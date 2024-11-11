酒樓茶壺｜筲箕灣酒樓茶壺驚現多隻螞蟻　港女反映後店方不道歉只咁樣做

▲ 筲箕灣酒樓茶壺驚現多隻螞蟻，港女反映後店方不道歉只咁樣做。

食肆用膳又食到「臟東西」？近日，有港女在社交平台Threads發文，指在筲箕灣一酒樓飲茶時，發現茶杯、茶壺及水壺中有大量死螞蟻。

女子向酒樓反映情況卻並未得到酒樓道歉或解釋，惟職員收回水壺並更換茶水，事後女子向食環署投訴。此事引起網民熱議：睇到都想嘔。

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酒樓茶壺｜女子酒樓飲茶 發現茶中有大量死蟻

據女子描述，日前她於筲箕灣一酒樓飲茶，吃完點心飲了幾杯茶後，發現茶水表面有很多螞蟻，起初因其「好細隻」以為是茶葉碎，所以並未留意，「之後打開個茶壺密密麻麻全部都係死蟻」。

女子隨即查看另一個茶壺，發現裡面亦有死蟻，幾番查看後發現是水壺裡有螞蟻，「諗起我哋可能每人食咗幾十隻蟻落肚就勁噁心」。據女子上傳的圖片可見，茶杯中約有三四十隻死蟻，茶壺中仍有茶水，通過燈光反射可見水面有大量白色漂浮物，疑似是螞蟻。

女子當即向酒樓職員反映，但職員僅收走水壺並更換茶壺及茶水，「一句唔好意思道歉都冇，講真我仲敢飲咩」。

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酒樓茶壺｜女子向食環署舉報

事後女子向食環署舉報，並已收到巡查反饋，食環署稱已派員至時酒樓巡查，並打開所有不銹鋼水壺及茶壺檢查，皆未發現有蟲，不過已對酒樓男經理提出口頭警告，令其註意衛生情況，食環署亦表示日後會加強巡查，如發現違規將會檢控。

女子稱讚食環署處理迅速，「希望起碼可以令到酒樓多啲注意清潔，唔好食壞人哋個肚」。

酒樓茶壺｜網民：睇完唔敢飲茶

此事引起網民熱議，不少人批評酒樓的衛生情況，「好恐怖」、「睇完唔敢飲茶」、「睇到都好唔舒服好想嘔」、「必須吊銷牌照」，並稱讚女子積極向食環署舉報「做得好！」。

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