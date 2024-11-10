SOGO感謝祭｜美妝護膚/服飾/家居用品/食品優惠　焦點：新西蘭野生鮑魚$998/2件

▲ 美妝護膚/服飾/家居用品/食品優惠，焦點：新西蘭野生鮑魚$998/2件。（SOGO提供）

「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」Part 2將於11月11日至11月24日期間舉行，除了慶祝崇光啟德店開幕的SOGO Rewards會員享優惠，Part 2感謝祭精選美妝護膚、時尚服飾、家居用品及優質食品等多元商品。SOGO Rewards會員更可享POINTASTIC積分獎賞，部分商品低至2折積分兌換，並享有免費泊車優惠。此外崇光感謝祭期間加碼送上「Wacoal Seasonal Sale」，指定貨品低至3折。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

SOGO感謝祭｜慶祝崇光啟德店開幕會員優惠

於10月25日至11月24日期間，於崇光銅鑼灣店或崇光網店單一購物滿$1,200，即可享總值$100崇光啟德店電子現金券，包括$50電子美妝現金券1張及$50指定專櫃電子現金券1張。

SOGO感謝祭｜崇光感謝祭精選焦點優惠貨品

以下為「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks 」Part 2銅鑼灣店首3日（11月11日至13日），來自美妝護膚、時尚服飾、家品及電器和 Freshmart 食品的焦點優惠貨品：

化妝及護膚品

11月11日（星期一） SK-II 護膚光蘊潔面精華套裝 價值：$3,806 優惠價：$2,400 KÉRASTASE 逆時光至臻香氛修護精華2支套裝 價值：$1,456 優惠價：$912 11月12日（星期二） CLARINS 皇牌眼部雙精華套裝 價值：$2,412 優惠價：$1,170 CHANTECAILLE 五月玫瑰花妍極萃精華油套裝 價值：$2,965 優惠價：$1,810 11月13日（星期三） SUQUU. 晶采盈緻彩妝組 價值：$1,418-$1,478 優惠價：$870-$930 Su:m37° 時光肌底亮白面霜套裝 價值：$1,077 優惠價：$560

時尚服飾

11月11日（星期一） MOURI 日本Akoya珍珠5-5.5mm x5 18K玫瑰金頸鏈/日本Akoya BB珠6-6.5mm頸鏈 （日本製） 價值：$19,900/$25,990 優惠價：$2,999/$7,999 Tommy Jeans 男裝衛衣/女裝針織外套 價值：$1,090/$1,190 優惠價：$545/$595 （共限量150） 11月12日（星期二） Kate spade 精選手袋 價值：$4,600/$4,000 優惠價：$1,590/$1,190 （各限量15） Nike 男/女裝運動鞋 價值：$699/$799/$899 優惠價：$349/$399/$449 11月13日（星期三） EMPORIO ARMANI 男士時尚皮帶石英手錶/ 白盤計時手錶/白色珍珠貝母手鏈/ 頸鏈 價值：$1,550/$2,150 /$1,100/$1,250 優惠價：$775/$1,075 /$440/$500 （共限量40） SUPREME LIFESTYLE Heart 背包/撥水斜揹袋 價值：$2,399/$1,099 優惠價：$1,299/$499

家品電器

11月11日（星期一） AIRLAND 雅蘭 天然抗菌煥能II智選床褥 價值：$7,260-$15,760 優惠價：$3,630-$7,880 CUCKOO EH03真空高氣壓IH多功能發芽飯煲 （韓國製） 價值：$3,598 優惠價：$2,388 （限量50） 11月12日（星期二） 寢宫 Fazzini薄被Kerala（240x250cm） （意大利製） 價值：$7,000 優惠價：$3,150 FLONAL 28cm鑽石系列單柄煎鍋 價值：$2,898 優惠價：$988 （限量50） 11月13日（星期三） FELLOW 咖啡機/磨豆機/電子磅套裝 價值：$8,630 優惠價：$5,998 （限量30） FOREO UFO™ 3 go彩光水分面膜儀 價值：$1,290 優惠價：$839 （限量50）

