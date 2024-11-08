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破·地獄丨破近10年港片開畫場次最高紀錄　黃子華許冠文演出獲國際權威電影雜誌激讚

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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黃子華、許冠文主演電影《破·地獄》獲國際最權威電影雜誌《Variety》大讚。

由陳茂賢自編自導，黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡領銜主演的電影《破·地獄》獲國際最權威電影雜誌之一《Variety》大讚。

《Variety》形容黃子華和許冠文的對戲為觀眾帶來享受，而二人在電影中亦作出有趣的交流；至於雜誌同樣力讚衛詩雅表現出色，細緻演繹出角色的挫折與失望，更為電影留下令人難以忘懷的場面。

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《破·地獄》黃子華

破·地獄丨子華期望觀察二刷

另外，《破·地獄》於明日（11月9日）正式公映，但其實較早前已連續兩星期上優先場，所有場次秒速爆滿，電影公司宣布《破·地獄》打破近十年香港電影開畫場次最高紀錄 ，超越《飯戲攻心2》、《寒戰2》及《金手指》等電影，明日香港及澳門放映逾1000場。

兩位男主角黃子華及許冠文得知喜訊後，紛紛答謝觀眾支持。

子華表示相當期待電影正式跟觀眾見面：「首先要多謝大家對呢套戲嘅支持，亦都好期待觀眾嘅迴響。對我嚟講，第一次係睇整部戲，第二次係會睇到自己，希望大家都會有呢個體驗！」。

《破·地獄》許冠文

破·地獄丨許冠文喜出望外

而Michael則興奮回應指：「有關注戲院賣票情況，看到大部份場次入座相當理想，感到喜出望外，難以置信，好似時光倒流回到幾十年前的《神算》時代。想同觀眾講的是，希望大家喜歡這部電影，如可以的話，請入場多看幾次！」

導演陳茂賢號召演員團隊包括衛詩雅、周家怡、梁雍婷及韋羅莎等本週末全天候到戲院與觀眾近距離接觸，親身答謝觀眾支持，團隊更期待週末創下更多佳績，能夠親身跟觀眾報捷。

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