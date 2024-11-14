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唐醫生分享糖尿病資訊，你要知多啲

健康資訊

發布時間： 2024/11/14 00:00

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

患上糖尿病的人士，他們的胰臟功能不足，原因如下：
- 胰島素分泌不足夠
- 胰島素分泌的速度較正常慢
- 胰島素功能降低，引致血糖長時間升高

控制血糖最重要的原則便是保存胰臟功能:
首先是適當的飲食，加上運動，藥物治療包括口服藥物及注射胰島素以穩定我們的血糖水平，令胰臟可以繼續工作

點解要注射胰島素？
某些糖尿病病人，血糖水平太高，儘早注射胰島素，可幫助降低血糖，令胰臟有機會休息，可有效保存及改善胰臟功能

哪類患者需要注射胰島素？
•       一型糖尿病患者
•       二型糖尿病患者：
　-    出現體重減輕， 嚴重口乾口渴，高血糖症狀
　-    年紀大或口服藥物功能降低
　-    其他疾病人士: 如患有肝病、腎病 、心臟衰竭、肺病等
　-    患有妊娠糖尿病女士

新一代胰島素針可達致無痛注射，可容易調校注射份量，每日只要記住打針控制好血糖，胰臟功能改善，將來有機會不用注射胰島素

控制血糖六大因素:
一 ）保存胰臟功能
二） 保持良好的飲食習慣
三） 保持適當的運動
四） 接受適合的藥物治療， 包括注射胰島素
五） 維持良好的情緒健康
六） 維持足夠睡眠

內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業醫生

（特約）

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