Freshmart貨品

11月11日（星期一）及11月12日（星期二） 新西蘭野生一頭黑鮑魚淨重160g 價值：$698/件 優惠價：$998/2件 Pure Origins麥蘆卡蜂蜜MGO 250+ 250g 價值：$248 優惠價：買1送1 一生幸福大吟釀（紙盒）720ml 價值：$408/支 優惠價：$598/2支 （限量60） 正官庄 活氣力 價值：$399 優惠價：2盒75折 （專櫃發售） 11月13日（星期三） La Vecchia 有機陳年高級葡萄黑醋（15年） 價值：$425 優惠價：$255 燕之家 官燕盞4A禮盒（4両裝） 價值：$6,468 優惠價：$3,288 （專櫃發售）

SOGO感謝祭｜換領額外優惠或換購特選貨品

「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」進行期間，顧客可於崇光店內不同樓層及專櫃換領額外優惠或換購特選貨品，詳情如下：

美妝部 於10月25日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於B1/F、G/F、3/F、SOGO CLUB 14/F或15/F美妝護膚及香水專櫃即日單一購物每滿$1,000，即可獲贈$50現金券2張。 3/F 時尚輕便服飾部 （ 美妝部除外） 於11月11日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於3/F 時尚輕便服飾部（美妝部除外）即日單一購物滿$1,500，即可獲贈$50及$100現金券各1張；於11月11日至11月24日期間，單一購物滿淨值$800 或以上，即可作$50現金使用;單一購物滿淨值$1,200或以上；即可作$100現金使用；即日單一購物滿$800或即日累積購物滿$1,200或以上（最多2張不同專櫃之發票），憑即日發票，即可以優惠價換購指定貨品。 Meowery Wonderland by Alice B 印花餐墊（多款）（價值$179） 優惠價$100 （限量50） VIKING 輕柔仿羊絨特大頸巾（多色）（價值$400） 優惠價$100 （限量50） CHIOS 水瀨加大牛仔布手提袋（價值$560） 優惠價$200 （限量50） 4/F運動用品部 於10月25日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於4/F運動用品部或5/F男士服裝部購物，憑即日發票，即可於指定專櫃以優惠價換購精選貨品2件；即日累積購物滿$2,000，即可獲贈$100現金券2張。 CARE FOR TRAVEL 跑步臂包（價值$259） 換購價：$49 （限量50） zermatt 精選冷帽（價值$299） 換購價：$99 （限量50） arena 吸水快乾毛巾（價值$329） 換購價：$149 （限量50） CARE FOR TRAVEL 背包25L 連雨罩 （價值 $619） 換購價：$199 （限量50） SHIATSU 16頭4D肩頸温熱按摩帶 （價值 $438） 換購價：$299 （限量48） 5/F男士服裝部 於10月25日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於4/F運動用品部或5/F男士服裝部購物，憑即日發票，即可於指定專櫃以優惠價換購精選貨品2件；即日累積購物滿$2,000，即可獲贈$100現金券2張。 XPOWER WSS2多功能T型萬能插蘇（價值$138） 換購價：$87 MOMAX IPOWER PD 3內置USB-C線流動電源10000MAH （價值$149） 換購價：$92 LEDLENSER I2手電筒 （價值$320） 換購價：$160 MOMAX ONELINK 8合1 USB-C擴充器 （價值$499） 換購價：$249 XPOWER MG3迷你按摩槍 （價值$368） 換購價：$250 LEATHERMAN JUICE® CS4/JUICE® XE6戶外萬用刀 （價值$950/$1,060） 換購價：$475/$530 6/F男女裝鞋履及精品部 於10月25日至11月24日期間，SOGO Rewards會員或中銀崇光Visa卡客戶凡於6/F男女裝鞋履及精品部購物滿淨值$1,000或以上，即可作$100現金。 7/F兒童服裝及玩具部 於11月11日至11月24日期間，SOGO Rewards會員凡於7/F兒童服裝及玩具部即日累積購物滿$2,000（最多2張發票），即可獲贈$100現金券2張；即日單一購物滿$500，即可獲贈禮品換購券1張，憑券即可以優惠價換購指定貨品5份。 LEAPFROG 開心美味披薩車（價值$629.9） 價惠價：$378 （限量60） PINKFONG BABY SHARK工程車輛積木4合1套裝（價值$149） 優惠價：$78 （限量60） CASABLANCA CASA-V嬰兒抗菌6件裝套裝（價值$1,299） 優惠價：$359 （限量30） CHERRY 角落小夥伴冷氣被（價值$599） 優惠價：$238 （限量100） LENNY WORLD 嬰兒珊瑚絨被 （價值$289） 優惠價：$178 （限量50） BIOLANE 多用途表面清潔液（價值$139） 優惠價：$39 （限量100） 9/F-SOGO CLUB 13/F 於11月11日至11月24日期間，SOGO Rewards會員凡於9/F至SOGO CLUB 13/F*即日單一購物滿$500，即可獲贈禮品換購券、$30崇文堂書店現金券及$50現金券1張。憑禮品換購券即可以優惠價換購指定特選貨品: WENGER 旅遊證件袋（具RFID防掃瞄功能）（價值$280） 換購價：$98 JNC JNC X HELLO KITTY 1L多功能煮食寶（白色）（價值$298） 換購價：$168 FACHIOO FTF-C01（W）水龍頭濾水器（價值$580） 換購價：$168 CASA CALVIN 輕者純色毛毯單人（59"X79"）價值$1,299） 換購價：$298 （限量1,000） OTO IBRIGHT亮視靈（E-900）（價值$1,980） 換購價：$298 CHERRY 艾草護頸枕（紙盒裝枕頭）（價值$1,899） 換購價：$298

