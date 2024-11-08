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太空油｜新興毒品「太空油」蔓延社區校園　17歲仔吸食過量險被車撞【5招評估子女風險】

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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近期本港吸食「太空油」個案急劇上升，甚至在社區及校園蔓延。

【太空油/毒品】近期本港吸食「太空油」個案急劇上升，甚至在社區及校園蔓延。香港青年協會「青年違法防治中心」過去3個月內已處理65宗與太空油問題相關的青年個案，年齡介乎12歲至33歲，情況令人憂慮。

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太空油｜新興毒品「太空油」個案急升

「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，通常透過電子煙裝置吸食。因價錢相宜、取得容易且口味繁多，迅速成為青年的新興毒品。根據保安局資料顯示，去年因涉及「太空油」的罪行被捕人數只有9人，激增至今年首9個月的98人，增幅顯著。

青協「青年違法防治中心」的抗毒服務前線社工，自去年中開始接觸相關個案，並已為中小學及大專院校舉辦超過30場抗毒教育講座，同時收到學校的轉介個案，情況令人擔憂。以下是前線社工曾處理的個案。

近期本港吸食「太空油」個案急劇上升，甚至在社區及校園蔓延。（青協提供圖片）

太空油｜17歲少年吸食過量失知覺 跌出馬路險被車撞

17歲的阿賢（化名）在校園被同學邀請吸食含有「太空油」的電子煙。起初他認為這種電子煙見效快且成癮性較低，這種「快來快去」的特性讓他沉迷。然而，太空煙的效用僅維持很短時間，結果他不停吸食以追求短暫的毒品快感。阿賢曾因過量吸食而失去知覺，甚至有一次跌出馬路，差點被車撞倒。他聲稱班上也有其他同學吸食「太空油」的習慣，由於外觀不易識破，學生更易於攜帶和使用，使得太空煙在校園變得普及。

17歲的阿賢（化名）在校園被同學邀請吸食含有「太空油」的電子煙。起初他認為這種電子煙見效快且成癮性較低，這種「快來快去」的特性讓他沉迷。（青協提供圖片）

太空油｜港男以為電子煙 吸食後頭暈失控10分鐘

阿東（化名）現年31歲，在一次私人聚會中首次接觸太空油，當時，朋友遞上一支類似電子煙的「太空油」，他誤以為是普通電子煙而吸食，隨後出現頭暈、行為失控等症狀持續約10分鐘。阿東透露他的朋輩圈子中，「太空油」最近變得相當普遍，不少比他年輕的青少年也受到誘惑而嘗試，甚至在網上搜尋相關資訊。第一次誤食的經驗讓他深刻了解太空油的禍害，尤其是聽聞現時「太空油」可能混雜K仔或可卡因等危險毒品後，更覺得危險性甚高，並不鼓勵青少年吸食。

青協「青年違法防治中心」督導主任梁兆騏表示，毒販巧立名目，美化「太空油」的隱藏性高、安全無害等，青年輕視其風險及危機，加上「跟風、跟潮流」的心態和好奇心，導致近期吸食「太空油」的轉介個案大幅度增加。他建議從多方面加強青年充分了解太空油對健康和安全的潛在威脅，特別是拆解相關的誤導資訊，並針對社交平台流傳的毒品迷思進行預防教育。同時，應加強青年拒絕「太空油」誘惑的能力，提升他們的警覺性。

吸食太空油危險後果。（青協提供圖片）

太空油｜家長必學5招評估子女風險

另外，梁亦鼓勵家長參考以下「五部曲」以評估風險程度，從可疑至高危級別，包括︰

  • 1. 留意子女是否出現可疑行為，如長時間逗留房間並有疑似吸煙的聲音；
  • 2. 發現電子煙及煙彈等可疑物品；
  • 3. 身上是否有特殊氣味，如水果味、化學味或燒膠味；
  • 4. 是否有可疑的金錢交易或收到售賣太空油的短訊；
  • 5. 出現行為失控的情況，如頭暈、行走不穩、身體震顫或口齒不清。

太空油｜求助方法

為了讓更多學生、老師、家長及社區人士認識「太空油」的危害，並學懂處理方法，青協「青年違法防治中心」推出的抗毒教育講座，將深入講解「太空油」的禍害及提供預防策略，並會提供適時介入協助及個案支援。詳情可瀏覽網站ycpc.hkfyg.org.hk。若公眾有任何疑問或需要協助，可致電求助熱線：81009669。

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