▲ 常識科11月時事題答案。

TOPick邀請名師設計的練習題,助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知,維持學習進度,並可熟習考試題型,提升應試技巧及速度,測考自然更得心應手。

Answer:

1. 「孫九招」

2. 奧蘇利雲 (O'Sullivan)

3. 女川核電廠

4. 匡智會

5. 特朗普(Donald Trump)

6. 葉光富

7. D

8. C

9. A

10. B

11. C

12. C