21/F 崇光宴會廳「Wacoal Seasonal Sale」

於11月13日至11月19日期間，21/F 崇光宴會廳將舉行「Wacoal Seasonal Sale」，大量精選貨品低至3折。SOGO Rewards會員凡於場內購物滿$650*，即可獲贈優質内褲1條；滿$1,500*，即可獲贈精選襯衣1件，滿$2,000*，即可獲贈精美睡衣1套，讓您盡享購物喜悅。

*即日單一發票計及每張實體正本發票只可享用以上其中1項優惠，不可與其他優惠同時使用。

SOGO感謝祭｜會員尊享POINTASTIC獎賞

SOGO Rewards會員凡於凡於崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，會員每消費HK$1可賺取1積分，更可以低至2折積分加指定金額（如適用）即時換購限量貨品，包括多款潮流家品、精緻廚具及尊貴護膚品，並將於SOGO Rewards手機應用程式上架，詳情如下：

SOGO Rewards會員尊享POINTASTIC獎賞 Kerastase濃密新髮護髮露 200ml（價值$350，限量20件） 19,000積分+$80 Sulwhasoo滋陰生人參煥顏高效精華液（價值$880，限量18件） 28,000積分+$150 NESPRESSO VERTUO POP薄荷綠咖啡機（價值$1,088，限量1件） 38,000積分+$300 Shiseido賦活塑顏提拉滋潤面霜 50ml（價值$950，限量22件） 40,000積分+$220 Serta乳膠枕 size: 60*40*10/12（價值$1,288，限量3件） 45,000積分+$300 TOM FORD雪映流光香水100ml（價值$3,480，限量10件） 48,000積分+$350 YAMAN輕巧高速彩光脫毛器 （STA-207P-HK）（價值$2,780，限量5件） 55,000積分+$1,200 GUERLAIN殿級蜂皇密集修護蜜霜80ml（價值$2,015，限量16件） 60,000積分+$480 OSIM智能反斗V手背墊（價值$4,280，限量1件） 100,000積分+$1,000

另外，立即於 SOGO Rewards App（iOS / Android）免費登記成為 SOGO Rewards 會員，即享一連串精彩優惠和專屬禮遇，更可獲 2,000迎新積分，立即行動，多買多賞！

SOGO感謝祭｜免費泊車優惠及KIKU菊花金卡會員額外優惠

凡於崇光銅鑼灣店累積消費滿$800，可享1小時免費泊車優惠*；而累積消費滿$1,600，則可享2小時免費泊車優惠*。 於2024年10月25日至11月24日崇光感謝祭期間，SOGO Rewards KIKU菊花金卡會員累積消費滿$1,600，更尊享3小時免費泊車優惠。

*停車場設於柏寧酒店（威信停車場）

SOGO感謝祭｜滙豐信用卡獨家優惠

此外，於2024年10月23日至2025年1月2日期間，滙豐信用卡持卡人凡成功登記更可享尊屬優惠，於崇光銅鑼灣店或SOGO eStore累積合資格簽賬淨值滿港幣3,000元或以上（單一簽賬淨值滿港幣500元），可享額外6%「獎賞錢」，最多可獲享額外$700「獎賞錢」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】