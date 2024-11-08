雙11購物優惠2024｜各大品牌折扣情報總匯　一文看清機票＋科技產品＋服飾獎賞（不斷更新）

一年一度的雙11即將來臨，各大品牌都先後推出多項優惠活動，所以本網亦為讀者整合各大品牌折扣情報，讓讀者把握機會盡情掃貨！

開新店｜UNIQLO太古城新店 首度引入UNIQLO COFFEE及KIDS LIBRARY

屈臣氏｜馬尼拉開設亞洲第8000家店 創造無縫 O+O 顧客體驗

科技產品：

Nothing雙11快閃優惠

由即日起至2024年11月17日優惠期：

Nothing Ear (a)：$639（原價$799）

Nothing Ear:$899 （原價$1,199）

CMF Watch Pro 2: $290送意大利皮革錶帶（顏色隨機）

CMF Watch Pro：$399 (原價$549)

小米香港雙11狂歡購物節

由即日起至11月12日11:59pm期間，小米官網將提供以下多項購物優惠：

手機優惠券

即日起至11月12日11:59pm期間，每個Mi ID於官網內，每日限領一張手機現金券，價值$100，每日最多發送1,000張。此券可於10月31日8pm至11月12日11:59pm期間內，用於購買POCO手機，滿額$1,000即可使用。

以舊換新Trade-in優惠

即日起至11月30日11:59pm期間，憑舊機換購指定手機型號，可獲得額外優惠券。換購Xiaomi Mix Flip，可獲得$700優惠券；換購Xiaomi 14 Ultra，可獲得$1100優惠券。

積分兌換

於即日起至11月12日11:59pm期間，會員可以600積分換領$400手機現金券，每日限量30張，新品不適用。

每日限量秒殺

活動期間，每日00:00至11:59pm，官網將有多款特價產品限量搶購，包括57折$1299買Xiaomi 30”電競曲面顯示器、$1299入手Xiaomi掃拖機器人S10+等。

累積消費獎賞

活動期間按照單個Mi ID累積實際消費金額總排名頭三位，將可獲得以下產品兌換券乙張，發放時間為11月15日：

第一名：Xiaomi 14T（12G + 512G）

第二名：Xiaomi 掃拖機器人S20+

第三名：POCO C75

POCO定時購機贈送

凡於10月31日8pm至11月12日11:59pm期間，在以下指定時間點內，於官網購買POCO手機（新品不適用）滿$1000，即送$100超市禮券。

10月31日晚上8pm，首200名。

11月1-11日00:00/6am/12pm/6pm，每個時間首15位。

11月11-12日00:00/6am/12pm/6pm，每個時間首40位。

滿額加購

凡於10月31日8pm至11月13日23:59pm期間，在官網單筆消費每滿$1500，可以$279加購Xiaomi電飯煲4L（價值$319）或以$219加購Xiaomi手環9（價值$249）。

