；即日單一購物滿$800或即日累積購物滿$1,200或以上（最多2張不同專櫃之發票），憑即日發票，即可以優惠價換購指定貨品。

Meowery Wonderland by Alice B

印花餐墊（多款）（價值$179）

優惠價$100

（限量50）

 

VIKING

輕柔仿羊絨特大頸巾（多色）（價值$400）

優惠價$100

（限量50）

 

CHIOS

水瀨加大牛仔布手提袋（價值$560）

優惠價$200

（限量50）

 
4/F運動用品部
於10月25日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於4/F運動用品部或5/F男士服裝部購物，憑即日發票，即可於指定專櫃以優惠價換購精選貨品2件；即日累積購物滿$2,000，即可獲贈$100現金券2張。

CARE FOR TRAVEL

跑步臂包（價值$259）

換購價：$49

（限量50）

 

zermatt

精選冷帽（價值$299）

換購價：$99

（限量50）

 

arena

吸水快乾毛巾（價值$329）

換購價：$149

（限量50）

 

CARE FOR TRAVEL

背包25L 連雨罩

（價值 $619）

換購價：$199

（限量50）

 

SHIATSU

16頭4D肩頸温熱按摩帶

（價值 $438）

換購價：$299

（限量48）

 
5/F男士服裝部
於10月25日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於4/F運動用品部或5/F男士服裝部購物，憑即日發票，即可於指定專櫃以優惠價換購精選貨品2件；即日累積購物滿$2,000，即可獲贈$100現金券2張。

XPOWER

WSS2多功能T型萬能插蘇（價值$138）

換購價：$87

 

MOMAX

IPOWER PD 3內置USB-C線流動電源10000MAH （價值$149）

換購價：$92

 

LEDLENSER

I2手電筒

（價值$320）

換購價：$160

 

MOMAX

ONELINK 8合1 USB-C擴充器

（價值$499）

換購價：$249

 

XPOWER

MG3迷你按摩槍

（價值$368）

換購價：$250

 

LEATHERMAN

JUICE® CS4/JUICE® XE6戶外萬用刀 （價值$950/$1,060）

換購價：$475/$530

 
6/F男女裝鞋履及精品部
於10月25日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於6/F男女裝鞋履及精品部購物滿淨值$1,000或以上，即可作$100現金。 
7/F兒童服裝及玩具部
於11月11日至11月24日期間，SOGO Rewards會員凡於7/F兒童服裝及玩具部即日累積購物滿$2,000（最多2張發票），即可獲贈$100現金券2張；即日單一購物滿$500，即可獲贈禮品換購券1張，憑券即可以優惠價換購指定貨品5份。

LEAPFROG

開心美味披薩車（價值$629.9）

價惠價：$378

（限量60）

 

PINKFONG

BABY SHARK工程車輛積木4合1套裝（價值$149）

優惠價：$78

（限量60）

 

CASABLANCA

CASA-V嬰兒抗菌6件裝套裝（價值$1,299）

優惠價：$359

（限量30）

 

CHERRY

角落小夥伴冷氣被（價值$599）

優惠價：$238

（限量100）

 

LENNY WORLD

嬰兒珊瑚絨被

（價值$289）

優惠價：$178

（限量50）

 

BIOLANE

多用途表面清潔液（價值$139）

優惠價：$39

（限量100）

 
9/F-SOGO CLUB 13/F
於11月11日至11月24日期間，SOGO Rewards會員凡於9/F至SOGO CLUB 13/F*即日單一購物滿$500，即可獲贈禮品換購券、$30崇文堂書店現金券及$50現金券1張。憑禮品換購券即可以優惠價換購指定特選貨品:

WENGER

旅遊證件袋（具RFID防掃瞄功能）（價值$280）

換購價：$98

 

JNC

JNC X HELLO KITTY 1L多功能煮食寶（白色）（價值$298）

換購價：$168

 

FACHIOO

FTF-C01（W）水龍頭濾水器（價值$580）

換購價：$168

 

CASA CALVIN

輕者純色毛毯單人（59"X79"）價值$1,299）

換購價：$298

（限量1,000）

 

OTO

IBRIGHT亮視靈（E-900）（價值$1,980）

換購價：$298

 

CHERRY

艾草護頸枕（紙盒裝枕頭）（價值$1,899）

換購價：$298

 

21/F 崇光宴會廳「Wacoal Seasonal Sale」

於11月13日至11月19日期間，21/F 崇光宴會廳將舉行「Wacoal Seasonal Sale」，大量精選貨品低至3折。SOGO Rewards會員凡於場內購物滿$650*，即可獲贈優質内褲1條；滿$1,500*，即可獲贈精選襯衣1件，滿$2,000*，即可獲贈精美睡衣1套，讓您盡享購物喜悅。

*即日單一發票計及每張實體正本發票只可享用以上其中1項優惠，不可與其他優惠同時使用。

SOGO感謝祭｜會員尊享POINTASTIC獎賞

SOGO Rewards會員凡於凡於崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，會員每消費HK$1可賺取1積分，更可以低至2折積分加指定金額（如適用）即時換購限量貨品，包括多款潮流家品、精緻廚具及尊貴護膚品，並將於SOGO Rewards手機應用程式上架，詳情如下：

SOGO Rewards會員尊享POINTASTIC獎賞
Kerastase濃密新髮護髮露 200ml（價值$350，限量20件）19,000積分+$80 
Sulwhasoo滋陰生人參煥顏高效精華液（價值$880，限量18件）28,000積分+$150 
NESPRESSO VERTUO POP薄荷綠咖啡機（價值$1,088，限量1件）38,000積分+$300 
Shiseido賦活塑顏提拉滋潤面霜 50ml（價值$950，限量22件）40,000積分+$220 
Serta乳膠枕 size: 60*40*10/12（價值$1,288，限量3件）45,000積分+$300 
TOM FORD雪映流光香水100ml（價值$3,480，限量10件）48,000積分+$350 
YAMAN輕巧高速彩光脫毛器 （STA-207P-HK）（價值$2,780，限量5件）55,000積分+$1,200 
GUERLAIN殿級蜂皇密集修護蜜霜80ml（價值$2,015，限量16件）60,000積分+$480 
OSIM智能反斗V手背墊（價值$4,280，限量1件）100,000積分+$1,000 

另外，立即於 SOGO Rewards App（iOS / Android）免費登記成為 SOGO Rewards 會員，即享一連串精彩優惠和專屬禮遇，更可獲 2,000迎新積分，立即行動，多買多賞！

SOGO感謝祭｜免費泊車優惠及KIKU菊花金卡會員額外優惠

凡於崇光銅鑼灣店累積消費滿$800，可享1小時免費泊車優惠*；而累積消費滿$1,600，則可享2小時免費泊車優惠*。 於2024年10月25日至11月24日崇光感謝祭期間，SOGO Rewards KIKU菊花金卡會員累積消費滿$1,600，更尊享3小時免費泊車優惠。

*停車場設於柏寧酒店（威信停車場）

SOGO感謝祭｜滙豐信用卡獨家優惠

此外，於2024年10月23日至2025年1月2日期間，滙豐信用卡持卡人凡成功登記更可享尊屬優惠，於崇光銅鑼灣店或SOGO eStore累積合資格簽賬淨值滿港幣3,000元或以上（單一簽賬淨值滿港幣500元），可享額外6%「獎賞錢」，最多可獲享額外$700「獎賞錢」。

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