滿額立減

凡於以下時間點內，於小米官網及POCO官網購買滿$1000， 即可獲減$50，手機、平板可用，新品不適用。

10月31日8pm-9pm

11月1-11日00:00-1am/6-7am/12nn-1pm/6pm-7pm

11月12日11pm-00:00

電訊商：

SmarTone 「至 SmarT 雙 11 優惠超賞像」

SmarTone推出的「至 SmarT 雙 11 優惠超賞像」，為客戶帶來限時超值折扣，優惠涵蓋人氣手機、平板及配件，更有漫遊數據多日通及獨家網上優惠。

優惠一：人氣手機、平板及配件折扣超過$700

優惠包括iPhone 16 Pro Max、iPad mini、iPad Pro 及 Apple Watch Ultra2 等電子產品。

限時優惠二：漫遊數據多日通加碼

購買漫遊數據多日通(售價$198 或以上的產品)，額外多送 4 日指定地點漫遊數據(澳門、台灣、新加坡、馬來西亞及印尼)。

限時優惠三：一年 Home 5G寬頻只需$1,111

選用指定 Home 5G 寬頻計劃即享「至 SmarT 雙 11」特別優惠，用足一年（12 個月合約）亦只需$1,111，實際月費低至$93（不包括路由器）。

限時優惠四：網上獨家優惠

1. 選用指定 Home 5G 寬頻$149 計劃可享 11%折扣（合約期 24 個月，路由器包含在內）

2. 指定客戶透過網上升級流動服務計劃，可享$111月費回贈

其他精彩優惠

1. 推薦朋友上流動電話月費計劃，推薦人獎賞加碼至高達$400回贈

2. 成功登記啟動「SmarTone 賬單付款服務」，可賺取最多$30消費回贈

機票旅遊產品：

國泰雙11限定：雙重旅遊驚喜

國泰會員預訂任何目的地航班，使用優惠編號 FLY11SALE 預訂來回或單程機票，即享11%折扣。憑相同優惠編號 FLY11SALE 預訂頭等或商務客艙，更可同時享11%機票折扣及額外雙倍里數獎賞。

優惠編號 FLY11SALE 優惠 頭等及商務客艙: 11% 機票折扣優惠及雙倍里數獎賞

特選經濟及經濟客艙: 11% 機票折扣優惠 出發日期 2024年11月1日 - 2024年12月20 最後預訂日期 2024年11月11日 旅程類別 單程、來回 客艙級別 所有客艙級別 目的地（由香港出發）* 國泰航空營運的目的地 限額 首20,000張機票預訂

*適用於國泰航空營銷及營運的航班

永安旅遊「雙11Jetso優惠」

永安旅遊「雙11Jetso優惠」優惠活動於11月4日至17日舉行，推出6大精選優惠，當中有高達$588的機票優惠券，在不同日子推出不同航點的優惠券：泰國11月5及12日、韓國11月6及13日、日本11月7及14日、台灣11月11日，而11月8至15日推出的優惠券則為全球適用。

優惠券為APP限定，先到先得，而且需要在領券當日11:59pm前使用！同時，永安旅遊推出日韓台泰的機票限時優惠，秋冬出發來往大阪低至$1,263起、台北$953起、首爾$1,055起、曼谷$1,066起，有多間航空公司可供選擇。

優惠日期：即日起至11月17日

中華航空

即日起至11月17日，經中華航空官網預訂由香港出發的台灣、日本、加拿大、美國、歐洲等指定航線機票，都可享有平機票優惠，來回票機未含稅台灣$680起，東京、大阪、福岡、名古屋及沖繩就由$2,150起，而美加僅$3,360起，歐洲的阿姆斯特丹、羅馬、法蘭克福、倫敦、布拉格、維也納$3,200起！

活動出發日期至明年3月尾，同時適用於單程和來回票，還提供了Open-jaw行程的選擇。唯一要留意是台灣、日本、美國均有部分日子不設優惠。

優惠日期：即日起至2024年11月17日

出發日期：即日起至2025年3月31日

Trip.com「雙11狂賞」優惠活動

Trip.com「雙11狂賞」優惠活動將於11月11日至

14日舉行，每日推出不同範疇的優惠，當中11月11日推出的重磅優惠，包括$111大灣區航空台北來回機票、$599大灣區航空大阪來回機票、$111台北凱達大飯店、$11香港機場快綫、英國火車票LNER 1折優惠券等，就連日本環球影城及香港迪士尼樂園門票都有買1送1優惠。其他日子還有廣州熱雪奇蹟、東京華納兄弟哈利波特影城、台北101大樓、珠海長隆王國海洋等門票買1送1優惠。

家電產品：

Dyson11.11 驚喜優惠

十一月年度購物節隆重登場！Dyson.hk推出驚喜三重賞，隨時節省$2,080！

「每日特選」商品

每日將推出不同特選人氣商品優惠，隨時節省$2,080，指定產品送過千元禮品，每日留意當日特選商品！「每日特選」更可與Dyson WhatsApp會員$200迎新優惠同時使用，立即到WhatsApp領券！

滙豐 「最紅網上消費優惠 」

滙豐信用卡持卡人可享以下優惠：

1. 全店消費滿額享高達$500折扣

使用優惠碼【HSBC300】，購物滿HK$3,000全單減HK$300優惠；使用優惠碼【HSBC500】，購物滿HK$5,000全單減HK$500優惠。

2. 指定產品獨家優惠直減 $1,000

「震撼加購優惠」

於11月9至11日期間每日早上11時，Dyson WhatsApp將限量派發「震撼$111加碼優惠碼」。只要於 Dyson.hk 消費滿$6,980 即可以 $111 於同一訂單加購以下指定產品乙件。每日只有33個名額，售完即止。搶購步驟：

於Dyson HK 官方WhatsApp帳號主目錄或直接輸入「我要領取加購優惠碼」，以領取尊屬「震撼$111加購優惠碼」

全單買滿$6,980 (扣除加購產品)，即可以$111加購以下產品乙件

將加購產品加到購物車，在選擇付款方式前輸入優惠碼再結賬

其他顧客消費滿$6,980亦可以「重磅$1,111加購優惠碼」以$1,111加購以下產品乙件，限量330個名額

服飾：

日本内衣品牌MIROBra

日本内衣品牌MIROBra 6周年慶，推4大激荀優惠，活動優惠低至6折起！

第一擊「MIRO SIX 遊戲卡」，由即日起至11月30日，凡到MIROBra門市即可獲贈「MIRO SIX 遊戲卡」乙張，遊戲玩法以井字過三關形式進行，顧客所購買的產品，於遊戲卡顯示的位置能以直行、橫行或斜行串連起來即屬過關，過關行數上的指定產品任選一件6折；選購其他商品亦可享首件正價產品 9 折優惠。優惠期內，每位顧客只可享用每項優惠一次！

第二擊！第二件正價產品額外9折，並可與「MIRO SIX 遊戲卡」活動優惠一同使用。

第三擊！凡購買MIRO育乳旅程的顧客即可獲贈「6周年六件裝驚喜禮物包」，包括：精美時尚的香氛蠟燭、方便實用的收納布及多款育乳折扣禮劵，萬勿錯過！

除此之外，MIRO將首度聯乘 Sanrio 可愛人氣角色 Kuromi 並於12月推出限定聯乘商品，限定商品範圍包括無鋼圈舒服內衣、毛茸Kuromi造型睡衣派對浴袍、吊帶睡衣套裝及比堅尼泳衣系列等，顧客可憑「MIRO SIX 遊戲卡」以價惠價優先預訂可愛MIRO x Kuromi 限定聯乘商品，數量有限，售完即止。

「ZALORA 11.11購物節 2024」活動優惠

由11月9日至14日，ZALORA 雙11推出6大瘋搶優惠：全網優惠低至1折！參加幸運輪抽高達$100萬元獎品！超過2萬件熱門款式大劈價低至25折！服裝、運動單品特價放送$50內！1,000+ 名牌新貨上架！2024秋冬新品首次減價！

優惠大激賞有齊超人氣品牌，包括 adidas、FILA、National Geographic、NEXT、Dickies、COS、Maison Margiela、Skechers、CASABLANCA 卡撒天嬌、ghd 等等通通有折。

留意限時閃購活動

雙11當然不能錯過限時閃購活動，包括89折疊加優惠、名牌限時優惠立4折、美容限時優惠立減7折、全日訂單可再享94折疊加優惠！

現金回贈大放送

於11月8日至11日期間，消費滿$1,500即可賺取$50現金回贈，消費滿$3,000更可額外獲贈免費ZALORA VIP會籍！於11月13日及14日消費時使用現金回贈，消費滿$650，享額外94折；消費滿$799，享額外89折。可疊加所有其他折扣。

SPIN & WIN 即轉即送高達100萬元獎品

每日轉動幸運輪，即轉即送高達$100萬元獎品，送上現金回贈、指定品牌特別優惠券等精彩獎勵。仲可以收集黃金獎券，參加大抽獎環節，禮物包括$4,600現金券、Long Way Home Woven Tote、可口可樂限量版麻將套裝等！

每日瘋狂特價商品 ZALORA 雙11 天天都有瘋狂特價，留守以下日期搶特定超抵 Deals： 11月9日：指定專區所有單品$50內 11月10日：指定專區所有單品$120內 11月11日：熱銷品牌殺價$160內 11月12日：本季最新時尚穿搭$130內 11月13日：旅行時尚套裝$180內 11月14日：派對必備精選單品$120內

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